- 600.000 découvertes - les fouilles au marché du blé se poursuivent

Les archéologues continuent d'être occupés sur le site de Molkenmarkt, derrière l'Hôtel de Ville rouge, au cœur de Berlin. Ils prévoient de poursuivre leur travail là-bas jusqu'à la fin de 2025, selon Christoph Rauhut, directeur de l'Office de la protection du patrimoine, qui a présenté les résultats initiaux. Depuis le début de la fouille il y a cinq ans, environ 600 000 artefacts ont été récupérés, offrant des aperçus de la façon dont les Berlinois vivaient aux siècles passés.

Cela comprend des tuiles de four, des pièces de monnaie, des verres à boire, des chaussures en cuir, et des pots en argile utilisés pour la cuisine ou le stockage des aliments au Moyen Âge. L'une des découvertes les plus inhabituelles est les restes d'un chemin en bois datant de la première mention écrite de la ville autour de 1230.

Les archéologues découvrent des traces de l'histoire plus récente de Berlin

Les archéologues ont également découvert des traces de l'histoire plus récente de Berlin, telles que des parties de la frise en terre cuite de l'Hôtel de Ville rouge, qui a été détruite lors des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux éléments en terre cuite, y compris plusieurs têtes figuratives, ont atterri dans les décombres d'après-guerre à Molkenmarkt et n'ont été redécouverts que des décennies plus tard. La fouille de la centrale électrique, qui a ouvert en 1889 et a joué un rôle crucial dans l'électrification de Berlin, a également été terminée.

La fouille de Molkenmarkt est la plus grande de son genre au centre-ville en Allemagne. "Quelque chose de nouveau se passe chaque semaine", a déclaré Rauhut. Jusqu'à présent, les archéologues ont examiné environ 15 000 mètres carrés du site.

Après la fin de la fouille, l'évaluation approfondie de tous les objets trouvés se poursuivra. Certains d'entre eux seront exposés à l'avenir à la Maison archéologique sur Petriplatz. Des "fenêtres archéologiques" permettront également de jeter un coup d'œil dans le passé à Molkenmarkt. L'une de ces fenêtres est prévue sur le site de l'ancienne centrale électrique. Des visites guidées régulières des objets archéologiques ont déjà lieu tous les vendredis après-midi.

L'équipe de fouille découvre des puits et des installations sanitaires

Depuis le printemps, l'équipe de fouille travaille dans une zone de 6 500 mètres carrés sous l'ancienne Grunerstraße. Ils ont découvert des restes de fondations de maisons, des puits et des installations sanitaires médiévales. Rauhut trouve cela particulièrement intéressant, car ils contiennent beaucoup de déchets qui peuvent nous en dire long sur l'époque.

"Les nombreux objets trouvés nous donnent un aperçu de la vie des quartiers de la vieille ville qui existaient jusqu'aux années 1930", a déclaré Christian Gaebler, sénateur pour l'urbanisme et le logement. La conception prévue de Molkenmarkt a offert l'opportunité de voir ce qui avait été préservé dans le sol. "Notre objectif est de le rendre à nouveau expérience", a déclaré Gaebler, et de faire parler les objets découverts aux non-archéologues, par exemple à travers les fenêtres archéologiques.

L'histoire de Berlin a commencé à proximité

L'histoire de Berlin a commencé non loin de Molkenmarkt avec un premier établissement médiéval sur la Spree. La disposition du XVIIIe siècle de la place a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. De grandes parties des deux hectares du site ont été remplies après la guerre, y compris la Grunerstraße entre l'hôtel de ville et le palais de la ville.

Le Sénat a d'autres projets pour Molkenmarkt : "Avec la revitalisation de Molkenmarkt, nous voulons aussi récupérer un morceau de la ville", a déclaré Gaebler. "Nous voulons construire un nouveau quartier urbain sur l'ancien sol ici." Parmi eux, les sociétés immobilières publiques WBM et Degewo doivent construire des appartements ici, mais aussi des entreprises privées. Une utilisation commerciale est également prévue. Avant le début de la construction, les archéologues ont la possibilité de continuer à explorer systématiquement le sol.

La Commission supervisant la fouille de Molkenmarkt s'intéresse aux fragments de frise en terre cuite découverts, car ils ont une signification historique. La Commission est également impliquée dans les discussions concernant l'utilisation et le développement futurs du site de Molkenmarkt, cherchant à préserver sa valeur historique tout en promouvant le développement urbain moderne.

