- 5200 enfants identifiés comme suspects dans des affaires pénales

Le nombre d'enfants qui ont attiré l'attention des autorités pour des infractions criminelles a continué d'augmenter à Berlin. L'an dernier, la police a enregistré 5200 garçons et filles comme suspects. C'est ce qu'indique une réponse du Sénat à une question de l'AfD. Plus précisément, il y avait 3550 garçons et 1650 filles de moins de 14 ans. Ces dernières années, les chiffres ont été plus bas, en partie en raison de la pandémie de COVID-19. En 2019, l'année précédant la pandémie, il y avait environ 4550 suspects de moins de 18 ans.

Les chiffres les plus élevés concernaient les 12 et 13 ans. Cependant, environ 750 suspects ont également été enregistrés parmi les 11 ans, et il y en avait moins de 500 parmi les 10 ans. Il y avait 121 suspects parmi les 7 ans, 60 parmi les 6 ans, et 50 parmi les enfants encore plus jeunes.

Les infractions n'étaient pas détaillées dans les chiffres généraux, mais elles l'étaient pour la criminalité violente. Là, il y a eu une augmentation plus élevée, passant de 697 suspects enfants en 2019 à 992 l'an dernier. Environ 60 % avaient la nationalité allemande, et le reste avait la nationalité étrangère. La plupart des cas portaient sur des violences physiques, mais il y avait aussi des cas de vol, d'agressions à l'arme blanche et de harcèlement sexuel. Cependant, du point de vue juridique, ces actes n'ont pas de conséquences : en Allemagne, les mineurs ne sont pénalement responsables qu'à partir de l'âge de 14 ans.

La pandémie de coronavirus a quelque peu atténué la hausse des infractions criminelles à Berlin, entraînant une diminution du nombre de suspects de moins de 18 ans ces dernières années. Malgré cela, il y a eu des cas de suspects porteurs du coronavirus impliqués dans des activités criminelles, en particulier parmi les plus jeunes.

Lire aussi: