5 mythes surprenants sur la consommation de drogues à l' université

Jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans représentent 11,1 % des plus de 7,7 millions de visites annuelles aux urgences liées aux drogues aux États-Unis, et ils ont le taux le plus élevé de visites aux urgences liées au cannabis, selon un rapport de 2023 de l'Administration des services de santé mentale et de lutte contre l'abus de substances (SAMHSA).

En tant que médecin de famille et expert en santé étudiante, les parents font souvent appel à moi pour les aider à comprendre quoi faire lorsque leur enfant est en crise, ce qui me donne un troisième titre : démystificateur médical.

Avant d'envoyer vos adolescents à l'université, il est utile de démêler les mythes et les réalités de la consommation de drogues à l'université pour avoir une meilleure vue d'ensemble de ce que les parents peuvent faire pour rendre leurs jeunes adultes plus en sécurité dans ce nouvel environnement culturel.

Voici certains des mythes les plus dangereux que j'entends, ainsi que mes conseils pour les contrer.

Myth No. 1 : Je n'ai pas besoin de parler à mes enfants de la drogue parce qu'ils sont des "bons" enfants.

Faux. Il est choquant pour les parents de penser que leur adolescent intelligent, réussi et respectueux des lois pourrait soudainement commencer à prendre de la drogue. Les parents ne peuvent pas imaginer pourquoi leur enfant responsable ferait confiance à un étranger louche qui offre des pilules ou du cannabis.

Dans mon expérience, même si vos enfants sont des étudiants major de promotion, des scouts éclaireurs ou le bénévole de l'année de leur lycée, ils peuvent quand même essayer de la drogue. C'est pourquoi vous pourriez recevoir un appel concernant leur surdose, leurs hallucinations, leur paranoïa, leur dépression ou un accident de voiture lié à la drogue ou à l'alcool.

Myth No 2 : Mon enfant sait éviter les dealers de drogue louches.

Faux. La plupart des dealers de drogue à l'université ne ressemblent pas à ce que vous imaginez des criminels effrayants. Ils ont l'air de Typical undergrads parce qu'ils le sont souvent. Alors, effacez l'image d'un échange d'héroïne dans une ruelle sombre et remplacez-la par celle d'un ami inquiet dans une résidence universitaire.

Voici comment cela peut commencer. Disons que votre enfant n'a pas dormi depuis plusieurs jours parce qu'il étudie trop pour la chimie. Un ami pourrait offrir des pilules pour qu'il se repose et réussisse cet examen demain.

Et si elles ne peuvent pas rester éveillées mais doivent terminer ce travail qui est dû demain matin ? Elles peuvent essayer une pilule "d'aide à l'étude" - souvent un stimulant de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) disponible sur prescription.

Est-ce que leur anxiété sociale cause presque une crise de panique avant qu'elles ne sortent faire la fête ? Elles peuvent essayer une friandise au THC pour se sentir bien. (Le THC, ou tétrahydrocannabinol, est la substance psychoactive principale du cannabis.)

Pourrait-il y avoir quelque chose de plus innocent que des bonbons en forme d'animal ? Non seulement les produits comestibles au THC sont délibérément emballés dans des graphiques juvéniles et colorés, mais ils ont l'air de bonbons, de brownies, de barres chocolatées, de chips et plus encore.

Ces produits comestibles au THC contournent les "mauvaises choses" que nous avons mises en garde chez nos enfants, comme fumer, inhaler ou prendre des pilules. Même les enfants qui ne fumeraient jamais une cigarette ou un joint peuvent être tentés de goûter à un bonbon.

Myth No. 3 : Nous avons expérimenté avec du cannabis à l'université et nous nous en sommes bien sortis, donc nos enfants aussi.

Peut-être faux. Les étudiants universitaires ne font plus que expérimenter. La consommation de cannabis est devenue très courante sur les campus universitaires, que la drogue soit légale dans l'État de votre enfant ou non. Dans une étude de 2022 portant sur plus de 14 000 étudiants inscrits dans 19 collèges du Texas (où la marijuana récréative est toujours illégale), près de 40 % des étudiants avaient utilisé du cannabis et plus de 26 % l'avaient utilisé sur leur campus universitaire, selon une étude de 2023.

De plus, le cannabis d'aujourd'hui est plus fort que celui que vous avez peut-être utilisé. La concentration de THC a augmenté de moins de 1,5 % en 1980 à 3,96 % en 1995 à une moyenne de 16,14 % en 2022, comme le note l'Institut national sur l'abus de drogue en fonction des échantillons de cannabis saisis par l'administration de contrôle des stupéfiants des États-Unis.

Le cannabis produit dans le Colorado a maintenant une moyenne de 19,2 % de THC par gramme ; les produits concentrés tels que l'hash ou les huiles ont une moyenne de 67,8 % de THC par gramme ; et les cartouches de vaporisateur ont une moyenne de 79,7 % de THC par gramme, selon le rapport de mise à jour de la taille du marché et de la demande du Colorado de 2020.

Le cannabis d'aujourd'hui est en effet addictif pour au moins 1 enfant sur 6 et 1 adulte sur 10, selon la SAMHSA. Bien que les chances globales soient de votre côté, il n'y a aucun moyen de prédire si vous ferez partie des 16,7 % des adolescents ou des 10 % des adultes qui deviendront accros.

Myth No. 4 : Seuls les fêtards invétérés prennent de la drogue à l'université.

Faux. En dehors de la culture de la fête, je vois plus d'étudiants qui se médicamentent eux-mêmes. Les étudiants cherchent un moyen de rester alerte et concentrés ou de calmer leur cerveau anxieux pour étudier, dormir et socialiser plus efficacement. Ils ne cherchent pas un

Peut-être faux. Je suis fasciné par le fait que de nombreux étudiants qui vendent de la drogue ne se considèrent pas comme des dealers de drogue. Ils sont généralement choqués et offensés lorsque j'utilise ces mots et que je parle des conséquences légales graves de la vente de médicaments sur ordonnance. Il y a clairement un décalage dans leur esprit entre leurs actions et les personnes qui vendent des drogues illégales non prescrites.

Certains étudiants vendent une partie de leurs propres médicaments ADHD prescrits de manière appropriée ou d'autres médicaments, et ces pilules sont souvent partagées ou revendues. Cette pratique contribue probablement à la méconception que d'autres pilules proposées par des pairs sont également des pilules sûres, légales et prescrites.

Facte : Les parents peuvent préparer leurs enfants à la réalité des drogues et de la vie étudiante.

Vrai. D'abord, ajoutez du Narcan, un antagoniste des opioïdes qui peut inverser immédiatement une surdose de fentanyl, à la trousse de premiers secours de votre étudiant à l'université. Le Narcan est disponible sans ordonnance, mais vous devrez probablement demander au pharmacien car la plupart des magasins le gardent "derrière le comptoir" pour éviter le vol à l'étalage de ce produit qui coûte environ 44 $ pour deux unités.

Expliquez à votre adolescent les directives du Narcan, mais c'est simple à utiliser : la pulvérisation est une unité à dose unique que vous pulvérisez avec une seule pression dans le nez de la victime après l'avoir couchée sur le dos. Si la victime qui lutte pour respirer ou qui est inconsciente n'a pas de fentanyl ou d'autre opioïde dans son système, le Narcan ne lui causera aucun mal. Assurez-vous que votre adolescent sait toujours appeler le 911 et rester avec la victime s'il administre du Narcan ; une deuxième dose peut être nécessaire.

Ensuite, encouragez activement votre étudiant à chercher de l'aide médicale s'il se plaint de ne pas pouvoir se concentrer ou se concentrer sur ses études, s'il ne peut pas dormir ou s'il se sent paniqué avec l'anxiété sociale ou les examens. Le counseling et les médicaments prescrits de manière légitime peuvent faire beaucoup pour aider ces problèmes, et c'est une grande partie de ce que les services de santé de l'université traitent.

Rassurez-les de ne pas attendre d'être à des niveaux de crise pour chercher de l'aide, que ce soit pour une maladie ou une blessure physique, le stress, l'anxiété ou la dépression. Surtout en ce qui concerne la santé mentale, les étudiants essaieront tout pour s'aider soi-même et se médicamenter soi-même, et c'est exactly comme beaucoup de "bons enfants" se retrouvent à utiliser des drogues.

