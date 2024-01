5 façons de mieux manger cette année

Dans une grande partie de la Méditerranée ensoleillée, l'heure du repas est un moyen de parvenir à une fin. La nourriture, bien que fraîchement préparée et délicieuse, est secondaire par rapport à l'événement principal : un rassemblement d'amis et de membres de la famille, où les discussions animées sur les événements de la journée se mêlent souvent à des rires bruyants et contagieux.

Selon les experts, ce sens de la communauté est la pierre angulaire du régime méditerranéen primé. Ajoutez à cela des promenades quotidiennes et des repas avec peu de viande rouge ou de sucreries, et privilégiez les fruits frais, les légumes, les céréales complètes, les noix et les graines, et vous obtenez un style d'alimentation que les nutritionnistes ont qualifié de "meilleur régime" six années de suite.

"Même si on l'appelle le régime méditerranéen, ce n'est pas vraiment un régime", a déclaré Rahaf Al Bochi, diététicienne diplômée d'Atlanta et porte-parole de l'Académie de nutrition et de diététique, lors d'une précédente interview accordée à CNN. "Il ne vous dit pas ce qu'il faut manger ou ne pas manger. C'est un mode de vie qui encourage la consommation de tous les groupes d'aliments, mais qui accorde plus d'importance à ceux qui ont le plus d'effets bénéfiques sur la santé."

Vous n'êtes pas convaincu ? Des études ont également montré que la méthode méditerranéenne réduit les risques de diabète, d'hypercholestérolémie, de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de démence et de dépression, pour n'en citer que quelques-uns.

Alors pourquoi ne pas abandonner l'idée d'un régime pour 2024 et commencer à considérer l'alimentation comme un élément d'un mode de vie sain ? Inscrivez-vous à la lettre d'information Eat, But Better : Mediterranean Style de CNN, une série en huit parties qui vous guide dans ce plan de repas délicieux, soutenu par des experts et bon pour la santé.

Voici cinq conseils tirés de cette série pour vous aider à adopter une nouvelle approche de l'alimentation saine.

Les céréales complètes, c'est facile

Selon les experts, l'une des mesures les plus faciles à prendre pour commencer le régime méditerranéen est de remplacer les céréales raffinées par des céréales complètes. Choisissez du pain et des pâtes au blé complet et remplacez le riz blanc par du riz brun ou sauvage.

Pensez aux "céréales anciennes". Le quinoa, l'amarante, le millet, le farro, l'épeautre, le kamut (un grain de blé qui aurait été découvert dans une tombe égyptienne) et le teff (un grain éthiopien de la taille d'une graine de pavot) sont de bons choix. Chacun a un goût et une texture différents. Essayez-en un par mois jusqu'à ce que vous trouviez celui que vous préférez.

Privilégiez une protéine différente

Pour maximiser les bienfaits du régime méditerranéen, mettez la viande de côté. Il est essentiel de varier les sources de protéines - pensez plutôt aux lentilles, aux haricots en conserve et aux pois chiches.

Selon Al Bochi, il est facile de commencer par préparer un repas par semaine à base de haricots, de céréales complètes et de légumes, en utilisant des herbes et des épices pour donner du punch. Lorsqu'un soir par semaine est un jeu d'enfant, ajoutez-en deux, et construisez vos repas sans viande à partir de là.

Faites du poisson

Deux portions par semaine de poissons gras tels que le saumon, le hareng, les sardines et le thon germon sont indispensables au régime méditerranéen en raison de leur teneur élevée en acides gras oméga-3, essentiels pour réduire les risques de maladies cardiaques.

L'American Heart Association suggère de consommer une grande variété de fruits de mer afin de minimiser les effets néfastes du mercure et d'autres contaminants. Privilégiez les crevettes, le saumon, le colin, le thon pâle en conserve et le poisson-chat, qui ont tendance à présenter les teneurs en mercure les plus faibles, et réduisez votre consommation d'espadon, de requin, de maquereau et de tilefish, qui présentent les teneurs les plus élevées.

Réimaginer le dessert

En Méditerranée, les sucreries sont un luxe réservé aux mariages et autres occasions spéciales. "Manger des fruits de saison est le dessert de prédilection dans la région méditerranéenne, explique Al Bochi, plutôt que les pâtisseries, les biscuits et les gâteaux typiques.

Si vous vous lassez de manger des fruits frais crus, faites preuve de créativité. Faites pocher des poires dans du jus de grenade avec un peu de miel, puis faites réduire la sauce et servez-la sur du yaourt grec. Faites griller des ananas ou d'autres fruits et arrosez-les de miel. Préparez un sorbet avec des fruits, y compris l'avocat (c'est vraiment un fruit). Farcissez une figue ou une datte avec du fromage de chèvre et saupoudrez-la de quelques noix. Créez un croustillant aux pommes à base de riz brun ou même une tarte aux fruits à base de blé entier.

Faites des mouvements joyeux et socialisez

N'oubliez pas que l'alimentation méditerranéenne n'est pas qu'une question de nourriture. Être attentif aux repas, socialiser, prendre l'air et faire de l'exercice sont également des éléments clés de ce nouveau mode de vie.

"Le mode de vie méditerranéen consiste à marcher avec ses amis et sa famille", explique la diététicienne Kelly LeBlanc, vice-présidente de la programmation nutritionnelle d'Oldways, une organisation nutritionnelle à but non lucratif qui se consacre à la préservation des régimes alimentaires traditionnels basés sur les héritages africain, asiatique, latino-américain et méditerranéen.

"Au lieu de considérer l'exercice comme une obligation, il suffit de marcher, de danser ou de bouger dans la joie", a-t-elle ajouté.

Des nutritionnistes comme Al Bochi encouragent à ce que chaque repas dure au moins 20 minutes.

"Je comprends que cela puisse être difficile à mettre en œuvre pour beaucoup de gens, mais commencez par de petites choses", a-t-elle déclaré. "Éteignez la télévision, rangez votre téléphone portable, concentrez-vous sur des conversations intéressantes, mâchez lentement et faites des pauses entre les bouchées. C'est peut-être le début de votre voyage vers l'alimentation consciente".

