1. Grève des travailleurs portuaires

Les milliers de travailleurs portuaires en grève reprendront leur travail aujourd'hui suite à un accord préliminaire conclu entre l'International Longshoremen’s Association et les négociateurs jeudi. Les 50 000 membres du syndicat travaillant dans les ports de Maine à Texas étaient en grève depuis mardi en raison de différends salariaux et de la crainte de pertes d'emplois liées à l'augmentation de l'automatisation. Le président Joe Biden a félicité l'accord salarial préliminaire. "Je félicite les dockers de l'ILA, qui ont obtenu un contrat solide après avoir tant donné pour maintenir nos ports opérationnels tout au long de la pandémie", a-t-il déclaré. L'administration Biden était motivée à prévenir les dommages économiques d'une grève prolongée, qui aurait pu entraîner des pénuries de certaines importations américaines et amplifier la mécontentement public envers l'économie avant les élections.

2. Course politique

L'ancienne représentante républicaine Liz Cheney a fait campagne aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris dans l'état compétitif du Wisconsin jeudi. Cheney a critiqué les actions de l'ancien président Donald Trump le 6 janvier 2021 et affirmé que quiconque manifeste un tel comportement ne devrait jamais être confié à nouveau le pouvoir. Son objectif était de convaincre les électeurs indécis. Les derniers sondages CNN dans l'État indiquent un match nul entre Harris et Trump, la course présidentielle nationale restant également serrée. Entre-temps, Trump s'est rendu au Michigan jeudi et a critiqué la réponse de l'administration Biden-Harris à l'ouragan Helene, affirmant à tort que Harris avait mal utilisé les fonds de FEMA.

3. Après Helene

Au moins 213 personnes ont perdu la vie depuis que l'ouragan Helene a balayé le Sud-Est il y a plus d'une semaine. La recherche de personnes portées disparues devient de plus en plus désespérée chaque jour, car les autorités rapportent que des centaines sont introuvables et que les équipes de secours luttent contre les pannes de service téléphonique persistantes et les routes endommagées. Les gens rapportent marcher pendant des heures pour vérifier le sort de proches disparus et passer des heures à fouiller les berges de rivières inondées à la recherche de ceux qui ont été emportés avec leurs maisons. Dans le comté de Buncombe, en Caroline du Nord, où se trouve Asheville, plus de 200 personnes étaient portées disparues jeudi, et 72 décès ont été confirmés jusqu'à présent, selon le shérif du comté. L'ouragan Helene est devenu l'ouragan le plus meurtrier à avoir touché le continent américain depuis l'ouragan Katrina en 2005, et les autorités craignent que le bilan des morts continue d'augmenter.

4. Moyen-Orient

L'armée israélienne a promis de continuer à cibler les sites de Hezbollah à Beyrouth et dans le sud du Liban suite à des frappes aériennes fraîches dans la capitale libanaise pendant la nuit. Les tensions s'intensifient à mesure que les pays du Moyen-Orient se préparent à la réponse d'Israël à l'attaque de missiles balistiques d'Iran plus tôt cette semaine. Les analystes mettent en garde contre le fait que les tensions croissantes sur plusieurs fronts pourraient pousser la région au bord du gouffre avant le premier anniversaire de l'attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre. Les officiels israéliens ont également ordonné l'évacuation de villages supplémentaires dans le sud du Liban, indiquant une expansion de ses opérations terrestres. Près d'un million de personnes ont été déplacées en raison de l'escalade d'Israël avec Hezbollah.

5. Grippe aviaire

Deux travailleurs agricoles en Californie ont été testés positifs à la grippe aviaire jeudi, selon le CDC. Il s'agit du premier cas rapporté de virus chez l'homme en Californie. Les deux travailleurs agricoles étaient employés sur des fermes laitières différentes dans la vallée centrale de Californie, où la volaille et le bétail étaient connus pour porter l'influenza aviaire H5N1. Les autorités sanitaires maintiennent que le risque pour le public reste faible, mais elles surveillent de près le virus car chaque infection humaine a le potentiel de modifier le virus, le rendant mieux adapté aux humains. Neuf cas supplémentaires de grippe aviaire ont été rapportés aux États-Unis depuis mars, et la plupart ont été liés à des épidémies de volaille et de bétail en cours.

Costco commence à vendre des barres de platine à 1 089 $Costco élargit sa gamme de métaux précieux. Cependant, si les clients ne sont pas intéressés par le platine et l'argent, cela pourrait potentiellement ternir la croissance récente de l'entreprise dans l'industrie de l'or.

Eminem va devenir grand-pèreEminem va acquérir un nouveau titre : Grand-père ! Le rappeur a révélé la nouvelle via une nouvelle vidéo musicale qui montre que sa fille Hailie Jade, 28 ans, attend son premier enfant.

Le plus petit Rubik's Cube du monde est un miracle miniatureLe fabricant de jouets japonais MegaHouse a présenté un Rubik's Cube miniature, si petit que vous pourriez avoir besoin de pincettes pour le résoudre.

Clark nommée WNBA Rookie of the Year à l'unanimitéCaitlin Clark a obtenu Nearly unanimous recognition as the 2024 WNBA Rookie of the Year following an impressive season that surpassed expectations after her standout career at the University of Iowa.

Le PDG de Starbucks a violé les lois sur le travail, confirme la CDCLe PDG intérimaire de Starbucks, Howard Schultz, a été trouvé en violation des lois federales sur le travail en disant à un barista de quitter l'entreprise s'il n'était pas satisfait de ses conditions de travail. Cliquez ici pour plus de détails.

