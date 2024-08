Recevez 5 Pièces dans votre boîte mail

5 points à noter pour le 27 août: décollage de SpaceX, débat politique, homicide universitaire, actualités ukrainiennes, rupture de la grotte de glace

1. Excursion de SpaceX

SpaceX s'apprête à entreprendre un voyage de cinq jours dans l'espace avec un groupe d'astronautes privés se dirigeant vers les ceintures de radiation de la Terre. Personne n'a exploré aussi loin dans l'espace ou traversé cet environnement depuis le programme Apollo de NASA. L'équipe de quatre membres de la mission Polaris Dawn se prépare également pour une sortie dans l'espace risquée, utilisant des combinaisons d'activité extravéhiculaire (EVA) que SpaceX a développées en seulement 2 1/2 ans. Si elle est réussie, la sortie dans l'espace, qui pourrait avoir lieu vendredi, marquera la première fois que des astronautes non gouvernementaux (ou civils) effectueront une telle activité. L'expédition audacieuse est prévue pour décoller du Centre spatial Kennedy de NASA en Floride entre 3h38 et 7h09 HE le mercredi - un retard de 24 heures par rapport à l'objectif de lancement précédent de l'entreprise en raison d'une fuite d'hélium.

2. Discussion présidentielle

L'ancien président Donald Trump seme le doute sur son débat ABC du 10 septembre contre la vice-présidente Kamala Harris. L'équipe de Trump souhaite que les microphones soient muets pendant tout le débat, sauf pour le candidat dont c'est le tour de parler, comme cela a été le cas lors du premier débat avec le président Joe Biden. Cependant, la campagne de Harris demande à ABC et aux autres réseaux de garder les microphones allumés. Les analystes pensent que la campagne de Harris veut donner à Trump l'occasion de lancer des interruptions insultantes qui pourraient ennuyer ou rebuter certains de ses électeurs potentiels. L'ex-président a contredit lundi la position de son équipe, déclarant qu'il serait d'accord avec la suppression du bouton muet.

3. Tragédie sur le campus

Un étudiant de l'université Rice à Houston a été trouvé mort dans sa chambre de dortoir lundi dans ce qui semble être un meurtre-suicide, entraînant un verrouillage du campus lors de la première journée de cours. Le corps d'une étudiante de troisième cycle a été découvert par la police de l'université après qu'un membre de sa famille préoccupé a demandé une vérification de son état de santé et que les officiers ont vu qu'elle avait manqué les cours. Le tireur présumé, un homme qui n'apparaissait pas affilié à l'université, a également été trouvé mort dans la chambre, ayant subi une blessure par balle auto-infligée, ont déclaré les autorités. Selon une note du suspect retrouvée sur les lieux, les autorités suspectent que le couple était dans une relation amoureuse tumultueuse. L'université a lifté le verrouillage lundi soir et a déclaré qu'elle mènerait une enquête approfondie. (Note de l'éditeur : Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin d'aide, contactez la Ligne nationale de prévention du suicide au 988.)

4. Conflit en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les efforts de sauvetage se poursuivaient sur les sites touchés par une salve d'attaques russes cette semaine. "Nous répondrons sans aucun doute à la Russie pour cela et pour toutes les autres attaques. Les crimes contre l'humanité ne sont pas tolérés", a déclaré Zelensky, promettant une riposte. La Russie a dirigé environ 200 missiles et drones contre les infrastructures énergétiques et les communautés à travers l'Ukraine pendant la nuit de lundi, marquant la plus grande attaque aérienne depuis le début de la guerre, selon Kyiv. L'Ukraine se préparait à une attaque importante de la Russie depuis des semaines en réponse à l'incursion dans la région frontalière de Kursk - la première invasion étrangère de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale.

5. Effondrement de la grotte de glace

Un touriste américain est décédé en Islande en raison de l'effondrement d'une grotte de glace. Un groupe de 23 touristes de divers pays explorait une grotte au glacier Breiðamerkurjökull lorsque l'incident s'est produit dimanche, selon la radiodiffusion publique islandaise RUV. Plus de 200 secouristes ont participé aux opérations de sauvetage, et de grandes quantités de glace ont été brisées et déplacées, principalement à la main, selon les autorités locales. Les grottes de glace sont une attraction touristique populaire en Islande, avec des opérateurs de circuits proposant aux visiteurs l'occasion d'explorer l'intérieur des glaciers et de découvrir la belle couleur bleue et les "motifs époustouflants" dans la glace, selon l'agence de presse Associated Press.

PARCOURS DU MATIN

Le joueur de MLB bat un record inhabituelParfois, la vie vous lance une balle courbe... Le receveur des Boston Red Sox Danny Jansen a fait l'histoire de la Ligue majeure de baseball lundi en devenant le premier joueur à jouer pour deux équipes lors du même match.

Le groupe de rock britannique Oasis fait son comebackLes frères Noel et Liam Gallagher ont annoncé qu'ils lanceraient une tournée de réunion d'Oasis en 2025. Voici ce que les fans doivent savoir.

Vidéo : un French bulldog déclenche un incendie de cuisineUne famille essaie de rester tellement optimiste après que son chien a déclenché un grand incendie de cuisine. Regardez les images de la caméra de sécurité domestique.

Comment les pays récompensent leurs champions olympiquesÀ mesure que les Paralympiques commencent cette semaine, CNN jette un coup d'œil sur certaines des récompenses exceptionnelles que les athlètes obtiennent pour avoir remporté des honneurs olympiques.

here

Les voyageurs obtiennent des vols en première classe bon marché en raison d'une erreur de QantasPendant une courte période, des billets d'avion aller-retour en première classe d'Australie aux États-Unis, qui coûtent normalement jusqu'à 28 000 dollars australiens (environ 19 000 dollars !), étaient disponibles chez Qantas à 85 % de réduction.

CITATION DU JOUR

"Si une voiture se gare devant ma résidence, je jette toujours un deuxième coup d'œil."

— Un haut responsable de Dominion, la société de technologie de vote qui est devenue le centre d'allégations non fondées dfraude électorale de droite en 2020. Plusieurs employés de Dominion ont démissionné en raison du stress et de l'impact mental du chaos post-2020, ainsi que des risques de sécurité accrues. De plus, des individus impliqués dans l'administration des élections ont partagé leurs préoccupations avec CNN, s'inquiétant de leur sécurité alors que certains personnalités de droite persistent à propager des faussetés sur les sociétés de vote manipulant l'élection de 2020, alléguant que l'élection de 2024 pourrait également être truquée.

LA MÉTÉO D'AUJOURD'HUI

Consultez votre prévision locale ici

ET POUR FINIR ...

L'évolution des silhouettes de mannequins au fil des décenniesLes mannequins ont été façonnés tout au long de l'histoire pour refléter la figure idéale de la mode pour chaque époque. Assistez à l'évolution des mannequins dans cette vidéo et son influence sur les perceptions du corps.

