5 points essentiels pour le 9 septembre: débat présidentiel, incendie de forêt, incident de tir dans le Kentucky, discours du pape François, " heures éclairées " d'Apple

1. Débat présidentiel

La vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump se préparent pour leur premier — et peut-être dernier — débat présidentiel, alors que Trump a proféré des menaces d'inculpation et de "peines de prison à long terme" pour les officiels électoraux et les opérateurs politiques, qu'il suggère pourraient tricher lors de l'élection de 2024, s'il remporte à nouveau la présidence en novembre. Les menaces d'inculpation de Trump — faisant partie de ses tentatives répétées et sans fondement pour sous-miner l'intégrité de l'élection de 2024 — surviennent alors que le vote précoce sera bientôt en cours dans plusieurs États. Le débat aura lieu le mardi au National Constitution Center à Philadelphie, marquant la première rencontre en face-à-face entre Harris et Trump, qui sont dans une course serrée.

2. Incendies de forêt

Les incendies de forêt en Californie et au Nevada ont entraîné l'évacuation obligatoire de milliers de maisons alors que les prévisionnistes préviennent de la chaleur record dans l'Ouest pour les prochains jours. En Californie, l'incendie de la ligne a consumé plus de 20 000 acres après avoir commencé à la base des montagnes de San Bernardino jeudi. Le feu a plus que quadruplé depuis samedi matin et plus de 1 800 pompiers luttent contre l'incendie de forêt, qui était toujours à zéro pour cent de contenance dimanche soir, selon Cal Fire. Et au Nevada, l'incendie de Davis — un feu dangereux et entraîné par le vent au sud de Reno — a brûlé environ 6 500 acres et reste à zéro pour cent de contenance dimanche soir.

3. Tirs dans le Kentucky

Les classes ont été annulées dans les écoles de plusieurs parties du centre du Kentucky aujourd'hui, et les habitants sont invités à rester vigilants alors que la recherche d'un suspect accusé de tirer le long de l'I-75 entre dans son troisième jour. Joseph Couch, 32 ans, est parvenu à échapper à l'arrestation depuis samedi après-midi, lorsque les autorités affirment qu'il a tiré avec une AR-15 depuis un rebord de falaise sur le côté de l'autoroute à environ neuf miles au nord de London, Kentucky, touchant 12 voitures et blessant cinq personnes. Bien que le mobile soit encore flou, l'attaque semblait être un "acte aléatoire" de violence, a déclaré le shérif adjoint Gilbert Acciardo du comté de Laurel, selon l'Associated Press.

4. Le pape François

Le pape François est arrivé plus tôt aujourd'hui dans le petit pays d'Asie du Sud-Est d'East Timor, pour la pénultième étape de son voyage à travers l'Asie et le Sud-Pacifique pour le pontife de 87 ans. East Timor est l'un des pays les plus jeunes du monde et a des liens forts avec l'Église catholique, qui a joué un rôle important dans sa lutte pour l'indépendance de l'Indonésie. Le pays de seulement 1,3 million d'habitants est le deuxième pays le plus catholique du monde, avec 97 % de la population qui s'identifie comme catholique — le pourcentage le plus élevé en dehors du Vatican. Mais la question des abus sexuels du clergé plane également sur cette partie de la visite du pape, car des allégations de malversations impliquant des clergy purs d'East Timor de haut niveau ont émergé ces dernières années. Il y a deux ans, le Vatican a admis avoir discipliné secrètement l'évêque d'East Timor et prix Nobel de la paix Carlos Ximenes Belo pour des allégations d'abus sexuels.

5. L'heure de briller d'Apple

Apple s'apprête à présenter sa première gamme d'iPhones dotés d'intelligence artificielle générative — qui permet aux utilisateurs de créer du texte et des images — pendant son événement annuel de produits plus tard aujourd'hui. Le lancement à venir a été annoncé avec le slogan énigmatique de "c'est l'heure de briller", et la société reste muette sur ce que cela signifie. Apple a déjà donné quelques indices sur ce que les nouvelles fonctionnalités AI seront capables de faire, comme permettre des conversations plus naturelles avec Siri, aider à rédiger des emails, faciliter la recherche de moments spécifiques dans les albums photo, et intégrer les informations personnelles des utilisateurs dans ses réponses. Apple pourrait également annoncer des mises à jour de l'Apple Watch et des AirPods lors de l'événement à 13 h HE.

Joueur de tennis victorieux Le numéro 1 mondial du tennis, Jannik Sinner, a remporté le championnat US Open dimanche, battant l'Américain Taylor Fritz en deux sets. Fritz était le premier homme américain à atteindre une finale de grand chelem en simple depuis 2009.

Actrice financièrement réussie Elle s'est fait connaître sur Disney Channel, aujourd'hui elle est une star de la série populaire de Hulu "Only Murders in the Building" — et maintenant Selena Gomez peut ajouter devenir milliardaire autodidacte à sa longue liste de réalisations.

Mystères de requins résolus Lorsque des scientifiques ont attaché une balise à un requin porbeagle enceinte en octobre 2020 pour en savoir plus sur son habitat, ils ne s'attendaient pas à découvrir des preuves de comment les grands requins chassent les uns les autres.

Transport de touriste spatial Avec l'intérêt croissant pour le tourisme spatial, pourquoi pas un avion qui emmène les gens dans l'espace ? C'est difficile de contourner le lancement vertical d'une fusée — mais une société pense avoir la solution.

Suivi des employés Une grande société de comptabilité a informé ses employés que leurs emplacements seront bientôt surveillés pour mettre fin à la culture de travail à distance et faire respecter sa politique de retour au bureau.

240 millions de dollars C'est la somme colossale que le quart-arrière vedette des Dallas Cowboys, Dak Prescott, touchera grâce à une extension de contrat historique de quatre ans, selon son représentant. Cela place le trente-et-un ans Prescott au sommet du classement des salaires de la NFL, en faisant le premier joueur à gagner 60 millions de dollars par an. Les Cowboys ont commencé leur saison du bon pied avec une victoire contre les Cleveland Browns dimanche.

"Je n'aurais jamais ouvert mon mariage et ma relation. Je pense que c'était un désastre qui attendait de se produire."

Taylor Frankie Paul, star de "Les vies secrètes des épouses mormones," qui a fait ses débuts sur Hulu la semaine dernière. La série explore la vie de membres actuels et anciens de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, confrontés à des controverses telles que la consommation excessive d'alcool, les grossesses non planifiées, les spectacles de strip-tease masculins et l'échange de partenaires.

Un garçon de 12 ans reçoit des textos destinés à un joueur de NFL Un garçon de l'Arizona s'est retrouvé avec le même numéro de téléphone que celui utilisé Previously by San Francisco 49ers' Ricky Pearsall. Maintenant, il est impatient de transmettre certains messages au novice de la NFL, qui a récemment été blessé lors d'un incident de tir. Regardez la vidéo ici.

