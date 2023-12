5 choses à savoir pour le 26 décembre : Gaza, Ukraine, Irak, Météo extrême, Serbie

Voici ce qu'il vous faut savoir de plus pour vous mettre à niveau et poursuivre votre journée.

Recevez "5 choses" dans votre boîte de réception

- Si votre journée ne commence pas tant que vous n'êtes pas au courant des derniers titres, laissez-nous vous présenter votre nouvelle solution matinale préférée. Inscrivez-vous ici pour recevoir la lettre d'information "5 choses".

1. Gaza

Au moins 250 personnes ont été tuées et 500 autres ont été blessées à Gaza au cours d'une période de 24 heures, a déclaré lundi le ministère de la santé contrôlé par le Hamas. Cela porte le nombre de morts à plus de 20 000, et rien n'indique que la guerre d'Israël contre le Hamas s'achèvera bientôt. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré au cours du week-end que l'armée intensifiait ses opérations à l'intérieur de la bande de Gaza. Il a également promis un "long combat" dans un discours prononcé lundi, tandis que des membres de familles d'Israéliens retenus en otage par le Hamas ont interrompu ses propos pour exiger leur retour immédiat. Selon une source, un proche confident de M. Netanyahu devrait rencontrer aujourd'hui des responsables américains pour discuter de la prochaine phase de la guerre. Entre-temps, l'Égypte a proposé un plan en trois phases pour mettre fin aux combats, sans que l'on sache exactement comment il sera accueilli par les parties belligérantes.

2. L'Ukraine

L'Ukraine affirme avoir mené une frappe aérienne en Crimée qui a détruit un navire de débarquement russe. Si cette information est confirmée, ce serait la troisième fois en moins d'une semaine que la Russie subirait une perte importante de matériel militaire. Le ministère russe de la défense a reconnu que son navire Novocherkask avait été "endommagé" lors d'une attaque ukrainienne. CNN n'a pas été en mesure de confirmer cette perte de manière indépendante, mais il s'agirait d'un succès bienvenu pour l'Ukraine, alors que sa contre-offensive contre la Russie est en difficulté et que le soutien international à son effort de guerre s'affaiblit. Dans son analyse, Nick Paton Walsh, de CNN, écrit qu'il est clair que Kiev sera confronté à une crise existentielle au cours de l'hiver prochain.

3. L'Irak

L'armée américaine a mené des frappes aériennes en Irak qui ont visé trois installations utilisées par le Hezbollah Kataib et des groupes affiliés, tuant probablement plusieurs militants, selon des responsables américains. Les frappes aériennes ont été menées en guise de représailles après que le groupe militant soutenu par l'Iran a revendiqué une attaque contre les forces américaines lundi, qui a blessé trois soldats, a déclaré la Maison Blanche. Le Kataib Hezbollah a pour objectif d'expulser les forces américaines et de la coalition d'Irak et d'y établir un gouvernement soutenu par l'Iran, selon le site web du directeur du renseignement national des États-Unis. Le groupe opère également en Syrie.

4. Des conditions météorologiques extrêmes

Une importante tempête hivernale provoque des blizzards dans les Plaines et le Haut-Midwest, ce qui rend les conditions de voyage dangereuses pendant cette semaine de vacances très chargée. Certaines parties du Nebraska, du Dakota du Sud, du Kansas, du Colorado et du Wyoming font l'objet d'alertes au blizzard. Selon le service météorologique national, la neige abondante et les vents violents pourraient renverser des arbres et des lignes électriques et provoquer des conditions de voile blanc qui rendraient les déplacements "difficiles, voire presque impossibles". La tempête devrait s'affaiblir d'ici ce soir, mais le service météorologique a déclaré que certaines parties des Plaines du Nord et du Midwest supérieur peuvent s'attendre à ce qu'un mélange hivernal persiste jusqu'à mercredi.

5. La Serbie

Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale serbe de Belgrade dimanche pour demander l'annulation des résultats des élections générales de la semaine dernière. Les manifestants ont tenté de prendre d'assaut l'Assemblée de la ville de Belgrade mais ont été repoussés par la police qui a utilisé des équipements anti-émeutes et des gaz lacrymogènes. Au moins 35 personnes ont été arrêtées, selon les médias. Ces manifestations de masse interviennent après que le parti progressiste serbe du président Aleksandar Vucic, au pouvoir, a remporté 47 % des voix lors d'une élection éclair la semaine dernière, consolidant ainsi la mainmise qu'il exerce depuis dix ans sur le pouvoir. Un organisme de surveillance international a qualifié les élections d'"injustes", accusant M. Vucic et son parti d'étouffer la liberté des médias, d'intimider les électeurs et de verser des pots-de-vin.

PETIT-DÉJEUNER EN TÊTE-À-TÊTE

Ils se sont rencontrés dans un bus Greyhound et sont mariés depuis 60 ansElles'est endormie sur son épaule, et le reste appartient à l'histoire.

Levez les yeux vers le ciel ce soirLa "lune froide", c'est-à-dire la dernière pleine lune de l'année, atteindra son apogée ce soir.

Un bébé rhinocéros arrive au zoo d'AtlantaBienvenue dans lemonde, petite.

Une jeune fille est née avec une maladie rare qui l'empêchait de parlerUneopération chirurgicale complexe l'a aidée à retrouver sa voix.

Unconseil pour les amateurs de caféUne étude récente suggère que cet ingrédient secret permet d'obtenir un meilleur café.

LE CHIFFRE D'AUJOURD'HUI

685 millions de dollarsC'est le montant de la cagnotte du Powerball après qu'aucun billet n'ait remporté le premier prix lors du tirage de Noël de lundi soir.

CITATION D'AUJOURD'HUI

"En ces temps de conflits de plus en plus tragiques dans le monde, je prie pour que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour nous protéger les uns les autres.

Leroi Charles III, appelant à la compassion dans son discours de Noël. Devant un arbre de Noël replanté et décoré de manière durable, il a également appelé les gens à prendre soin de la planète.

LA MÉTÉO D'AUJOURD'HUI

Consultez les prévisions locales ici>>>

ET ENFIN...

La fabrication d'un chef-d'œuvre LEGOL'artisteEkow Nimako crée des sculptures éblouissantes inspirées de la mythologie noire et de l'afrofuturisme uniquement à partir de pièces LEGO noires. Voir ici.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com