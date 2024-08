Recevez 5 choses directement dans votre boîte mail

1. Élection présidentielle

L'élection présidentielle approche à grands pas, et la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump se concentrent sur les États clés et se préparent pour leur prochain débat. Harris cherche à maintenir son élan après la Convention nationale démocrate alors qu'elle parcourt l'État pivot crucial de Géorgie cette semaine. Pendant ce temps, Trump fera campagne au Wisconsin et au Michigan, cherchant à regagner le devant de la scène. Plusieurs États cruciaux, dont ceux-ci, auront une influence significative sur celui qui obtiendra les 270 grands électeurs nécessaires pour gagner l'élection de novembre. Le débat présidentiel très attendu du 10 septembre sera le prochain grand événement à l'agenda, susceptible de façonner la course.

2. Moyen-Orient

Au cours du week-end, l'armée israélienne a lancé des frappes "préméditées" contre le Hezbollah au Liban, après des attaques du groupe militant soutenu par l'Iran en réponse au massacre d'un commandant de haut rang. Cette dernière série de frappes, qui semblent être les plus graves entre Israël et le Hezbollah à ce jour, a eu lieu quelques heures seulement avant le reprise des pourparlers de paix dans la capitale égyptienne du Caire. La médiation cherche à forger un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Separément, des vaccins contre la polio ont été distribués à plus de 1,2 million de personnes dans la bande de Gaza, alors que le ministère de la Santé de Ramallah se prépare pour une campagne de vaccination à grande échelle pour aider à prévenir la propagation du virus hautement contagieux dans l'enclave en difficulté.

3. Glissement de terrain en Alaska

Un glissement de terrain catastrophique dans le sud de l'Alaska dimanche a laissé un mort et de nombreux blessés. Les autorités ont ordonné l'évacuation de la ville côtière de Ketchikan, avertissant d'un risque de glissement de terrain dans la région. L'effondrement des arbres, des poteaux électriques et de la terre a détruit une rangée de maisons sur la colline. Selon les autorités, tous les résidents ont été comptabilisés. Le gouverneur de l'Alaska, Mike Dunleavy, a déclaré l'état d'urgence pour Ketchikan, déclarant que "toutes les agences de l'État sont dirigées pour fournir l'aide nécessaire". Ketchikan, qui compte environ 14 000 habitants, est située le long de la célèbre passage intérieur - une route d'eau scenique célébrée pour ses paysages époustouflants, ses fjords et ses glaciers.

4. Inondations au Grand Canyon

Les récentes inondations éclair dans le parc national du Grand Canyon ont nécessité le sauvetage de plus de 100 personnes depuis jeudi dernier. Malheureusement, un randonneur a péri dans les inondations déclenchées par les orages de mousson. Les conditions extrêmes ont nécessité le déploiement d'un hélicoptère UH-60 Blackhawk de la Garde nationale d'Arizona pour évacuer de nombreux touristes et membres tribaux d'un canyon local de la tribu Havasupai dans le parc samedi, comme le montrent des images vidéo de la Garde nationale d'Arizona. Un couple de Caroline du Nord a décrit leur randonnée dans la réserve indienne Havasupai, déclarant qu'ils avaient été contraints de former des chaînes humaines et de naviguer dans des broussailles et des cactus dangereux pendant des heures avant de trouver un lieu sûr.

5. Rappel de jus de pomme

Walmart a rappelé près de 10 000 boîtes de jus de pomme vendues dans tout le pays, ainsi qu'à Porto Rico et dans le district de Columbia, en raison de niveaux potentiellement dangereux d'arsenic. Le rappel concerne le jus de pomme de marque Great Value vendu dans 25 États. Un porte-parole de Walmart a déclaré : "Nous avons retiré ce produit de nos magasins concernés et collaborons avec le producteur pour enquêter". Le fabricant de boissons Refresco Beverages US, basé en Floride, a rappelé le jus contaminé après avoir découvert des niveaux d'arsenic dépassant les normes de l'industrie. Les bouteilles de jus contaminées peuvent causer des maux d'estomac, mais les autorités affirment que les niveaux sont suffisamment bas pour éviter des conséquences graves pour la santé.

CHIFFRE DU JOUR

24 millions de dollars C'est le prix auquel le maillot que le légendaire Babe Ruth portait lors de son coup de circuit historique a été vendu dimanche, battant des records et devenant le bien sportif le plus précieux du monde.

CITATION DU JOUR

"Le voyage spatial est intrinsèquement risqué, même lorsqu'il est aussi sûr et routinier qu'il peut l'être. Et un vol d'essai, par définition, n'est ni sûr ni routinier."

La capsule de SpaceX est prête à ramener les astronautes de NASA, selon la déclaration du administrateur de NASA Bill Nelson samedi. Ces astronautes ont dépassé leur séjour prévu sur la Station spatiale internationale de plusieurs semaines. Malheureusement, leur premier moyen de retour, le vaisseau spatial Starliner de Boeing, ne les accompagnera pas. Selon Nelson, c'est parce qu'il y a trop de danger impliqué.

MISE À JOUR MÉTÉO

