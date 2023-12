5 choses à savoir pour le 29 décembre : Trump, Gaza, Ukraine, vagues en Californie, SpaceX

Voici ce qu'il vous faut savoir de plus pour vous mettre à niveau et poursuivre votre journée.

1. Trump

Le plus haut responsable électoral du Maine a retiré l'ancien président Donald Trump du bulletin de vote des primaires de l'État en 2024, en se fondant sur l'"interdiction d'insurrection" du 14e amendement. Cette décision fait du Maine le deuxième État à disqualifier M. Trump, après que la Cour suprême du Colorado a rendu sa propre décision étonnante qui l'a exclu du scrutin au début du mois. L'équipe de M. Trump a indiqué qu'elle avait l'intention de faire appel. Il s'agit d'une victoire pour les détracteurs de M. Trump, qui estiment que son rôle dans l'émeute du Capitole du 6 janvier 2021 constitue une violation du 14e amendement. Ratifié après la guerre de Sécession, le 14e amendement stipule que les fonctionnaires américains qui "s'engagent" dans une insurrection ne peuvent plus exercer de fonctions à l'avenir. La plupart des experts juridiques pensent que la Cour suprême des États-Unis se prononcera sur cette question pour l'ensemble du pays dans les mois à venir.

2. Gaza

Les Nations unies ont déclaré qu'environ 150 000 personnes dans le centre de Gaza n'ont "nulle part où aller" après que les forces israéliennes ont averti les résidents qu'ils devaient quitter les lieux de toute urgence. Cela intervient alors que l'armée israélienne étend ses opérations dans le sud de la bande de Gaza et combat le Hamas avec des tireurs embusqués et des tirs de chars dans la région de Khan Younis. Par ailleurs, dans une rare reconnaissance de faute, l'armée israélienne a déclaré qu'elle regrettait d'avoir causé des "dommages involontaires" à des civils à la suite de frappes aériennes dans le centre de la bande de Gaza le 24 décembre. Environ 70 personnes ont été tuées dans ces frappes, selon le ministère de la santé contrôlé par le Hamas. Le nombre de personnes tuées à Gaza depuis le 7 octobre dépasse les 21 300, et près de 60 000 personnes ont été blessées, selon le ministère de la santé.

3. L'Ukraine

La Russie a lancé sa plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de son invasion à grande échelle, a déclaré l'armée ukrainienne, avec un barrage de frappes signalées à travers le pays aujourd'hui. La vague d'attaques a commencé dans la nuit et a frappé tout le pays, avec des explosions signalées dans la capitale Kiev, la ville centrale de Dnipro, la ville orientale de Kharkiv, le port d'Odesa au sud-est, et la ville occidentale de Lviv - loin des lignes de front. Au moins 12 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées, selon les autorités ukrainiennes. Cet assaut massif de nuit intervient quelques jours seulement après que l 'Ukraine a frappé un navire de débarquement de la marine russe en Crimée, l'endommageant gravement et portant un nouveau coup à la flotte moscovite de la mer Noire.

4. Les vagues de Californie

Une puissante tempête au large des côtes de la Californie fait déferler des vagues gigantesques sur le littoral, provoquant des inondations et des alertes à la houle après que plusieurs personnes ont été blessées par une vague le long de la plage de Ventura jeudi. Plusieurs personnes ont été blessées par une vague le long de la plage de Ventura, jeudi. Au moins une grande vague s'est écrasée sur une barrière et a frappé des voitures qui tentaient de s'éloigner à toute allure. Près de 20 personnes ont été brièvement emportées dans l'incident et huit personnes ont été transportées à l'hôpital, ont indiqué les autorités de Ventura. Une grande partie de la côte ouest est placée sous des avertissements d'inondation et des alertes à la haute mer jusqu'à la fin du week-end, en raison de la probabilité de hautes eaux et de dangereux courants de retour.

5. SpaceX

La fusée Falcon Heavy de SpaceX a décollé jeudi de Floride avec à son bord un mystérieux vaisseau spatial destiné à l'armée américaine. L'avion spatial X-37B, sans équipage, s'aventurera potentiellement dans les profondeurs du cosmos, où il devrait mener des recherches de pointe. Parmi les études menées à bord de cette mission, une expérience de la NASA vise à trouver des moyens d'assurer la subsistance des astronautes lors de futures missions dans l'espace lointain, notamment en leur permettant de cultiver des aliments dans des environnements hostiles et sans terre. Cela pourrait s'avérer crucial pour les astronautes effectuant des missions de longue durée sur la Lune ou au-delà, des endroits où il est difficile d'acheminer des produits frais.

LE NOMBRE D'AUJOURD'HUI

1 370C'estle nombre de Boeing 737 Max qui sont en train d'être inspectés à la recherche d'une pièce manquante. Cette inspection fait suite à la découverte, par une compagnie aérienne internationale anonyme, d'un boulon manquant dans le système de gouvernail d'un avion et d'un autre boulon mal serré dans un avion qui n'a pas encore été livré. La gouverne de direction d'un avion sert à contrôler et à stabiliser l'appareil en vol. Boeing a déclaré que le problème avait été résolu, mais qu'il voulait s'assurer que tous ses 737 Max en service dans le monde étaient vérifiés pour des problèmes similaires.

CITATION DU JOUR

"Le fait qu'il soit abandonné va être un choc énorme pour les patients, les familles et les médecins.

-Robyn Cohen, pneumologue au Boston Medical Center, réagissant à un changement majeur d'inhalateur pour l'asthme qui aura lieu aux États-Unis le mois prochain. L'inhalateur de marque Flovent, très populaire, disparaîtra des rayons des pharmacies le 1er janvier, et les médecins craignent que les patients aient du mal à passer à d'autres solutions et à les faire prendre en charge par leur assurance.

