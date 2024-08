5 choses à savoir pour le 8 août: Tempête tropicale Debby, mission spatiale, course présidentielle, Bourse, émeutes au Royaume-Uni

Voici ce que vous devez savoir pour prendre de la vitesse et continuer votre journée.

Obtenez 5 choses dans votre boîte mail

Votre journée est chargée. 5 Choses est votre guichet unique pour les dernières actualités, ainsi que d'autres histoires et vidéos qui intéressent les gens. Inscrivez-vous ici pour la newsletter 5 Choses.

1. Tempête tropicale Debby

La tempête tropicale Debby a touché terre aux États-Unis pour la deuxième fois ce matin près de Bulls Bay, en Caroline du Sud — à environ 20 miles au nord-est de Charleston. Après avoir plané au-dessus de l'océan Atlantique, les prévisions montrent que la tempête se dirige maintenant vers l'intérieur avec des vents soutenus maximaux de 50 mph. Elle devrait apporter plus de pluies torrentielles, des tornades potentiels et des inondations destructrices alors qu'elle se dirige vers le nord pour le reste de la semaine, inondant plusieurs États déjà trempés. Depuis son passage en Floride en tant qu'ouragan de catégorie 1 lundi, Debby a déversé plus d'un pied de pluie sur certaines parties de la Floride, de la Géorgie et de la Caroline du Sud, et a fait au moins cinq morts.

2. Mission spatiale

Butch Wilmore et Suni Williams — deux vétérans de la NASA pilotant le premier vol habité du vaisseau spatial Starliner de Boeing — sont dans l'espace depuis plus de 60 jours, soit environ sept semaines de plus que prévu initialement. Il n'y a toujours pas de date de retour claire en vue en raison de plusieurs problèmes qui affectent le Starliner, et la NASA indique maintenant que les astronautes pourraient ne pas rentrer chez eux à bord du vaisseau spatial. SpaceX, le rival de Boeing dans le cadre du programme Commercial Crew de la NASA, pourrait être chargé de rapatrier Williams et Wilmore. Cette mesure pourrait potentiellement prolonger le séjour des astronautes sur la Station spatiale internationale de six mois supplémentaires, reportant leur retour à 2025, ont déclaré les responsables de l'agence lors d'une conférence de presse mercredi.

3. Course à la présidence

La vice-présidente Kamala Harris et l anciens président Donald Trump, colistier de Sen. JD Vance, se sont affrontés mercredi, chacun faisant campagne lors d'événements distincts dans le Wisconsin. Harris, qui était accompagnée de son nouveau colistier Tim Walz, est également apparue lors d'un deuxième meeting dans le Michigan. Les candidats se sont attaqués aux dossiers de l'autre tout en se vendant aux électeurs du Midwest comme la meilleure option. Trump, qui n'était pas sur les routes de campagne, a déclaré qu'il s'attendait à débattre avec Harris “dans un avenir proche”, tout en laissant la possibilité que l'événement se déroule sur un autre réseau que Fox News. Ces commentaires interviennent après que Trump a déclaré samedi qu'il ne débattrait avec Harris que sur Fox News ou “je ne la verrai pas du tout”.

4. Marchés boursiers

Les actions américaines ont clôturé en baisse mercredi alors que Wall Street lutte à retrouver son dynamisme après les pertes de la semaine. Le Dow a perdu 234 points, soit 0,6 %, après avoir gagné plus de 400 points plus tôt dans la journée. Le S&P 500 a perdu 0,8 % et le Nasdaq Composite a perdu 1,1 %. Bien qu'il n'y ait pas de signes immédiats de récession, la forte volatilité des marchés inquiète de nombreux investisseurs quant à une éventuelle ralentissement économique aux États-Unis. Dans le même temps, les marchés asiatiques ont enregistré de solides gains mercredi avant de perdre rapidement de la vitesse. Le Nikkei 225 de Tokyo a terminé en baisse de 0,7 % aujourd'hui, mettant fin à une série de deux jours de gains.

5. Émeutes au Royaume-Uni

Des milliers de manifestants anti-racistes ont envahi les rues à travers le Royaume-Uni pour contrer une série de rassemblements d'extrême droite prévus pour cible des centres d'immigration. Après plusieurs jours de violences déclenchées par des informations erronées autour d'une attaque au couteau mortelle, la police s'était préparée à une autre nuit de troubles mercredi. Mais en fin d'après-midi, des milliers de contre-manifestants s'étaient réunis dans plus d'une douzaine de villes pour protéger les centres d'immigration et les empêcher d'être pris pour cible par l'extrême droite. “Il y en a beaucoup, beaucoup plus que vous”, scandaient les foules, avecvirtuellement aucun partisan d'extrême droite en vue. L'échec des manifestations prévues a été un grand soulagement pour le nouveau gouvernement travailliste et pour les communautés qui s'étaient prépérées au pire.

PETIT DÉJEUNER EXPRESS

Costco durcit contre les membres fraudeursCostco a demandé à ses clients d'arrêter de tricher aux caisses, mais cela n'a pas fonctionné. Le détaillant va maintenant essayer d'attraper les membres fraudeurs avant même qu'ils ne franchissent la porte.

Tira à la corde, duels de pistolet et autres sports olympiques étrangesLe breakdance, ou breaking, n'est pas le premier sport inhabituel à être autorisé aux Jeux olympiques. Voici un regard sur certains des sports olympiques les plus étranges de l'histoire moderne.

La course pour devenir le premier aéroport sans documentsL'aéroport international d'Abu Dhabi prévoit d'étendre sa technologie biométrique et de devenir le premier aéroport au monde sans passeport. Découvrez pourquoi les aéroports veulent dépendre moins du papier et plus des outils de reconnaissance faciale.

Steve Martin dit qu'il a décliné de jouer Tim Walz dans ‘SNL’L'acteur Steve Martin a finalement répondu aux spéculations en ligne concernant sa possible participation à la comédie ‘Saturday Night Live’.

La famille dépose une plainte en décès injustifié suite à la tragédie du sous-marin TitanUn procès de 50 millions de dollars révèle des détails glaçants sur le sous-marin Titan qui a subi une implosion en route vers les débris du Titanic l'année dernière.

LE CHIFFRE DU JOUR

3C'est le nombre de concerts de Taylor Swift en Autriche qui ont été annulés en raison d'une allegation d'attaque terroriste planifiée. La police a arrêté deux suspects mercredi qu'elle a dit avoir entrepris “des mesures concrètes de préparation” pour une attaque. Environ 65 000 spectateurs étaient attendus à chaque concert de Swift à Vienne, avec 15 000 à 20 000 fans supplémentaires à l'extérieur du stade.

CITATION DU JOUR

"Il est très important que nous ayons une meilleure compréhension de ce virus. C'est un virus qui peut être contenu."

— Un responsable de l'Organisation mondiale de la santé, exprimant des préoccupations concernant une souche plus mortelle de la variole du singe confirmée dans quatre pays africains. La variole du singe — anciennement appelée fièvre de la variole du singe — est une maladie virale qui peut se propager facilement entre les personnes et depuis des animaux infectés. Les responsables de l'OMS ont déclaré mercredi qu'ils détermineraient prochainement si l'épidémie en Afrique constituait une urgence sanitaire d'importance internationale.

LA MÉTÉO D'AUJOURD'HUI

Consultez votre prévision locale ici>>>

ET POUR FINIR ...

Que ressent-on en regardant son fils gagner l'or ? Élever un champion olympique n'est pas chose facile ! Découvrez comment ces parents ont réagi lorsque leur fils a remporté une médaille d'or aux Jeux de Paris.

Malgré le passage de la tempête tropicale Debby, il est important de rester informé et préparé, alors assurez-vous de consulter votre boîte mail pour recevoir la newsletter des 5 choses pour rester informé tout au long de la semaine. Le séjour de Butch Wilmore et Suni Williams sur la Station spatiale internationale pourrait être prolongé jusqu'en 2025 en raison de problèmes avec le Starliner, ce qui signifie que leur retour pourrait ne pas avoir lieu aussi tôt que prévu.

Lire aussi: