5 façons de réduire votre stress cette année

Le stress est une réaction normale à des situations imprévisibles ou à fort enjeu, mais les niveaux de stress chroniques ont été associés à divers problèmes de santé, notamment l'hypertension artérielle, la dépression et l'anxiété, a déclaré le Dr Leana Wen, médecin urgentiste et professeur de politique et de gestion de la santé à l'École de santé publique de l'Institut Milken de l'Université George Washington.

Le stress peut également "se manifester sous forme de frustration ou de colère, ce qui peut avoir un impact sur nos relations", a déclaré par courriel le Dr Karmel Choi, psychologue clinicien et professeur adjoint de psychologie à la Harvard Medical School de Boston.

Le bonheur ou le stress maîtrisé, en revanche, "provient du sentiment d'équilibre et de la capacité à gérer les obstacles sur la route qui poussent parfois nos niveaux d'énergie à la limite", a déclaré le Dr Monica Vermani, psychologue clinicienne basée à Toronto et auteure de "A Deeper Wellness : Conquering Stress, Mood, Anxiety and Traumas".

"Maximiser nos niveaux d'énergie ... nous permet d'être présents et capables de faire face à tout ce qui se présente à nous", a ajouté le Dr Vermani. "Quelle meilleure façon de démarrer la nouvelle année que de s'engager à prendre soin de soi ?

Cinq habitudes à mettre en pratique dès aujourd'hui pourraient vous aider à y parvenir.

1. S'amuser

La vie devient réelle lorsque l'on devient adulte, mais cela ne signifie pas que l'on doive abandonner les joies du jeu de l'enfance. En fait, à l'âge adulte, jouer reste important pour faire face à la détresse et améliorer la satisfaction de la vie.

Une étude publiée en mars 2013 et portant sur près de 900 étudiants universitaires a révélé que ceux qui étaient plus joueurs avaient des niveaux de stress inférieurs à ceux des participants moins joueurs. Les étudiants ludiques étaient également plus susceptibles que les étudiants moins ludiques d'utiliser des stratégies d'adaptation saines axées sur leurs facteurs de stress spécifiques au lieu d'essayer de se sentir mieux en évitant ou en fuyant leurs problèmes.

La façon dont vous intégrez le jeu dans votre vie dépend de vous. Y a-t-il des activités d'enfance qui vous manquent ? Y a-t-il un nouveau passe-temps que vous avez adopté mais que vous n'avez pas pris le temps d'apprécier ? Réfléchir à ces questions peut vous aider à progresser, tout comme le fait de répondre au questionnaire de l'Institut national du jeu pour déterminer votre personnalité ludique.

Une fois que vous aurez déterminé votre personnalité, veillez à faire régulièrement de la place pour le jeu dans votre emploi du temps.

2. Faites quelque chose d'anodin

L'idée de se prélasser devant la télévision pour réduire le stress peut sembler contraire au bien-être, mais c'est parfois exactement ce dont vous avez besoin.

Les activités de loisir, comme le fait d'être une patate de canapé, peuvent être utiles aux personnes qui ne peuvent pas facilement mettre leur cerveau en veilleuse et qui ont du mal à méditer ou à faire d'autres pratiques de pleine conscience, a déclaré le Dr Victoria Garfield à CNN. Victoria Garfield est chargée de recherche au Medical Research Council Unit for Lifelong Health and Aging à l'University College de Londres.

Veillez simplement à ne pas utiliser d'écran moins d'une heure avant l'heure du coucher, afin de ne pas gâcher le sommeil qui vous aide également à mieux gérer le stress et à mieux y réagir.

3. Soupirer

Soupirer peut sembler être une réponse négative et indulgente au stress, mais une étude publiée en janvier suggère le contraire.

Un type de respiration - le soupir cyclique - s'est avéré le plus utile de toutes les techniques de respiration et de méditation considérées. Vous pouvez pratiquer le soupir cyclique en inspirant par le nez jusqu'à ce que vos poumons soient à moitié pleins, en faisant une courte pause, en inspirant à nouveau pour remplir complètement vos poumons, puis en expirant lentement par la bouche.

"Le soupir cyclique est un moyen assez rapide de se calmer", a déclaré en mars à CNN le Dr David Spiegel, auteur de l'étude et directeur du Centre sur le stress et la santé à la faculté de médecine de l'université de Stanford. "De nombreuses personnes peuvent le faire environ trois fois de suite et constater un soulagement immédiat des sentiments d'anxiété et de stress.

4. Essayez la relaxation musculaire progressive

La relaxation musculaire progressive est une technique de relaxation du corps et de l'esprit très efficace qui peut être pratiquée partout où l'on peut s'asseoir ou s'allonger, pendant cinq minutes seulement. Grâce à la contraction puis au relâchement systématiques des muscles, la RMP est une autre technique qui convient aux personnes qui ont besoin d'un peu d'aide pour se concentrer sur des exercices de respiration méditative.

Vous trouverez des instructions détaillées sur la façon de la pratiquer ici.

5. Pratiquer la gratitude

Des études ont montré que la pratique de la gratitude peut réduire le stress et améliorer l'humeur, même en cas de difficultés. Cela peut se faire de différentes manières, par exemple en tenant un journal de gratitude dans lequel vous notez des choses tous les soirs avant de vous coucher, ou en créant un album photo de gratitude sur votre téléphone. Les photos peuvent représenter n'importe quoi, y compris des êtres chers, des réalisations, un joli coucher de soleil ou des échanges de textos significatifs. Essayez de les regarder dans les moments de stress au lieu de vous apitoyer sur votre sort ou de comparer votre vie à celle des autres.

"Le stress rétrécit notre champ de vision", explique Mme Choi, ce qui nous empêche de prendre conscience de tout ce qu'il y a de bon dans la vie.

Mais "lorsque nous nous sentons moins stressés", ajoute-t-elle, "nous sommes capables d'élargir notre champ de vision pour remarquer les moments positifs et les différentes opportunités qui nous entourent".

