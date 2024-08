5 points vitaux pour le 21 août: le Comité national démocrate, les manifestations à Chicago, RFK Jr, les développements en Ukraine, et le naufrage d'un superyacht.

Ce qu'il faut savoir pour rester informé et continuer sa journée

1. Convention nationale démocrate

L'ancien président Barack Obama, l'ancienne première dame Michelle Obama et le deuxième gentleman Doug Emhoff étaient les principaux orateurs mardi à la Convention nationale démocrate de Chicago. Les Obama ont présenté un appel émotionnel aux électeurs américains et ont promis de continuer à soutenir la vice-présidente Kamala Harris dans les 11 dernières semaines de sa campagne présidentielle. Emhoff a utilisé son discours pour présenter un côté personnel de Harris, qu'il a décrite comme l'ancrage de leur famille. Bien que Harris ait manqué la deuxième soirée de la CND pour faire campagne à Milwaukee, elle a symboliquement accepté la nomination présidentielle du parti après que les délégués de la convention ont organisé un défilé cérémoniel. La liste des intervenants pour aujourd'hui comprend le colistier de Harris, Tim Walz, l'ancien président Bill Clinton et l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

2. Manifestations à Chicago

De grandes manifestations ont lieu cette semaine à l'extérieur de la Convention nationale démocrate, y compris des rencontres avec la police dans les rues de Chicago. Des équipes ont installé des clôtures de sécurité supplémentaires dans la région mardi - un jour après qu'un groupe de manifestants pro-palestiniens, protestant contre le soutien des États-Unis à Israël dans sa guerre contre Hamas, a franchi une barrière près du United Center. Les manifestations de mardi ont également connu des moments tendus devant le consulat israélien de Chicago, où des manifestants et des policiers casqués ont commencé à se pousser et à se bousculer, selon ce qu'a observé une équipe de CNN. Des centaines d'officiers ont envahi les rues, dégagé la voie de circulation et les trottoirs. Il n'est pas clair combien d'arrestations ont eu lieu mardi, mais plusieurs personnes ont été arrêtées par la police.

3. RFK Jr.

Le candidat indépendant à l'élection présidentielle de 2024, Robert F. Kennedy Jr., considère se retirer de la course et soutenir l'ancien président Donald Trump, a déclaré sa colistière, Nicole Shanahan, lors d'une interview mardi. Elle a présenté cette décision comme une tentative de réduire "le risque" que la vice-présidente Kamala Harris devienne présidente, en affirmant que Kennedy attire plus de votes de Trump que de Harris. Lorsqu'on lui a demandé quel rôle Kennedy pourrait jouer dans une future administration Trump, Shanahan a spéculé que son colistier pourrait être ouvert à un rôle de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux. Trump a déclaré mardi qu'il serait "certainement" ouvert à ce que Kennedy joue un rôle dans son administration. Cela intervient alors que de nouveaux documents montrent que Kennedy fait face à des ressources de campagne de plus en plus maigres et à près de 3,5 millions de dollars de dettes en suspens.

4. Ukraine

Les autorités russes ont accusé aujourd'hui l'Ukraine d'avoir lancé "une des plus grandes attaques jamais vues" contre Moscou avec des drones. La Russie a déclaré que ses systèmes de défense avaient endommagé 45 drones ukrainiens pendant la nuit - dont 11 au-dessus de Moscou, deux dans la région frontalière de Belgorod et deux dans la région de Kursk. Depuis le début de l'incursion ukrainienne il y a presque deux semaines, ses forces progressent peu à peu dans la région de Kursk et détruisent des ponts clés dans une tentative de paralyser les capacités logistiques de Moscou et de perturber les itinéraires d'approvisionnement. Separément, les autorités russes ont exhorté les habitants des régions frontalières à cesser d'utiliser les applications de rencontre et à limiter leur utilisation des réseaux sociaux pour empêcher les forces ukrainiennes de gather intelligence while they press on with their advance.

5. Superyacht coulé

Les autorités italiennes ont poursuivi leurs recherches aujourd'hui pour retrouver six personnes portées disparues après qu'un tornade a coulé un yacht de luxe lundi au large de la côte de Sicile. Quinze passagers ont été secourus du bateau peu après qu'il s'est renversé, selon la Garde côtière italienne. Un corps a été récupéré plus tard à partir de la coque du navire, appelé le "Bayesian". Deux Américains et quatre Britanniques sont parmi les personnes portées disparues - y compris le magnat de la technologie britannique Mike Lynch, Jonathan Bloomer, président de Morgan Stanley International, et Chris Morvillo, un avocat influent. Les premiers rapports suggèrent qu'un petit tourbillon, qui s'est développé dans la région lundi, pourrait être à l'origine du naufrage du yacht.

PETIT DÉJEUNER

Jennifer Lopez et Ben Affleck divorcent après deux ans "Bennifer" dépose une demande de divorce ... encore une fois. Voici ce que l'on sait de leur séparation.

Un aéroport au Japon a fermé car une paire de ciseaux avait disparu Les officiels de l'aéroport ont trouvé les outils à la fin, mais certains voyageurs étaient très frustrés à cause des retards de plusieurs heures.

Recettes de potiron en conserve délicieuses Le début officiel de l'automne est à plus d'un mois, mais il n'est jamais trop tôt pour - osons le dire - les recettes de potiron. Voici comment le potiron en conserve peut être facilement intégré à chaque partie de votre repas.

Une nouvelle étude montre le lien entre la viande rouge et le diabète de type 2 De nombreuses personnes tentent de réduire leur consommation de viande rouge et transformée pour des raisons de santé cardiaque ou environnementales. Une étude approfondie publiée mardi explique comment remplacer la viande rouge peut diminuer le risque de développer un diabète de type 2.

Des milliards de crabes ont disparu autour de l'Alaska. Les scientifiques ont des preuves que cela se reproduira La baisse des crabes des neiges de l'Alaska indique un changement plus large de l'écosystème de l'Arctique, à mesure que les océans se réchauffent et que la banquise disparaît.

CITATION DU JOUR

"La mpox n'est pas le dernier Covid."

— L'Organisation mondiale de la santé, appelant à une réponse unifiée à l'épidémie de mpox en cours alors que les officiels cherchent à rassurer sur le virus. Des milliers de cas de mpox ont été signalés en République démocratique du Congo, et un cas confirmé a été détecté en Suède, le premier en dehors de l'Afrique. Au moins un cas suspect est également examiné en Argentine, selon les officiels de la santé cette semaine.

LA MÉTÉO D'AUJOURD'HUI

ET POUR FINIR ...

Qu'est-ce qui se passe vraiment aux enchères d'art ? De la préparation à la vente jusqu'au coup de marteau final, l'ancien PDG de Christie's Steven Murphy révèle les coulisses du processus d'enchères.

