1. Plus de débats pour Trump

L'ancien président Donald Trump a déclaré qu'il ne participerait pas à un troisième débat présidentiel contre la vice-présidente Kamala Harris. Trump a exprimé cela dans un post sur Truth Social, en référence à ses débats avec le président Joe Biden et Harris. Il a affirmé qu'il n'a pas besoin de un remake car il a remporté le débat récent, bien que chaque sondage scientifique majeur ait révélé que Harris en est sortie vainqueur, selon le vérificateur de faits de CNN. Harris a exprimé son désir d'un autre débat lors d'un meeting à Charlotte, en argumentant que "cette élection et ce qui est en jeu est trop important pour que les électeurs ratent un autre débat".

2. Grève chez Boeing

Environ 33 000 membres de syndicats chez Boeing ont rejeté une offre de contrat de quatre ans de la part du géant de la construction aéronautique. Les membres du syndicat ont commencé une grève aujourd'hui, protestant contre les conditions de contrat antérieures. La grève en cours perturbera la production d'aéronefs chez l'un des plus grands fabricants américains, ce qui aura un impact sur l'économie américaine. Cette grève n'affectera pas les voyages des consommateurs, mais pourrait prolonger les livraisons de jets promis aux compagnies aériennes, entraînant une pénurie de la principale source de revenus de Boeing. Boeing reste disposé à négocier un nouvel accord.

3. Les tracas du logement abordable

Les taux de prêt hypothécaire ont baissé cette semaine pour atteindre un niveau record depuis février 2023, offrant un peu de répit aux acheteurs de maisons dans un marché immobilier difficile. Le prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a atteint une moyenne de 6,20 % lors de la semaine se terminant le 12 septembre, selon Freddie Mac. Malgré les coûts d'emprunt réduits, le marché immobilier américain reste inaccessible pour de nombreux acheteurs de maisons, en particulier ceux qui ont de faibles revenus. De plus, de nombreux locataires luttent également contre l'accessibilité, en particulier dans les zones urbaines comme New York, Los Angeles et la région métropolitaine de Miami, mettant en évidence un problème crucial de l'accessibilité du logement.

4. Avertissement russe à l'OTAN

Le président russe Vladimir Poutine a averti les dirigeants de l'OTAN que permettre à l'Ukraine d'utiliser des missiles occidentaux à plus longue portée pour frapper à l'intérieur de la Russie serait considéré comme un acte de guerre. Selon Poutine, "Cela signifierait que les pays de l'OTAN - les États-Unis et les pays européens - sont en guerre contre la Russie. Et si c'est le cas, alors, compte tenu du changement de nature du conflit, nous prendrons des mesures appropriées pour faire face aux menaces que nous rencontrerons". La déclaration de Poutine intervient à un moment où le président Joe Biden et les alliés de l'OTAN semblent plus ouverts à la possibilité de permettre aux forces ukrainiennes d'utiliser des systèmes d'armes à longue portée occidentaux contre des cibles russes.

5. Les ravages de la typhoon Yagi

La typhoon Yagi, la plus puissante de l'année en Asie, a causé des dommages importants et des pertes humaines dans le sud de la Chine et en Asie du Sud-Est depuis son atterrissage la semaine dernière. Plus de 200 personnes ont péri au Vietnam suite aux conséquences de la tempête, et des dizaines d'autres sont portées disparues en raison d'inondations et de glissements de terrain, selon les médias d'État jeudi. Yagi a laissé un chemin de destruction suite à plusieurs jours de pluies torrentielles et de vents dépassant les 90 mph, entraînant une inondation dangerous des rivières. Les fortes pluies ont également endommagé des usines dans les principaux centres industriels du Vietnam.

Second incident vestimentaire de Janet JacksonJanet Jackson a révélé un autre incident vestimentaire devant la reine Elizabeth.

L'offre de repas à 5 dollars de McDonald's est prolongéeMcDonald's continuera d'offrir son offre de repas à 5 dollars jusqu'en décembre.

Images époustouflantes du concours Astronomy Photographer of the YearLes phases de Vénus, l'Aurora Australis et la Station spatiale internationale sont les gagnants de catégorie du concours Astronomy Photographer of the Year.

Le quart-arrière des Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, souffre d'une commotion cérébraleLe quart-arrière Tua Tagovailoa a été diagnostiqué avec une commotion cérébrale lors du match de jeudi soir des Dolphins de Miami contre les Bills de Buffalo.

Harvey Weinstein inculpé pour de nouveaux crimes sexuelsHarvey Weinstein a été inculpé pour de nouveaux crimes sexuels par un grand jury de Manhattan.

Quel produit de jus de fruit, largement disponible dans les grandes surfaces aux États-Unis, a été rappelé en raison de préoccupations concernant les niveaux d'arsenic ?A. Jus de cannebergeB. Jus d'orangeC. Jus de pommeD. Jus d'ananas

67 est le nombre d'incendies de forêt actuellement en cours aux États-Unis, avec 9 en Californie et 2 au Nevada, selon le National Interagency Fire Center. Le feu de ligne dans le comté de San Bernardino, en Californie, brûle si intensément qu'il génère son propre système météorologique.

"De retour à la maison, nous avons encore beaucoup de tâches qui nous attendent, mais d'ici, on dirait vraiment le paradis."

Le milliardaire Jared Isaacman, exprimant ses pensées sur la Terre après avoir réussi à effectuer la première promenade dans l'espace commerciale dirigée par un équipage non gouvernemental. Après avoir terminé cette mission audacieuse de SpaceX, l'équipage de quatre membres continuera à travailler sur leur liste d'expériences pendant encore deux jours. Ils pourraient rentrer chez eux ce week-end.

Un résident de l'Arizona a réussi à retirer un point Lego de son nez après une longue et collante période de 30 ans. Voici comment cette situation insolite s'est déroulée.

Après avoir consulté le newsletter des 5 Choses, nous pouvons rester à jour sur les événements actuels qui nous affectent à l'échelle mondiale. Un autre sujet crucial qui nous concerne tous est la crise persistante de l'accessibilité au logement, qui reste une préoccupation majeure pour de nombreux Américains.

