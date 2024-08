- 60 minutes de diffusion supplémentaires.

Sat.1 prolonge son émission du week-end

Sat.1 a annoncé mardi son intention de prolonger son émission du dimanche matin d'une heure. À partir du 8 septembre, le format matinal apprécié des téléspectateurs sera diffusé en direct de Berlin tous les dimanches, de 9h00 à 12h00, soit une heure de plus qu'auparavant. Les présentateurs tels que Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Matthias Killing, Christian Wackert, Benjamin Bieneck et Simone Panteleit se relaieront pour animer l'émission.

Succès en semaine plébiscité

Le directeur de Sat.1, Marc Rasmus, a salué la performance exceptionnelle de cette équipe talentueuse qui ne brille pas seulement le dimanche, mais aussi en semaine. Dimanche dernier, l'émission a atteint un taux d'audience de 10% chez les jeunes, ce qui a valu les louanges de Rasmus.

Malheureusement, l'édition dominicale ne atteint pas les mêmes scores que les émissions de la semaine. L'émission en direct, diffusée du lundi au vendredi de 5h30 à 10h00, attire en moyenne 590 000 téléspectateurs et un taux d'audience de 15% auprès du public général.

Visages familiers et tradition ancrée

Depuis plus de trois décennies, l'émission matinale de Sat.1 accueille et informe les téléspectateurs tous les jours. Au fil des ans, des personnalités populaires telles que l anciens animateur de talk-show Britt Hagedorn, le vainqueur de "Je suis une célébrité..." Peer Kusmagk, l'icône de "ZDF Fernsehgarten" Andrea Kiewel, ainsi que l'actuel animateur polyvalent de ProSieben Matthias Opdenhövel et la star du foot et du "heute show" Oliver Welke, ont participé à l'émission.

De 2005 à 2016, Jan Hahn a été un membre clé de l'équipe de "Sat.1-Frühstücksfernsehen" avant de passer à des concurrents. En 2017, il a présenté "Guten Morgen Deutschland" sur RTL. Malheureusement, Hahn est décédé le 4 mai 2021 à l'âge de 47 ans après avoir lutté courageusement contre le cancer. Il laisse derrière lui trois enfants, dont sa fille cadette née en 2019.

