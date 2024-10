5 points cruciaux pour le 7 octobre: les développements au Moyen-Orient, l'impact de l'ouragan Milton, les élections, la panique dans les compagnies aériennes, les actions du pape François

1. Moyen-Orient

Une journée de commémoration émouvante a commencé en Israël pour marquer le premier anniversaire des attaques du Hamas du 7 octobre. Des milliers de personnes se sont réunies à une veillée à Tel-Aviv, tandis que des centaines de membres de la famille et d'amis se sont rassemblés sur les lieux du festival de musique Nova dans le sud d'Israël pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie et ont été capturés ce jour funeste. De nombreuses personnes aux mémoriaux ont versé des larmes et se sont réconfortées les uns les autres en se rappelant les derniers moments de leurs proches. Les attaques du Hamas ont entraîné la mort de 1 200 personnes et en ont laissé d'autres entre les mains du groupe militant. Les attaques ont également déclenché des troubles politiques à mi-chemin autour du monde aux États-Unis. La guerre ultérieure d'Israël à Gaza a entraîné la mort de plus de 41 000 personnes et a précipité une crise humanitaire, allumant un conflit régional plus large.

2. Ouragan Milton

Les habitants de la Floride se préparent pour une autre tempête majeure. Milton est prévu pour frapper la côte du Golfe de Floride mercredi en tant qu'ouragan de catégorie 3 dangereux et potentiellement mortel avec des vents de 120 mph. Il est prévu qu'il frappe entre Cedar Key et Naples, ce qui inclut la région de Tampa. La tempête est prévue pour se renforcer davantage en raison d'une faible cisaillement du vent et de températures de surface de la mer exceptionnellement chaudes. Des régions de l'État pourraient voir plus de 15 pouces de précipitations, selon le Centre national des ouragans. Les régions sont encore en train de se remettre des effets d'Hélène, qui a touché terre dans la région de la courbure de la Floride en tant qu'ouragan de catégorie 4 et a entraîné la mort d'au moins 232 personnes dans le Sud-Est.

3. Course à la présidence

La vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump intensifient leur campagne et leurs apparitions médiatiques à l'approche du jour du vote, maintenant à moins d'un mois. Trump a exhorté ses partisans dimanche que cela pourrait être la "dernière élection" si les Démocrates restent au pouvoir. Le milliardaire Elon Musk a également émis des assertions similaires lors du rassemblement de Trump en Pennsylvanie samedi. Harris a attiré l'attention avec une interview en direct publiée dimanche sur le podcast "Call Her Daddy", où elle a balayé la critique républicaine de ne pas avoir d'enfants biologiques. "Ce n'est plus les années 50", a-t-elle déclaré lors de l'entretien. Le candidat présidentiel démocrate a également attaqué Trump pour sa position sur les droits à l'avortement et pour se présenter comme le "protecteur" des femmes.

4. Peur sur Frontier Airlines

De la fumée a été détectée sous un vol Frontier Airlines lors de son atterrissage brutal à l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas samedi. Le vol 1326 s'approchait de la piste lorsque de la fumée a été signalée dans le cockpit et que les pilotes ont déclaré une urgence. L'avion a ensuite subi un atterrissage brutal avec crevaison des pneus, selon les autorités de l'aéroport. Les pompiers sont accourus sur les lieux, et tous les 190 passagers et sept membres d'équipage ont été évacués en toute sécurité vers l'aéroport. Le Bureau national de la sécurité dans le transport et Frontier Airlines mènent une enquête sur l'incident.

5. Le pape François

Le pape François a annoncé 21 nouveaux cardinaux, élargissant la pool des candidats potentiels pour choisir son successeur. Les cardinaux sont seconds seulement du pape dans la hiérarchie de l'Église catholique, occupent des rôles seniors au Vatican et agissent en tant que conseillers du pape. La plupart des nouveaux cardinaux joueront un rôle dans l'élection du prochain pape. François, 87 ans, a annoncé cette surprise après avoir commenté le conflit croissant au Moyen-Orient. Parmi les nouveaux cardinaux figure l'archevêque de Téhéran Dominique Mathieu, un missionnaire belge, la décision de François d'apporter un cardinal d'Iran étant probablement partie de ses efforts pour promouvoir le dialogue avec l'islam et la paix au Moyen-Orient. François a également choisi un évêque ukrainien, Mykola Bychok, qui, à 44 ans, deviendra le cardinal le plus jeune. Ses choix incluent également des évêques d'Indonésie, d'Algérie, du Japon et de la Côte d'Ivoire.

1,1 milliard de dollars, c'est le montant dépensé par les campagnes de Kamala Harris et de Donald Trump en publicité de fin juillet à la fin septembre. Cette somme combinée dans sept États clés, notamment la Pennsylvanie, le Michigan, la Géorgie, le Wisconsin, l'Arizona, la Caroline du Nord et le Nevada, représente environ 930 millions de dollars du montant total.

"Jouer sur le même terrain que mon fils, je crois que c'est l'une des choses les plus gratifiantes qu'un père puisse jamais rêver ou souhaiter."

– LeBron James, exprimant ses sentiments après avoir joué aux côtés de son fils Bronny James lors du match de pré-saison des Los Angeles Lakers contre les Phoenix Suns dimanche. Cette occasion historique a fait de LeBron, 39 ans, et Bronny, 20 ans, le premier duo père/fils à jouer ensemble dans une équipe NBA.

Consultez votre prévision locale ici>>>

Informations sur le prix NobelVictor Ambros et Gary Ruvkun ont reçu le prix Nobel de médecine aujourd'hui pour leur découverte pionnière des microARN et leur fonction dans la régulation post-transcriptionnelle des gènes. En savoir plus sur cette distinction prestigieuse en regardant cette vidéo.

