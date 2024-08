- 50 kilomètres de barrière immobile installée pour contenir la peste porcine.

Dans la lutte contre la propagation de la fièvre porcine africaine (FPA), on construit une barrière résistante aux sangliers sauvages sur une longueur de 50 kilomètres dans le sud de la Hesse. La construction, qui commence à Dieburg au nord et s'étend jusqu'à la frontière de l'État au sud le long de la route fédérale B45, était prévue pour démarrer le mercredi, selon les informations du ministère de l'Agriculture.

"Cette barrière permanente est une autre étape importante dans la gestion des risques. Notre objectif est de prendre la tête de cette maladie et de créer un mur solide contre la propagation de la FPA vers d'autres régions", a déclaré le ministre de l'Agriculture Ingmar Jung (CDU).

La construction devrait prendre entre deux et trois semaines.

Selon le ministère, les travaux seront effectués en deux équipes, avec six équipes de construction travaillant simultanément. Le but de la barrière est d'empêcher la propagation vers l'Odenwald et les États voisins de Bavière et de Bade-Wurtemberg.

La nouvelle barrière est une réponse aux cas répétés de fièvre porcine au-delà des clôtures stratégiques existantes. Depuis le début de la fièvre porcine mi-juin dans le district de Groß-Gerau, les zones de protection ont été régulièrement élargies. Actuellement, de grandes parties du sud de la Hesse, ainsi que de la Rhénanie-Palatinat et du Bade-Wurtemberg, sont touchées.

Lire aussi: