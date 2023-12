5 choses à savoir pour le 20 décembre : Trump, Israël, procès frontalier, Covid-19, intelligence artificielle

Voici ce qu'il vous faut savoir de plus pour vous mettre à niveau et poursuivre votre journée.

Recevez "5 choses" dans votre boîte de réception

- Si votre journée ne commence pas tant que vous n'êtes pas au courant des derniers titres, laissez-nous vous présenter votre nouvelle solution matinale préférée. Inscrivez-vous ici pour recevoir la lettre d'information "5 choses".

1. Trump

La Cour suprême du Colorado est entrée dans l'histoire mardi avec une décision sans précédent qui a retiré l'ancien président Donald Trump du scrutin de 2024 dans l'État. La Cour a statué que M. Trump n'était pas un candidat présidentiel éligible car l'interdiction d'insurrection du 14e amendement couvre sa conduite lors de l'émeute du Capitole le 6 janvier 2021. Le 14e amendement stipule que les fonctionnaires qui prêtent serment de soutenir la Constitution sont interdits d'exercer leurs futures fonctions s'ils "se sont engagés dans une insurrection". Mais la formulation de l'amendement est vague, ne mentionne pas explicitement la présidence et n'a été appliquée que deux fois depuis 1919. La campagne de M. Trump a déclaré qu'elle allait "rapidement faire appel".

2. Israël

Le Conseil de sécurité de l'ONU votera aujourd'hui sur une résolution concernant Gaza, selon certaines sources, alors que les diplomates s'efforcent de mettre au point une formulation qui permettrait d'obtenir un "oui" - ou au moins une abstention - de la part des États-Unis. L'administration Biden a rejeté les appels au cessez-le-feu, affirmant qu'il ne permettrait pas de parvenir à la paix. Le projet de résolution aurait à l'origine inclus un appel à la "cessation des hostilités" afin de permettre à l'aide indispensable d'entrer dans la bande de Gaza. Les diplomates espéraient que la modification du libellé en faveur d'une "suspension des hostilités" permettrait d'obtenir le soutien des États-Unis. Si les États-Unis autorisent l'adoption de la résolution, il s'agira d'un signal important pour Israël - y compris de la part de son principal allié - de l'indignation croissante de la communauté internationale face à la crise humanitaire qui sévit dans la région.

3. Procès frontalier

Une nouvelle loi qui fait de l'entrée illégale au Texas un crime d'État est "incroyablement extrême", a déclaré la Maison Blanche mardi, un jour après que le gouverneur Greg Abbott l'a promulguée. De nombreux démocrates estiment que cette loi est inconstitutionnelle et des groupes de défense des droits civils ont intenté une action en justice contre l'État du Texas, mardi, pour contester la législation. Cette action en justice intervient dans un contexte d'afflux de migrants à la frontière sud, qui a poussé les autorités locales, étatiques et fédérales à réprimer les passages clandestins. Par ailleurs, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et le chef de la minorité, Mitch McConnell, ont publié une déclaration commune mardi, reconnaissant que les sénateurs ne parviendraient pas à un accord sur l'immigration cette semaine, repoussant au début de l'année prochaine les négociations sur le paquet de mesures de sécurité nationale plus large, avec l'aide à l'Ukraine et à Israël.

4. Covid-19

Le CDC avertit que la sous-variante JN.1 du coronavirus est désormais la variante à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Il est à l'origine d'environ 20 % des nouvelles infections par le Covid-19 dans le pays et domine dans le nord-est, où l'on estime qu'il est à l'origine d'environ un tiers des nouveaux cas. Les spécialistes du suivi des variantes disent s'attendre à ce que JN.1 devienne la principale variante de coronavirus dans le monde en quelques semaines. L'Organisation mondiale de la santé l'a désignée mardi comme une variante d'intérêt en raison de sa "propagation rapide", tout en soulignant que le risque supplémentaire pour la santé publique reste faible. Selon les experts, le JN.1, qui a fortement muté, semble également bénéficier des voyages de vacances et de l'affaiblissement de l'immunité due aux précédentes injections de Covid.

5. L'intelligence artificielle

OpenAI, la société à l'origine du chatbot viral ChatGPT, a dévoilé de nouveaux plans visant à prévenir les pires scénarios susceptibles de découler de la puissante technologie d'intelligence artificielle qu'elle est en train de développer. Le nouveau cadre décrit la manière dont l'entreprise s'efforce de suivre, d'évaluer et de se protéger contre les "risques catastrophiques" liés aux modèles d'IA de pointe. Ces risques vont de l'utilisation des systèmes d'IA pour provoquer une perturbation massive de la cybersécurité à l'aide à la création d'armes biologiques, chimiques ou nucléaires. Cette initiative fait suite à la signature, en début d'année, d'une lettre par des centaines d'éminents scientifiques et chercheurs spécialisés dans l'IA, dans laquelle ils déclaraient que l'atténuation du "risque d'extinction lié à l'IA" devait être une priorité mondiale au même titre que d'autres risques "tels que les pandémies et les guerres nucléaires".

PETIT-DÉJEUNER

Lejackpot du Powerball grimpe à 572 millions de dollars avant le tirage d'aujourd'huiCertainsjoueurs de loterie gardent l'espoir d'un miracle pour les fêtes de fin d'année ! En savoir plus sur le prochain tirage.

Les sapins de Noël sontdevenus beaucoup moins réels au cours des dernières décenniesLes fauxsapins de Noël sont devenus le choix populaire des Américains, selon un nouveau sondage... parce que nettoyer les aiguilles de pin ? Le nettoyage des aiguilles de pin, c'est du grand n'importe quoi!

Lenouveau portrait du télescope Webb met en évidence les caractéristiques mystérieuses d'UranusLesanneaux et les lunes de la planète brillent dans cette nouvelle image capturée par le télescope spatial James Webb.

Pourquoi les films de super-héros ont collectivement sous-performé cette annéeLasuite d'"Aquaman" avec Jason Momoa tentera d'inverser la tendance de 2023 de déception au box-office pour les films de super-héros.

Lesite de médias sociaux controversé Parler revient en 2024Laplateforme conservatrice Parler était largement connue comme une arène pour les discours haineux et la désinformation avant de fermer ses portes en avril. La société prévoit maintenant de revenir sur le devant de la scène, bien qu'elle ait été exclue des principaux magasins d'applications.

L'HEURE DU QUIZ

Il s'est passé beaucoup de choses en 2023, des guerres aux incendies de forêt en passant par les fusillades de masse. Mais tous les titres ne sont pas mauvais. Les grands moments de la musique, du cinéma et du sport ont apporté un peu de légèreté et une distraction bien nécessaire. Répondez au quiz de CNN sur le bilan de l 'année pour savoir si vous avez bien suivi l'actualité de cette année !

CHIFFRE D'AUJOURD'HUI

13,3C'estle nombre de barils de pétrole que les États-Unis devraient produire chaque jour au cours du quatrième trimestre de cette année. À ce rythme, les États-Unis sont en passe de produire plus de pétrole que n'importe quel autre pays dans l'histoire.

CITATION DU JOUR

"C'est un privilège si rare de pouvoir contribuer à l'histoire de notre État d'une manière aussi spéciale que celle-ci.

- L'artiste Andrew Prekker a déclaré qu'il était "surréaliste" que son œuvre ait été choisie comme nouveau drapeau de l'État du Minnesota. Au début de l'année, la commission chargée de la refonte des emblèmes de l'État a invité les habitants du Minnesota à soumettre de nouveaux dessins pour le drapeau, après que le premier eut été critiqué pour sa représentation des Amérindiens.

MÉTÉO DU JOUR

Consultez les prévisions locales ici>>>

ET ENFIN...

Bienvenue dans la charmanteville de BariEnvisageons un voyage virtuel dans la ville portuaire italienne de Bari, où les grands-mères font des pâtes dans la rue ! Regardez la vidéo ici.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com