5 points cruciaux à retenir le 22 août: Comité national démocrate, Interruption des chemins de fer canadiens, Gaza, militaire américain, Modi

1. Mise à jour du DNC

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a officiellement accepté la nomination de vice-président lors de son discours d'ouverture à la Convention nationale démocrate mercredi. Il s'est présenté comme père, entraîneur, enseignant, chasseur et voisin tout en expliquant comment Kamala Harris mènerait le pays si elle était élue 47e président. La troisième nuit de la convention a vu des apparitions de figures comme l'ancien président Bill Clinton, qui a plaidé en faveur de Harris, et l'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, qui a déclaré que la vice-présidente était prête à élever le pays à de nouveaux sommets. Oprah Winfrey a dépeint l'élection de 2024 comme un combat pour la liberté et une opportunité de "choisir la joie". Plus tard aujourd'hui, Harris est attendue pour donner un discours très attendu à Chicago, acceptant la nomination présidentielle historique du parti démocrate.

2. Arrêt du rail canadien

Les opérations des deux principales compagnies de chemin de fer de marchandises du Canada, Canadian National et Canadian Pacific Kansas City Southern, ont été interrompues en raison d'un arrêt de travail impliquant 9 000 membres du syndicat des Teamsters. Cette interruption pourrait potentiellement nuire à la fois à l'économie canadienne et américaine, car près d'un tiers du fret transporté par ces chemins de fer se rend entre les États-Unis et le Canada. Les opérations quotidiennes de plusieurs industries américaines, telles que l'agriculture, l'automobile, la construction et l'énergie, peuvent être affectées en raison de cette perturbation.

3. Conflit à Gaza

Des milliers de Palestiniens à Gaza ont reçu de nouveaux ordres d'évacuation de l'armée israélienne. Des vidéos montrent des gens quittant des zones plus proches de la ville centrale de Deir al-Balah. Certains se déplacent en voiture chargées de biens personnels et de fournitures. Les rues sont jonchées de tracts distribués par l'armée israélienne répétant les ordres d'évacuation. De nombreux résidents ont dû évacuer plusieurs fois, les laissant dans un état persistant de displacement et de peur. À ce jour, environ 84 % de l'enclave a reçu des ordres d'évacuation depuis le début de la guerre.

4. Nouvelles militaires aux États-Unis

Les États-Unis ont renforcé leurs forces au Moyen-Orient en prévision d'une éventuelle attaque iranienne, selon le Commandement central des États-Unis. Le groupe de porte-avions USS Abraham Lincoln est arrivé dans la région après une transit commandé accéléré en raison de préoccupations selon lesquelles l'Iran pourrait se venger contre Israël après l'assassinat d'un leader du Hamas à Téhéran. Séparément, un tribunal fédéral américain a jugé que l'armée américaine est interdite de refuser l'enrôlement aux personnes vivant avec le VIH. La juge Leonie Brinkema a déclaré que l'interdiction des personnes positives au VIH de servir dans l'armée perpétue le stigmate et entrave les objectifs de recrutement militaire.

5. Tour internationale de Modi

Le Premier ministre indien Narendra Modi rencontrera les dirigeants polonais avant sa visite attendue en Ukraine vendredi. Il s'agit de la première visite de ce type en Ukraine. La tournée de Modi intervient peu de temps après ses discussions avec le président russe Vladimir Poutine, qui ont été décrites par Zelensky comme un revers significatif pour les efforts de paix. Modi a constamment plaidé pour un cessez-le-feu en Ukraine, sans condamner la Russie ni soutenir les résolutions de l'ONU exigeant le retrait russe et la condamnation de ses actions.

