5 points clés pour le 10 septembre: Lancement de la sonde spatiale de SpaceX, les progrès de la tempête tropicale Francine, les mises à jour sur les incendies de forêt, les développements à Gaza, les engagements de la princesse Kate

1. Mission de SpaceX

La dernière mission de SpaceX — un voyage audacieux et risqué dans les ceintures de radiation de la Terre par un équipage civil de quatre personnes visant à effectuer la première sortie dans l'espace commerciale — a décollé. La mission, baptisée Projet Aube, a décollé à 5 h 23 HE. Le lancement est intervenu après plusieurs retards météorologiques en fin de mois d'août et plus tôt ce matin. Le processus de lancement a été compliqué par la nécessité d'avoir des eaux calmes et des vents pour le retour de l'équipage. Le timing est crucial : la mission Projet Aube n'aura suffisamment de soutien vital que pour cinq ou six jours dans l'espace, car effectuer une sortie dans l'espace drainera les réserves d'oxygène.

2. Tempête tropicale Francine

La tempête tropicale Francine se rapproche du statut d'ouragan alors qu'elle se dirige vers la côte du Golfe, où certaines communautés de Louisiane ont commencé à évacuer et à fermer leurs digues en prévision de l'arrivée probable de la tempête mercredi. Francine pourrait devenir un ouragan aujourd'hui et se renforcer en ouragan de catégorie 2 à l'arrivée. Un ouragan de cette taille est capable de causer des dommages importants aux maisons et des pannes de courant généralisées, ce qui a incité le gouverneur de Louisiane à déclarer l'état d'urgence dans tout l'État avant son arrivée. Des inondations, des vents puissants et une surcroit de niveau de mer potentiellement mortelle pourraient toucher certaines parties des côtes du Texas et de la Louisiane supérieures lorsque Francine passera.

3. Incendies de forêt

Plus de 60 grands incendies de forêt actifs ont consommé plus de 2 millions d'acres dans l'ouest des États-Unis, selon les responsables, entraînant des déclarations d'urgence dans la région et contraignant des milliers de personnes à évacuer. Ceux qui n'ont pas à évacuer doivent faire face à des pannes de courant, des écoles fermées et des projets annulés en raison des incendies et de la chaleur excessive. Les incendies en Californie, en Idaho et au Nevada ont particulièrement suscité des préoccupations, car les flammes et la chaleur record ont entraîné des évacuations et la destruction de plusieurs maisons et entreprises.

4. Gaza

Au moins 40 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne nocturne sur une zone humanitaire créée pour héberger des personnes déplacées dans le sud de la bande de Gaza, selon les responsables locaux de secours, dans ce qu'Israël a décrit comme une opération visant des combattants du Hamas dans la région. Plus de 60 personnes ont également été blessées dans la frappe, selon la Défense civile de Gaza, alors que les secouristes travaillaient à récupérer les victimes ensevelies sous le sable et les débris. La frappe a touché Al-Mawasi, une région côtière de Khan Younis où des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés ont cherché refuge, nombreux vivant dans des tentes dans une zone avec une infrastructure limitée et peu d'accès à l'abri ou à l'aide humanitaire.

5. Princesse Kate

Catherine, princesse de Galles, déclare avoir terminé sa chimiothérapie et dit qu'elle fait ce qu'elle peut pour rester libre du cancer, à mesure qu'elle prévoit de revenir progressivement à la vie publique dans les mois à venir. Catherine, qui a révélé en mars avoir été diagnostiquée avec un cancer, a déclaré dans une vidéo très personnelle publiée lundi qu'elle entrait dans une « nouvelle phase de récupération avec un regain d'espoir et d'appréciation de la vie ». La princesse, connue sous le nom de Kate, n'a fait que deux apparitions publiques depuis son diagnostic, qui est intervenu après qu'elle a subi une intervention chirurgicale majeure peu après Noël.

PLUS TARD DANS LA JOURNÉE

6 choses à surveiller lorsque Kamala Harris débat avec Donald TrumpL'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris s'affronteront ce soir à Philadelphie dans leur premier débat présidentiel alors que les derniers sondages montrent que la course à la Maison Blanche reste serrée sans leader clair.

PETIT DÉJEUNER

L'influence ‘game-changing’ des Cheetos tombésIl y a une raison pour laquelle les gardiens du parc n'autorisent pas les visiteurs de Carlsbad Caverns National Park à apporter des collations ou des boissons, à l'exception de l'eau plate. Un touriste qui a enfreint cette règle en laissant tomber un sac de Cheetos dans le parc du Nouveau-Mexique a causé une menace dangereuse pour l'écosystème microbien fragile de la grotte. Voici pourquoi.

Plus de touristes malpolisLe lieu naturel le plus controversé d'Hawaii est de nouveau au centre des préoccupations, avec 14 personnes récemment arrêtées pour avoir accédé illégalement aux marches de Haiku sur l'île d'Oahu. La zone menant aux 4 000 marches en métal est clairement marquée comme interdite, non seulement en raison des dangers pour les visiteurs, mais aussi pour protéger les ressources naturelles. « Quelqu'un va se blesser ou mourir », a déclaré un responsable de la conservation.

Le danger caché des boissons énergisantesDe nombreuses personnes peuvent considérer les boissons énergisantes comme des boissons pour sportifs ou les considérer comme appropriées pour l'hydratation, y compris pour les enfants. D'autres peuvent croire qu'elles sont des stimulants d'énergie naturels plutôt que des boissons infusées à la caféine. Avant de prendre votre prochaine boisson énergisante, vous pourriez vouloir lire ceci.

Enchérisseur parie sur un prétendu chef-d'œuvre de RembrandtLe tableau a été découvert dans le grenier par un commissaire-priseur lors d'une visite de routine chez un particulier dans le Maine. L'œuvre, un tableau du XVIIe siècle d'une jeune femme portant un chapeau et un col empesé, était estimée à un maximum de 10 000 dollars. Mais plusieurs enchérisseurs semblaient croire qu'il pourrait s'agir d'une œuvre maîtresse authentique.

Acteurs de ‘Beetlejuice’ absents de la suiteLe nouveau film de Tim Burton, « Beetlejuice Beetlejuice », ramène plusieurs personnages du film original de 1988, y compris Michael Keaton dans le rôle-titre. Maintenant, Burton explique pourquoi Geena Davis et Alec Baldwin n'étaient pas dans la suite.

Acteur légendaire James Earl Jones, connu pour ses rôles iconiques de Darth Vader dans "Star Wars" et de Mufasa dans "Le Roi Lion", est décédé lundi, selon son agent. Il avait 93 ans. Jones a eu une carrière prestigieuse qui s'est étalée sur six décennies, l'amenant d'une scène de théâtre modeste dans le Michigan au sommet d'Hollywood, où il est apparu dans de nombreux films et séries télévisées.

LE MONTANT DU JOUR

800 millions de dollars est le montant astronomique de la cagnotte Mega Millions en jeu ce soir. Bien qu'il soit encore temps d'acheter des billets, il est prématuré de commencer à imaginer un mode de vie luxueux. Les chances de gagner le jackpot sont de 1 sur 302,575,350, selon les officiels de la loterie, alors n'oubliez pas, il y a encore une chance.

LES MOTS DU JOUR

"Si je n’étais pas Tyreek Hill, l’histoire aurait été différente."

Tyreek Hill, receveur des Miami Dolphins, a parlé d'avoir été arrêté et retenu dimanche dernier en se rendant au stade Hard Rock pour le premier match de la saison de son équipe. Des images des caméras corporelles de la police de Miami-Dade ont montré les officiers tirant Hill de sa voiture et le forçant à terre plusieurs fois après l'avoir arrêté pour une infraction routière.

LA MÉTÉO DU JOUR

Consultez votre prévision locale ici>>>

ET POUR FINIR ...

“C’était le gouverneur ?” Un spectateur d'une compétition de dégustation de rolls à la langouste du New Hampshire est intervenu pour sauver le concurrent Christian Moreno lorsqu'il a commencé à s'étouffer. Après avoir pratiqué la manœuvre de Heimlich sur lui, Moreno a poursuivi sa compétition. Il a découvert plus tard que son mystérieux sauveur n'était autre que le Gouverneur Chris Sununu. Regardez la vidéo ici.

Après avoir appris le lancement de SpaceX et le projet Dawn, nous pouvons discuter de l'importance pour l'équipage de revenir sain et sauf, afin que nous, en tant que communauté mondiale, continuions à bénéficier de l'exploration de l'espace. À la lumière de l'arrivée prochaine de la Tempête Tropicale Francine et de son potentiel impact sur la Côte du Golfe, il est crucial que nous nous préparions en conséquence et suivions les avertissements des autorités pour rester en sécurité.

