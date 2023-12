Recevez "5 choses" dans votre boîte de réception

5 choses à savoir pour le 27 décembre : Gaza, immigration, Chine, soins hospitaliers, Apple Watch

1. Gaza

Le ministre israélien de la défense a déclaré que le pays se trouvait dans une "guerre à plusieurs arènes", faisant face à des attaques venant de multiples directions. Sur le plan diplomatique, un allié du Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré des responsables américains mardi pour discuter de la transition vers la prochaine phase du conflit, afin de maximiser l'attention portée aux cibles de grande valeur du Hamas, entre autres questions. Entre-temps, la situation humanitaire à Gaza reste catastrophique. Des représentants de l'Organisation mondiale de la santé ont fait état de récits poignants de souffrances lors de récentes visites dans les hôpitaux de Gaza, et les services de communication et d'internet sont coupés. À la suite de la résolution adoptée la semaine dernière par le Conseil de sécurité des Nations unies, un diplomate néerlandais chevronné a été chargé d'acheminer davantage d'aide humanitaire à Gaza. Alors que la guerre d'Israël à Gaza fait rage, les attaques contre les troupes américaines et les navires commerciaux dans la région, ainsi que d'autres incidents, suscitent de nouvelles inquiétudes quant à l'extension de la guerre au Moyen-Orient.

2. L'immigration

Plus de 11 000 migrants attendent dans des abris et des camps au Mexique, dans l'espoir d'entrer aux États-Unis, alors que le pays est confronté à un afflux sans précédent à la frontière sud. Ces dernières semaines, des milliers de migrants ont franchi la frontière chaque jour, submergeant les autorités fédérales et mettant à rude épreuve les villes frontalières américaines. Malgré l'espoir que portent de nombreux migrants, leurs chances sont minces. Le gouvernement fédéral a expulsé ou renvoyé plus de 445 000 migrants depuis mai dernier et a fermé les points d'entrée dans de nombreux États, transférant les ressources vers le traitement des migrants qui attendent aux États-Unis. Pourtant, de nombreux migrants se trouvant dans un refuge à Eagle Pass, au Texas, ont récemment déclaré à CNN qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de quitter leur pays d'origine.

3. La Chine

Dans un discours prononcé mardi, le président chinois Xi Jinping a qualifié d'"inévitable" la réunification de Taïwan avec la Chine. M. Xi, qui a fait de la prise de contrôle de Taïwan la pierre angulaire de son objectif d'accroître la puissance et la stature de la Chine dans le monde, a déjà tenu des propos similaires, mais ils sont particulièrement pertinents quelques semaines avant que Taïwan ne choisisse un nouveau président dans le cadre d'une élection qui aura des conséquences considérables. Les élections dans l'île-démocratie autogérée sont souvent un test décisif de l'opinion publique à l'égard de Pékin, et Taïwan doit faire face à un déluge de désinformation de la part de la Chine avant le scrutin. L'élection intervient à un moment où les tensions s'exacerbent, Pékin augmentant la pression militaire, politique et économique sur Taïwan.

4. Soins hospitaliers

Ces dernières années, les sociétés de capital-investissement ont pris le contrôle d'hôpitaux, de maisons de retraite et d'autres systèmes de soins de santé, et une nouvelle étude révèle que cette tendance rend les soins plus risqués pour les patients. Les chercheurs ont examiné la fréquence à laquelle les patients subissaient certaines conséquences négatives dans les hôpitaux avant et après leur rachat par des sociétés de capital-investissement. Ils ont constaté que les taux de complications liées à l'hospitalisation avaient augmenté de 25 % dans les hôpitaux rachetés. L'étude ne permet pas de déterminer exactement comment les sociétés de capital-investissement réduisent les soins, mais l'un de ses auteurs a déclaré que des recherches antérieures montrent que ce type d'acquisition est souvent lié à des réductions de personnel et au remplacement de médecins et d'infirmières par des employés moins bien rémunérés.

5. La montre Apple

Si vous espériez mettre la main sur la dernière Apple Watch, ce sera désormais beaucoup plus difficile. Le président Joe Biden avait jusqu'à la fin de la journée de Noël pour faire annuler une décision de la Commission américaine du commerce international qui empêchait le géant de la technologie de vendre l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 - parmi d'autres modèles plus récents - parce qu'elles violaient les brevets d'une autre société. Mais la Maison-Blanche a refusé d'intervenir. Apple a déjà retiré les modèles incriminés de son site web et de ses magasins physiques, mais il reste encore quelques endroits où vous pouvez en acheter un. La société a fait appel de la décision de l'ITC.

EN MEMOIRE

L'acteur sud-coréen Lee Sun-kyun, connu internationalement pour son rôle dans le film "Parasite", récompensé par un Oscar, est décédé alors qu'il faisait l'objet d'une enquête pour usage présumé de drogues illicites, a confirmé la police mercredi. Il avait 48 ans.

Note de la rédaction : Si vous ou une personne de votre entourage êtes aux prises avec des pensées suicidaires ou des problèmes de santé mentale, veuillez appeler la ligne 988 Suicide & Crisis Lifeline en composant le 988 pour entrer en contact avec un conseiller qualifié, ou visitez le site web de la ligne 988 Lifeline.

LE NUMÉRO D'AUJOURD'HUI

27C'est le nombre de matchs consécutifs perdus par les Pistons de Détroit, qui ont établi mardi le record de la plus longue série de défaites au cours d'une saison de la NBA.

CITATION D'AUJOURD'HUI

"Il n'a jamais été dans mon intention de blesser ou de manquer de respect, et je regrette profondément la douleur que j'ai pu causer.

-Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, s'excusant auprès du peuple juif dans un post Instagram écrit en hébreu. Ye a fait à plusieurs reprises des commentaires antisémites au fil des ans, y compris pas plus tard que ce mois-ci. Ses excuses interviennent avant la sortie d'un projet intitulé "Vultures", qui a suscité des critiques pour ses paroles offensantes à l'égard des Juifs.

MÉTÉO DU JOUR

ET ENFIN...

D'où vient le mot "OK "Le mot de deux lettres est omniprésent. Il s'agit en fait d'une plaisanterie des années 1830 qui a fait mouche. Cliquez ici pour voir.

