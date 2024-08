5 choses à savoir pour le 7 août: choix du vice-président, Moyen-Orient, tempête tropicale Debby, effondrement de l'hôtel, interdiction des désherbants

Voici ce que vous devez savoir pour être au courant et continuer votre journée.

1. Choix de vice-président

La vice-présidente Kamala Harris et son colistier fraîchement annoncé, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, ont tenu leur premier meeting commun à Philadelphie mardi. Dans un discours haut en énergie, Walz s'est présenté comme l'homme du Midwest, un enseignant du lycée devenu législateur de circonscription oscillante qui a fait avancer les politiques démocrates clés depuis son élection au poste le plus élevé de l'État en 2018. Harris a exposé leur vision pour le pays et énumérait les qualifications de Walz, déclarant qu'il “sera prêt dès le premier jour”. Walz a également critiqué l'ancien président Donald Trump et a défié son colistier, le sénateur JD Vance, à un débat, déclarant qu'il “ne peut pas attendre”. Harris et Walz se rendront prochainement dans des États clés pour faire de nouvelles appels aux électeurs potentiels.

2. Moyen-Orient

Plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ont exhorté leurs citoyens à quitter certaines parties du Moyen-Orient alors que les tensions dans la région s'intensifient, suscitant des craintes de guerre généralisée. Les dirigeants mondiaux et les autorités sont en alerte maximale après que l'Iran a juré de se venger d'Israël, qu'il accuse de l'assassinat du chef politique de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran. Plusieurs sources ont déclaré à CNN que les États-Unis s'attendent à une attaque contre Israël dans les prochains jours. Les États-Unis pressent simultanément leurs partenaires pour pousser l'Iran à ne pas mener de frappe - ou de frappes coordonnées avec ses groupes proxy. Entre-temps, Hamas a nommé Yahya Sinwar, l'un des architectes de l'attaque terroriste du 7 octobre, à la tête de son bureau politique. Cette nomination a immédiatement soulevé des questions sur les prochaines étapes des négociations de cessez-le-feu et d'otages avec Israël.

3. Tempête tropicale Debby

La tempête tropicale Debby, qui a touché la côte sud-est des États-Unis lundi en tant qu'ouragan, est maintenant de retour sur l'Atlantique, où elle devrait reprendre de la force. Debby a déjà transformé les routes en rivières et les maisons en marécages dans certaines parties de la Floride, de la Géorgie et de la Caroline du Sud. La tempête est prévue pour faire un deuxième atterrissage jeudi quelque part entre Charleston et Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Entre-temps, Debby est censée arroser le nord-est aujourd'hui avec plusieurs rounds de pluie. Cela a accru le risque de inondations pour certaines parties de la Pennsylvanie, de New York, du sud de la Nouvelle-Angleterre, du Maryland, du Delaware et de tout le New Jersey.

4. Effondrement d'hôtel

Deux personnes sont mortes et d'autres sont toujours coincées sous les décombres après l'effondrement d'un hôtel dans un village au cœur de la région viticole de Moselle, en Allemagne de l'Ouest. Il y avait 14 personnes dans le bâtiment de Kröv au moment de l'effondrement, a déclaré un porte-parole des pompiers à CNN aujourd'hui. L'hôtel est toujours partiellement intact, mais les opérations de sauvetage sont difficiles car le bâtiment se déplace d'environ 0,41 cm par heure, ont déclaré les autorités locales. Environ 250 pompiers, secouristes, policiers et travailleurs de secours techniques, y compris des forces spéciales, des équipes de chiens de recherche et des unités de drones, étaient sur place ce matin. La police a déclaré que la cause de l'effondrement n'était pas encore connue.

5. Interdiction de l'herbicide

L'EPA a décrété une suspension d'urgence de l'herbicide commun DCPA, également connu sous le nom de Dacthal, en invoquant des risques pour les enfants à naître. C'est la première fois que l'agence utilise son autorité de suspension d'urgence en 40 ans. Le Dacthal est couramment appliqué aux graminées, aux pelouses artificielles, aux cultures telles que les fraises, le coton et les fèves de champ et les légumes tels que le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou et les oignons, a déclaré l'EPA. Dans un communiqué de presse de mardi, l'agence a mis en garde contre le fait que certaines personnes enceintes qui manipulent des produits DCPA pourraient être exposées à des niveaux allant jusqu'à 20 fois plus élevés que ce que l'EPA considère comme sûr pour les bébés à naître, ce qui pourrait entraîner “des problèmes de santé lifelong irréversibles”.

LE CHIFFRE DU JOUR

600 millions de dollars C'est ce que l'ancien maire de New York Michael Bloomberg offre aux dotations de quatre écoles médicales noires historiques. “Ce don permettra de former de nouvelles générations de médecins noirs pour créer un avenir plus sain et plus équitable pour notre pays”, a déclaré le milliardaire. Les Américains noirs ont un état de santé moins bon que les Américains blancs, selon les études, mais les experts estiment que l'augmentation de la représentation parmi les médecins pourrait aider à perturber ces inégalités de longue date.

LA CITATION DU JOUR

Nos équipes travaillent jour et nuit avec la police pour inculper le plus rapidement possible les personnes impliquées dans les émeutes violentes qui ont parcouru les villes britanniques. Environ 100 personnes ont déjà été inculpées. Les autorités locales craignent de nouvelles explosions de violence anti-immigrants cette semaine, laissant le gouvernement britannique s'efforcer de contrôler les pires troubles depuis plus de dix ans.

LA MÉTÉO D'AUJOURD'HUI

ET POUR FINIR ...

Comment utiliser un générateur en toute sécurité Utiliser un générateur après une tempête ou une panne de courant peut être dangereux si vous ne prenez pas certaines précautions. Regardez cette vidéo pour apprendre à maintenir votre sécurité et celle de votre famille.

