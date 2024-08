- 51 Enquêtes sur des fraudes dans le test de coronavirus

Au cours de l'État de Brandebourg, les parquets ont ouvert 51 procédures pour suspicion de fraude dans la facturation des tests COVID-19. Dans six de ces cas, un préjudice initial d'environ 134 500 euros a été établi, comme l'a informé le ministère des Affaires sociales à Potsdam sur demande de la députée de l'AfD Daniela Oeynhausen.

Dans 32 cas, le montant du préjudice est encore examiné. Les autres investigations ont été closes ou transférées aux parquets d'autres États fédéraux. En raison de l'examen en cours des documents de facturation, d'autres cas suspects de fraude de facturation sont attendus.

L'Association des médecins des caisses d'assurance maladie de Brandebourg (KVBB) a informé jusqu'à présent le parquet de Potsdam de huit cas de suspicion de fraude commerciale, entraînant l'ouverture de sept procédures. Dans 41 cas supplémentaires, la KVBB a fourni des informations aux enquêteurs.

D'ici mi-2023, la KVBB avait traité environ 3 600 examens approfondis de la facturation des tests COVID-19. Environ 2 700 de ces examens ont été clos sans mesures. Environ 720 procédures ont été closes avec des mesures, et environ 200 procédures ont abouti à un rejet de la facturation. Dans environ 230 cas, la KVBB a initié des procédures.

Plusieurs procédures contre des suspects en dehors du Brandebourg

Le parquet de Neuruppin instruit actuellement trois procédures dans lesquelles les suspects ne résident pas en Brandebourg mais à Berlin, en Hesse et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Le parquet de Potsdam a quatre procédures contre des suspects de Berlin. Un autre cas implique un suspect de Saxe.

Au cours de l'examen de la facturation des centres de tests COVID-19, l'Institut Robert Koch a signalé un total de 196 anomalies statistiques à l'Office de l'État de Brandebourg pour la sécurité au travail, la protection des consommateurs et la santé (LAVG) entre juillet 2022 et février 2023. Dans 103 cas, il y avait une suspicion initiale d'infractions criminelles de plus d'une légère importance, qui a été transmise au parquet compétent.

Après avoir exclus les rapports multiples sur un suspect, le parquet a combiné les cas en une seule procédure d'enquête. Le LAVG examine actuellement 38 cas, qui devraient être terminés d'ici la fin de l'année.

L'examen en cours des documents de facturation révèle d'autres cas suspects de fraude de facturation liés aux tests COVID-19. En plus des cas en Brandebourg, plusieurs procédures contre des suspects en dehors de l'État ont été engagées.

