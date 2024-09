5 Différents Articles dans votre boîte mail

5 faits essentiels pour le 19 septembre: secteur financier, événements au Moyen-Orient, actualités du syndicat des Teamsters, accident du pont de Baltimore, conditions météorologiques intenses

1. Économie

La Réserve fédérale a annoncé une réduction massive des taux d'intérêt pour la première fois en quatre ans mercredi, marquant un changement significatif pour l'économie américaine. Cette réduction de demi-point est un accomplissement économique important dans la longue lutte de la banque centrale contre l'inflation et pour les Américains qui luttent contre les dépenses de vie quotidienne depuis la pandémie de Covid-19. Lors de sa conférence de presse suivante à l'annonce, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la décision ne reflétait pas une nouvelle tendance pour la banque centrale, mais que les officiels de la Fed cherchaient à maintenir l'économie, en particulier le marché du travail, en bonne santé. Les marchés ont réagi favorablement à l'annonce de la banque centrale, mais les trois principaux indices - le S&P 500, le Nasdaq et le Dow - avaient tous tourné à la baisse à la clôture.

2. Moyen-Orient

Des talkies-walkies ont explosé au Liban mercredi, entraînant la mort d'au moins 20 personnes et blessant des centaines dans une nouvelle attaque visant Hezbollah. Les explosions ont eu lieu environ 24 heures après des explosions de talkies-walkies qui ont tué au moins 12 personnes et en ont blessé des milliers à travers le pays. Le ministre de la Défense d'Israël a déclaré qu'une "nouvelle ère de conflit" avait commencé, admettant implicitement le rôle d'Israël dans les attaques jumelles choquantes qui ont ramené une fois de plus le Moyen-Orient au bord d'un conflit plus large. Depuis l'attaque du 7 octobre de Hamas, Israël a régulièrement mené des frappes au Liban en réponse au lancement de drones et de missiles de Hezbollah. Israël a également ciblé des officiels supérieurs de Hamas au Liban.

3. Syndicat des Teamsters

Le Syndicat international des Teamsters a refusé de soutenir un candidat présidentiel mercredi, en publiant des sondages internes montrant que la majorité de ses membres soutenaient l'ancien président Donald Trump. Les Teamsters, qui représentent les conducteurs de camions, les travailleurs du fret et d'autres travailleurs, sont désormais le dernier grand syndicat à annoncer son soutien. Les autres grands syndicats du pays, tels que l'American Federation of Teachers et l'United Auto Workers, ont soutenu la vice-présidente Kamala Harris. Un soutien des Teamsters - qui ont une présence importante dans des États clés comme le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie - aurait été un atout essentiel pour l'un ou l'autre candidat. Les Teamsters n'ont pas soutenu de candidat présidentiel depuis 1996.

4. Effondrement du pont de Baltimore

Le département de la Justice réclame plus de 100 millions de dollars à deux entreprises qui possédaient et exploitaient le navire qui a détruit le pont Francis Scott Key de Baltimore en mars. Selon le procès du DOJ, la réduction des coûts et la négligence dans l'entretien du navire des entreprises ont conduit à la "catastrophe entièrement évitable". Le département de la Justice affirme que la pénalité financière couvrirait les coûts de la réponse du gouvernement à l'effondrement fatal du pont et aux efforts de plusieurs mois pour dégager les débris d'environ 50 000 tonnes d'acier, de béton et d'asphalte. La ville de Baltimore a également déposé une plainte contre les deux entreprises, et les familles de trois des victimes ont annoncé leur intention d'intenter un procès.

5. Temps forts

Deux systèmes tropicales sont sur le point de toucher terre en Asie aujourd'hui, affectant des régions qui ont récemment été touchées par les typhons Bebinca et Yagi. La tempête tropicale Pulasan s'est Significativement affaiblie depuis son pic en tant que typhon de 75 mph plus tôt dans la semaine. Les vents ont diminué à environ 50 mph, mais la tempête apportera toujours des précipitations importantes lorsqu'elle touchera terre près de Shanghai aujourd'hui. Les prévisions indiquent que les régions centrales et du sud de la Corée du Sud pourraient recevoir des précipitations isolées allant jusqu'à 10 pouces. Plus au sud, la dépression tropicale 16 s'est formée juste au large du Vietnam. Elle devrait rester un système faible lorsqu'elle touchera terre dans le centre du Vietnam dans un avenir proche. Les régions du centre du Vietnam, du Laos et de l'est de la Thaïlande se préparent à des précipitations isolées allant jusqu'à 20 pouces.

ET POUR FINIR ...

Le Venezuela adopte des présentateurs de journaux télévisés en intelligence artificielle Alors que de nombreux journalistes dans le monde entier considèrent l'intelligence artificielle comme une menace pour leur carrière, au Venezuela - un lieu où apparaître dans les bulletins d'information peut potentiellement conduire à l'emprisonnement - beaucoup la voient plus positivement, comme une forme de protection. Regardez un extrait des présentateurs de journaux télévisés en intelligence artificielle ici.

