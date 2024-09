Obtenez 5 choses dans votre boîte mail pour une journée productive

5 points cruciaux pour le 11 septembre: débat sur le débat présidentiel, conditions météorologiques extrêmes, personnes capturées, manifestations au Mexique, articles d'hygiène essentiels.

1. Confrontation politique

La vice-présidente des États-Unis Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump se sont affrontés avec virulence lors de leur premier débat présidentiel mardi à Philadelphie. Les deux candidats ont rivalisé pour le soutien des électeurs à moins de deux mois du jour de l'élection. Harris a semblé prendre l'avantage avec des tactiques qui ont énervé Trump et l'ont poussé à réagir violemment contre elle. Harris a affirmé que les dirigeants mondiaux se moquaient de Trump et l'accusaient de rabaisser les individus. Trump a souvent perdu le contrôle et a répandu une pléthore de faussetés, telles que l'allégation bizarre selon laquelle les immigrants dans l'Ohio consommeraient les animaux de compagnie des gens. Il a également répété les allégations de fraude généralisée lors de l'élection de 2020. Selon un sondage CNN auprès des téléspectateurs du débat effectué par SSRS, les électeurs inscrits pensaient que Harris avait mieux performé que Trump.

2. Catastrophes naturelles

Francine s'est renforcée en ouragan de catégorie 1 avant sa lande dans le Louisiana aujourd'hui. Les impacts les plus néfastes sont attendus cette semaine le long de la côte sud du Louisiana et dans la région de La Nouvelle-Orléans. Les autorités ont averti de inondations, de vents puissants et d'une marée de tempête potentiellement mortelle qui pourrait causer des dommages importants et des pannes de courant généralisées. Entre-temps, les températures plus chaudes dues aux changements climatiques provoqués par l'homme alimentent les incendies de forêt intenses aux États-Unis. Des parties de la Californie du Sud ont été gravement touchées par trois grands incendies mardi, ce qui a entraîné des évacuations et mis à l'épreuve les capacités des pompiers. D'autres incendies en Idaho et au Nevada causent également des préoccupations alors que les flammes et la chaleur record menacent la destruction des maisons et des entreprises.

3. Situation d'otage

Un responsable israélien a proposé d'offrir un passage sûr à Yahya Sinwar, chef de Hamas, depuis Gaza une fois que tous les otages restants, soit 101, seront libérés dans la territoire palestinien. Sinwar, une des figures les plus influentes de Hamas, est accusé d'avoir orchestré la massacre du 7 octobre en Israël, lors duquel des miliciens ont assassiné 1 200 personnes en Israël et ont pris plus de 250 personnes en otage. Il est également parmi les dirigeants de Hamas faisant l'objet d'une enquête par les procureurs américains en raison de l'attaque meurtrière. Un responsable israélien a suggéré que la libération de Sinwar, ainsi que la "démilitarisation et la déradicalisation" de Gaza, pourraient aider à apporter la paix à Gaza et mettre fin au conflit. CNN a contacté Hamas pour obtenir un commentaire sur la proposition.

4. Turbulences politiques

Les députés mexicains ont suspendu le débat sur une réforme judiciaire controversée après que des manifestants ont envahi le bâtiment du Sénat et ont perturbé les procédures. Le vote sur la réforme constitutionnelle, selon laquelle les Mexicains éliront les juges par vote populaire, a finalement été adopté par le Sénat, franchissant un obstacle important. Des images des manifestations montraient des manifestants tentant de pénétrer dans la salle tandis qu'ils agitaient le drapeau mexicain depuis la galerie du Sénat. Les propositions de changements constitutionnels ont suscité des manifestations généralisées. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador s'est longtemps montré critique envers sa Cour suprême, qui a bloqué certaines de ses propositions politiques.

5. Préoccupations pour la santé

La FDA a annoncé qu'elle examinerait les dommages potentiels causés par les métaux lourds dans les produits d'hygiène. L'action de la FDA suit une petite étude publiée en juillet qui a révélé la présence d'arsenic et de plomb dans les tampons organiques et non organiques. Bien que les niveaux des deux métaux soient faibles, l'EPA déclare qu'il n'y a pas de niveau sûr d'exposition au plomb. Les tampons organiques contenaient des niveaux plus élevés d'arsenic, tandis que les tampons non organiques avaient des niveaux plus élevés de plomb, selon l'étude. Si des études futures déterminent que les métaux lourds ou les produits chimiques nocifs s'infiltrent des produits menstruels dans le corps, cela pourrait représenter une préoccupation majeure pour la santé, ont averti les experts médicaux.

RÉPÉTITION MATINALE

Quatre civils battent des records dans l'espaceLa mission Polaris Dawn de SpaceX a fait l'histoire mardi. La partie la plus risquée de la mission reste à venir cette semaine lorsque l'équipage tentera une sortie dans l'espace sans précédent.

La société Campbell Soup Company présente un nouveau nom

Après 155 ans, la société Campbell Soup Company lance un rebranding. Les étiquettes rouges et blanches emblématiques resteront, mais le nom de la société changera légèrement.

Glenn Lowry prend sa retraite en tant que directeur du Museum of Modern Art de New York

Glenn Lowry, le directeur le plus ancien du MoMA de New York, quittera ses fonctions en septembre 2025. Sa décision a probablement été prise après une longue réflexion, compte tenu de son long mandat dans le rôle.

Des médailles olympiques volées dans la voiture d'un rameur australien

La police a arrêté un homme pour avoir prétendument volé quatre médailles olympiques - trois or et une argent - appartenant au rameur australien Drew Ginn. Cependant, les médailles sont toujours introuvables.

Un médicament amaigrissant montre des signes prometteurs pour les enfants en surpoids

Les médecins disent qu'il est difficile pour quiconque souffrant d'obésité de perdre du poids, quel que soit l'âge. Une nouvelle étude a montré que le médicament liraglutide pourrait aider les enfants ayant un indice de masse corporelle élevé.

CHIFFRE DU JOUR

2

C'est le nombre d'avions de la compagnie aérienne Delta Air Lines qui se sont heurtés alors qu'ils se préparaient au décollage à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta mardi. Heureusement, aucun passager n'a été blessé, mais un avion avait sa partie arrière endommagée.

CITATION DU JOUR

J'ai creusé profondément dans les données, et j'ai choisi mon camp. Votre exploration des données vous appartient entirely, et la décision vous appartient entirely.

— Taylor Swift, révélant mardi son soutien à Kamala Harris et Tim Walz lors de l'élection présidentielle de 2024. Cette chanteuse populaire a ouvertement soutenu les politiques et les candidats démocrates, encourageant régulièrement ses fans à voter et défendant des sujets tels que les droits des femmes, la santé reproductive et les droits LGBTQ+.

TÉLÉCHARGER ...

Apple dévoile une fonctionnalité 'de pointe' pour les appareils auditifs<<> à voir comment les derniers AirPods d'Apple peuvent fonctionner à la fois comme bouchons d'oreilles et appareils auditifs.

