6 mystères historiques que les scientifiques ont finalement élucidés en 2023 - et un qu'ils n'ont pas élucidé

La paléogénétique dévoile d'étonnants secrets à partir de l'ADN caché dans les os et la terre. L'intelligence artificielle décode des textes anciens rédigés dans des écritures oubliées. L'analyse chimique des résidus moléculaires laissés sur les dents, les casseroles, les brûleurs d'encens et les matériaux de construction révèle des détails sur les régimes alimentaires, les odeurs et les techniques de construction du passé.

Voici six mystères de l'histoire humaine que les scientifiques ont élucidés en 2023. Et un mystère qui continue d'intriguer les chercheurs.

La véritable identité d'un chef préhistorique

Enterré avec une spectaculaire dague en cristal et d'autres objets précieux, le squelette vieux de 5 000 ans découvert en 2008 dans une tombe près de Séville, en Espagne, était manifestement quelqu'un d'important.

On a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un jeune homme, sur la base de l'analyse de l'os du bassin, la méthode traditionnelle utilisée par les scientifiques pour déterminer le sexe d'un squelette humain.

Cependant, une analyse de l'émail dentaire, qui contient un type de protéine avec un peptide spécifique au sexe appelé amélogénine, a permis de déterminer qu'il s'agissait d'une femme et non d'un homme.

Dans d'autres études, la technique a également permis de dissiper le cliché de "l'homme chasseur" qui a nourri de nombreuses réflexions sur les premiers hommes.

"Nous pensons que cette technique va ouvrir une ère entièrement nouvelle dans l'analyse de l'organisation sociale des sociétés préhistoriques", a déclaré Leonardo García Sanjuán, professeur de préhistoire à l'université de Séville, à CNN en juillet, lorsque la découverte a été rendue publique.

L'ingrédient à l'origine de la résistance légendaire du béton romain

Le béton romain s'est avéré plus durable que son équivalent moderne, qui peut se détériorer en quelques décennies. Prenons l'exemple du Panthéon de Rome, qui possède le plus grand dôme non armé du monde.

Les scientifiques à l'origine d'une étude publiée en janvier ont déclaré avoir découvert l'ingrédient mystérieux qui permettait aux Romains de rendre leur matériau de construction si durable et de construire des structures élaborées dans des endroits difficiles tels que les docks, les égouts et les zones de tremblement de terre.

L'équipe chargée de l'étude a analysé des échantillons de béton vieux de 2 000 ans, prélevés sur un mur d'enceinte du site archéologique de Privernum, dans le centre de l'Italie, et dont la composition est similaire à celle d'autres bétons trouvés dans l'ensemble de l'Empire romain.

Ils ont découvert que des morceaux blancs dans le béton, appelés clastes de chaux, donnaient au béton la capacité de guérir les fissures qui s'étaient formées au fil du temps. Ces morceaux blancs étaient auparavant considérés comme la preuve d'un mélange mal fait ou d'une matière première de mauvaise qualité.

L'apparence réelle d'Ötzi l'homme des glaces

En 1991, des randonneurs ont découvert le corps momifié d'Ötzi dans un ravin des Alpes italiennes. Ses restes congelés sont peut-être la découverte archéologique la plus étudiée au monde, révélant avec une précision sans précédent ce qu'était la vie il y a 5 300 ans.

Le contenu de son estomac a fourni des informations sur son dernier repas et son lieu d'origine, tandis que ses armes ont montré qu'il était droitier et que ses vêtements ont fourni un rare aperçu de ce que les anciens portaient réellement.

Mais une nouvelle analyse de l'ADN extrait du bassin d'Ötzi a révélé en août que son apparence physique n'était pas celle que les scientifiques avaient d'abord imaginée.

L'étude de son patrimoine génétique a montré qu'Ötzi l'homme des glaces avait la peau et les yeux foncés et qu'il était probablement chauve. Cette nouvelle apparence contraste fortement avec la reconstitution bien connue d'Ötzi, qui représente un homme à la peau pâle, à la chevelure fournie et à la barbe.

Le porteur d'un pendentif vieux de 20 000 ans révélé

Les archéologues mettent souvent au jour des outils en os et d'autres objets sur des sites anciens, mais il est impossible de savoir avec certitude qui les a utilisés ou portés.

Au début de cette année, des scientifiques ont retrouvé de l'ADN humain ancien dans un pendentif en os de cerf découvert dans la grotte de Denisova, en Sibérie. Grâce à cet indice, ils ont pu révéler que la personne qui le portait était une femme ayant vécu il y a entre 19 000 et 25 000 ans.

Elle appartenait à un groupe connu sous le nom d'Anciens Eurasiens du Nord, qui ont un lien génétique avec les premiers Américains.

L'ADN humain a probablement été préservé dans le pendentif en os de cerf parce qu'il est poreux et donc plus susceptible de retenir le matériel génétique présent dans les cellules de la peau, la sueur et d'autres fluides corporels.

On ignore pourquoi le pendentif en os de cerf contenait une si grande quantité d'ADN de l'ancienne femme (à peu près la même quantité qu'une dent humaine). Selon Elena Essel, biologiste moléculaire à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive de Leipzig (Allemagne), qui a mis au point une nouvelle technique pour extraire l'ADN, il se peut que le pendentif ait été bien aimé et porté près de la peau pendant une période exceptionnellement longue.

Le rouleau ancien et endommagé décodé par l'IA

Quelque 1 100 parchemins ont été réduits en cendres lors de la célèbre éruption du Vésuve il y a près de 2 000 ans. Dans les années 1700, des fouilleurs entreprenants ont récupéré l'énorme cachette dans la boue volcanique.

La collection, connue sous le nom de rouleaux d'Herculanum, est peut-être la plus grande bibliothèque connue de l'Antiquité classique, mais le contenu de ces fragiles documents est resté un mystère jusqu'à ce qu'un étudiant en informatique de l'université du Nebraska remporte un concours scientifique au début de l'année.

Grâce à l'intelligence artificielle et à l'imagerie par tomographie informatisée, Luke Farritor a été le premier à décoder un mot écrit en grec ancien sur l'un de ces parchemins noircis.

Farritor a reçu 40 000 dollars pour avoir déchiffré le mot "πορφυρας" ou "porphyras", qui signifie "pourpre" en grec. Les chercheurs espèrent qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant que des rouleaux entiers puissent être déchiffrés grâce à cette technique.

Les matériaux nécessaires à la fabrication d'une momie

À partir de fragments de pots jetés dans un atelier d'embaumement, des scientifiques ont découvert certaines des substances et concoctions utilisées par les anciens Égyptiens pour momifier les morts.

En analysant chimiquement les résidus organiques laissés dans les récipients, les chercheurs ont déterminé que les anciens Égyptiens utilisaient une grande variété de substances pour oindre le corps après la mort, pour réduire les odeurs désagréables et pour le protéger des champignons, des bactéries et de la putréfaction. Les matériaux identifiés comprennent des huiles végétales telles que le genévrier, le cyprès et le cèdre, ainsi que des résines de pistachier, de la graisse animale et de la cire d'abeille.

Si les chercheurs avaient déjà appris les noms des substances utilisées pour embaumer les morts dans les textes égyptiens, ils ne pouvaient, jusqu'à récemment, que deviner exactement les composés et les matériaux auxquels ils faisaient référence.

Les ingrédients utilisés dans l'atelier étaient variés et provenaient non seulement d'Égypte, mais aussi de pays beaucoup plus lointains, ce qui laisse supposer des échanges de marchandises sur de longues distances.

Beethoven : Un secret de famille révélé - mais un mystère persiste

Le compositeur Ludwig van Beethoven est mort à l'âge de 56 ans en 1827 après une série de problèmes de santé chroniques, notamment une perte d'audition, des problèmes gastro-intestinaux et une maladie du foie.

En 1802, Beethoven a écrit une lettre à ses frères pour demander à son médecin, Johann Adam Schmidt, d'enquêter sur la nature des maladies du compositeur une fois qu'il serait mort. Cette lettre est connue sous le nom de "Testament de Heiligenstadt".

Près de 200 ans après sa mort, des scientifiques ont extrait de l'ADN de mèches de cheveux conservées pour tenter d'honorer cette demande.

L'équipe n'a pas été en mesure de poser un diagnostic définitif, mais les données génétiques de Beethoven ont aidé les chercheurs à écarter les causes potentielles de son affection, telles que la maladie cœliaque auto-immune, l'intolérance au lactose ou le syndrome de l'intestin irritable.

Les données génétiques ont également suggéré qu'une liaison extraconjugale avait eu lieu dans la famille du compositeur.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com