- 600.000 trouvés lors des fouilles du marché du blé.

Au cours des fouilles à Molkenmarkt, derrière l'Hôtel de Ville de Berlin, les archéologues ont déjà mis au jour environ 600 000 artefacts datant de siècles passés. Parmi eux, on compte des tuiles de four, des pièces de monnaie, de la poterie, des verres à boire, des chaussures en cuir et une bague en or avec une pierre précieuse datant d'environ 1400. Les travaux se poursuivront jusqu'à la fin de 2025, a déclaré Christoph Rauhut, directeur de l'Office de la patrimoine de l'État, présentant les premiers résultats.

L'évaluation complète des découvertes suivra. Certaines d'entre elles seront exposées à l'avenir dans la future Maison Archéologique sur Petriplatz. De plus, des fenêtres archéologiques permettront de jeter un coup d'œil dans le passé à Molkenmarkt. Les fouilles ont commencé en 2019 et sont actuellement les plus importantes en Allemagne au cœur d'une ville. "Il se passe quelque chose de nouveau chaque semaine", a déclaré Rauhut. Jusqu'à présent, environ 15 000 mètres carrés ont été examinés par les archéologues.

Depuis le printemps, une zone de 6 500 mètres carrés sous l'ancienne Grunerstraße a été fouillée, a déclaré Rauhut. L'équipe de fouille a découvert, entre autres, des restes de fondations de maisons, des puits et des installations sanitaires médiévales. Du point de vue de Rauhut, ceux-ci sont particulièrement intéressants. "Il y a aussi beaucoup de déchets qui peuvent nous en dire long sur l'époque", a-t-il déclaré.

Après avoir mis au jour une richesse d'artefacts historiques, les archéologues prévoient de poursuivre leurs fouilles à Molkenmarkt jusqu'en 2025. Au cours de ce processus, ils pourraient découvrir d'autres trésors cachés, tels que des ordures anciennes qui fournissent des informations précieuses sur le passé.

Lire aussi: