5 choses à savoir pour le 9 août: Débat présidentiel, affaire d'otages, Cour suprême, taux hypothécaires, tourisme à Maui

Here's the French translation of the given article:

Voici ce que vous devez savoir pour Prendre de l'Avance et Continuer Votre Journée.

Recevez 5 choses dans votre boîte mail

Votre journée est chargée. 5 Choses est votre destination unique pour les dernières actualités, ainsi que d'autres histoires et vidéos qui font parler de elles. Inscrivez-vous ici pour la newsletter 5 Choses.

1. Débat présidentiel

L'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris sont prévus pour débattre sur ABC le 10 septembre. Parlant depuis son resort Mar-a-Lago en Floride jeudi, Trump a déclaré qu'il était "ravi" de débattre avec Harris et qu'il avait convenu de dates à venir avec Fox News, ABC et NBC. Harris a confirmé sa participation à la confrontation du 10 septembre et a déclaré qu'elle serait "ravie" de discuter de prochains débats après leur rencontre sur scène le mois prochain. Trump avait précédemment déclaré qu'il ne débattrait pas avec Harris si elle n'acceptait pas de participer à un débat proposé par Fox News. Les détails sur le lieu, les règles et les modérateurs seront déterminés dans les semaines à venir.

2. Accord d'échange de prisonniers

Les médiateurs des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte ont déclaré jeudi qu'ils pourraient présenter ce qu'ils appellent une "proposition finale de pont" la semaine prochaine, exhortant Israël et le Hamas à conclure une trêve et un accord d'échange de prisonniers à Gaza. Les trois pays ont mené des efforts pour conclure un accord, mais les conversations ont échoué après la mort d'un chef politique du Hamas dans une explosion en Iran la semaine dernière. Actuellement, 115 otages au total, vivants et morts, sont détenus à Gaza, selon les officiels israéliens. Parmi ce nombre, 111 otages ont été pris lors de l'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait plus de 1 200 morts. L'offensive militaire d'Israël dans l'enclave a tué Nearly 40,000 Palestiniens et déplacé Nearly 2 million, selon le ministère de la Santé de Gaza et l'Organisation des Nations Unies.

3. Cour suprême

La décision de la Cour suprême en 2022 d'annuler Roe v. Wade reste impopulaire auprès d'une large majorité d'Américains, selon un nouveau sondage du Marquette Law School. Deux tiers des Américains s'opposent à la décision de la Cour suprême sur l'avortement, montrent les données, alors que les droits reproductifs restent un enjeu clé pour de nombreux démocrates et républicains à l'approche des élections de novembre. Dans sa décision bombshell dans l'affaire Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, cinq juges conservateurs ont voté pour renverser Roe, la jurisprudence de 1973 qui avait établi un droit constitutionnel à la procédure. La décision de 2022 a renvoyé la question de l'avortement aux États, dont la moitié ont interdit ou sévèrement restreint l'accès.

4. Taux de prêt hypothécaire

Les taux de prêt hypothécaire ont chuté à leur plus bas niveau en plus d'un an avec l'espoir que la Federal Reserve baisse les taux d'intérêt le mois prochain. C'est une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels de maisons sur le marché immobilier notoirement inaccessible aux États-Unis. Le prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a atteint en moyenne 6,47 % cette semaine, en baisse par rapport à la moyenne de la semaine dernière de 6,73 %. Il s'agit du niveau le plus bas depuis mai 2023, mais les prix de l'immobilier restent un obstacle majeur pour de nombreux Américains - en particulier dans les grandes régions métropolitaines. Chicago, Phoenix, Washington et Anaheim, en Californie, ont rejoint New York, Los Angeles, Atlanta et Boston parmi les villes où la valeur totale des maisons dépasse 1 billion de dollars, selon un rapport publié jeudi par Redfin.

5. Tourisme à Maui

Un an après que des incendies ont ravagé Lahaina, Maui, les officiels de l'île exhortent les visiteurs à revenir et faire partie de la recovery alors que les résidents et les entreprises continuent de lutter économiquement. Hawaii a intensifié ses efforts pour se relever après que le feu rapide a coûté la vie à au moins 100 personnes et détruit plus de 2 200 structures en août 2023. Des semaines après l'incendie, on a demandé aux touristes de revenir sur l'île, mais c'était une vente douce car des milliers de résidents déplacés vivaient encore dans des chambres d'hôtel. L'Autorité du tourisme d'Hawaii a maintenant commencé à réaffirmer l'importance de recevoir et encourager les visiteurs dans le cadre de l'effort de relèvement plus large. Les officiels exhortent les visiteurs à soutenir les boutiques locales et à séjourner dans des hôtels de Maui qui emploient des locaux au lieu d'Airbnb ou de locations de vacances en raison de la crise du logement en cours.

PETIT DÉJEUNER

Les nouveaux pandas géants du zoo de San Diego font leur première apparition publiqueTrop mignons pour être portés ! CNN a eu un aperçu en avant-première des premiers pandas géants à faire leur apparition aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Regardez la vidéo ici.

L'équipe masculine de basket-ball des États-Unis se qualifie pour la finale olympiqueL'équipe des États-Unis, menée par LeBron James et Steph Curry, a battu la Serbie 95-91 jeudi. Ils affronteront la France en finale olympique samedi.

La championne olympique Sydney McLaughlin-Levrone bat le record du monde et fait l'histoireLa star de 25 ans a remporté la médaille d'or du 400 mètres haies féminin en un temps record du monde de 50,37 secondes.

L'eau de soda au bicarbonate de soude est la nouvelle tendance santéCertains disent que l'eau de soda au bicarbonate de soude aide à améliorer les performances sportives, les reflux acides, le niveau d'énergie et plus encore. Voici ce que pensent les experts.

Un pot de pièces d'or découvert lors de l'excavation d'une ville grecque antiqueL'excavation d'une ville grecque antique en Turquie a mis au jour un trésor de pièces d'or datant d'environ 2 500 ans. Voir la photo ici.

QUIZ

Quel musicien a annulé trois concerts cette semaine après que les autorités ont découvert un présumé complot terroriste pour attaquer la salle de spectacle ?A. AdeleB. Taylor SwiftC. Billie EilishD. Janet Jackson

Emmenez-moi au quiz !

La semaine dernière, 62 % des lecteurs qui ont passé le quiz ont répondu correctement à huit questions ou plus. Comment vous en sortez-vous ?

18C'est au moins le nombre de satellites internet que la Chine a envoyés en orbite basse cette semaine dans une tentative de rivaliser avec SpaceX et son système Starlink. L'objectif à long terme de la Chine est de créer une mégaconstellation de 14 000 satellites diffusant une couverture internet par satellite depuis l'espace.

CITATION DU JOUR

"Plus d'excuses... Je veux voir des résultats."

— Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, critiquant certaines juridictions locales pour ne pas avoir fait suffisamment pour réduire le sans-abrisme malgré les "ressources sans précédent" fournies par l'État. Le gouverneur a signé un ordre exécutif en juillet demandant aux agences de l'État de commencer à démonter les camps de sans-abri sur les propriétés de l'État. Jeudi, Newsom a déclaré qu'il redirigerait les fonds des juridictions californiennes qui ne montrent pas de résultats d'ici début d'année prochaine.

LA MÉTÉO D'AUJOURD'HUI

Consultez votre prévision locale ici>>>

ET POUR FINIR ...

Femme code ChatGPT pour en faire son 'petit ami'. Voici ce qui s'est passéOpenAI, la société derrière le chatbot AI viral ChatGPT, a déclaré jeudi être préoccupé par le fait que les utilisateurs puissent devenir émotionnellement dépendants de son nouveau mode de voix réaliste. Regardez cette vidéo pour voir comment certaines personnes développent des relations amoureuses avec les chatbots AI, ce qui suscite l'inquiétude des experts en relations.

Après les États-Unis, le Qatar et l'Égypte ont proposé un cessez-le-feu et un accord sur les otages à Gaza, nous espérons que Israël et Hamas parviendront à un accord pour libérer les 115 otages actuellement détenus. Faisons tous notre part pour encourager la paix et soutenir la reconstruction des zones touchées. La newsletter "5 Things" est une excellente ressource pour rester informé des dernières actualités et des histoires tendance. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour rester informé et être au top de votre journée, comme nous.

Lire aussi: