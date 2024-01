5 choses à savoir pour le 2 janvier : Nouvelles lois, Israël, virus hivernaux, immigration, tremblement de terre au Japon

Voici ce qu'il vous faut savoir de plus pour vous mettre à niveau et poursuivre votre journée.

1. Nouvelles lois

Plusieurs lois fédérales et d'État sont entrées en vigueur cette semaine. Elles ont un impact sur tout, du salaire minimum à la prise en charge des mineurs en fonction de leur sexe. Au total, 22 États, plus Washington, DC, ont augmenté leur salaire minimum lundi, et d'autres États ont prévu des augmentations de salaire pour les mois à venir. Une autre question importante pour les assemblées législatives des États en 2023 est celle des soins pour les mineurs, plusieurs États dirigés par des républicains ayant décidé d'adopter des restrictions. L'Idaho et la Louisiane figurent parmi les États qui ont récemment adopté une interdiction de ces traitements pour les mineurs. En revanche, de nombreux États démocrates ont adopté des lois protégeant le droit à l'avortement, dont deux sont entrées en vigueur lundi en Californie et dans l'État de Washington.

2. Israël

L'armée israélienne a annoncé qu'elle commencerait à retirer des milliers de soldats de Gaza, mais a déclaré qu'elle s'attendait à des combats "tout au long" de l'année 2024. Cette annonce témoigne du passage progressif d'Israël à une phase de guerre de moindre intensité, le pays ayant subi des pressions pour réduire le nombre de victimes civiles dans l'enclave assiégée. Depuis les attaques du 7 octobre, près de 22 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la santé, contrôlé par le Hamas, dans un communiqué. Par ailleurs, la Cour suprême d'Israël a annulé un projet controversé visant à limiter les pouvoirs du système judiciaire, une décision sans précédent qui ravive les vives tensions au sein du pays.

3. Virus hivernaux

L'activité des virus respiratoires est élevée et en augmentation aux États-Unis, alors que les experts soulignent l'importance des vaccinations. Au cours de la semaine qui s'est achevée le 23 décembre, plus de 29 000 patients hospitalisés ont été admis pour le Covid-19, environ 15 000 pour la grippe et des milliers d'autres pour le virus respiratoire syncytial (VRS), selon les données du CDC. Si le Covid-19 reste le principal facteur d' hospitalisation pour cause de virus respiratoire, l'activité grippale augmente rapidement. Le CDC estime que plus de 7 millions de maladies et 4 500 décès sont liés à la grippe cette saison. Pourtant, le taux de vaccination reste faible : seuls 19 % des adultes ont reçu le dernier vaccin contre le Covid-19 et moins de la moitié d'entre eux ont été vaccinés contre la grippe.

4. L'immigration

Des centaines de migrants ont été déposés dans le New Jersey au cours du week-end afin d'échapper aux restrictions imposées par l'État de New York pour freiner l'afflux d'immigrants dans cet État. Cela intervient une semaine après que le maire de New York, Eric Adams, a pris un arrêté obligeant les compagnies de bus charter transportant des migrants à fournir les manifestes de leurs passagers aux autorités new-yorkaises au moins 32 heures avant l'arrivée de ces derniers. Ces derniers mois, le Texas et plusieurs autres États dirigés par des républicains ont envoyé des dizaines de milliers de migrants et de demandeurs d'asile dans des avions et des bus à destination de grandes villes dirigées par des maires démocrates, souvent avec peu ou pas de préavis. La ville de New York a reçu plus de 14 700 nouveaux arrivants au cours du seul mois dernier, a indiqué M. Adams.

5. Tremblement de terre au Japon

Au moins 48 personnes ont été tuées après le tremblement de terre de magnitude 7,5 qui a frappé la côte ouest du Japon lundi, selon les autorités locales. Les routes et les bâtiments ont été endommagés, les transports et les services de communication ont été interrompus, et les autorités indiquent que plus de 45 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Selon le United States Geological Survey, il y a eu au moins 35 répliques depuis le tremblement de terre. Parmi ces répliques, une était supérieure à 6,0, 12 étaient supérieures ou égales à 5,0 et 22 étaient supérieures à 4,0. Certains sismologues ont prévenu que les répliques pourraient durer des mois.

C'EST JUSTE EN

Tous les passagers évacués de l'avion en feu à l'aéroport de TokyoUn avion de Japan Airlines transportant des centaines de passagers a pris feu après son atterrissage à l'aéroport Haneda de Tokyo, tôt aujourd'hui, lorsqu'il est entré en collision avec un avion des garde-côtes participant aux opérations de secours après le tremblement de terre. Tous les membres d'équipage et les passagers, dont huit enfants de moins de deux ans, ont été évacués de l'avion en toute sécurité, selon la compagnie aérienne. Une personne à bord de l'avion des garde-côtes s'est échappée, mais cinq personnes manquent à l'appel.

PLUS TARD

L'équipe juridique de l'ancienprésident Donald Trump pourrait être à quelques heures de faire appel des décisions prises dans le Maine et le Colorado pour maintenir son nom sur le bulletin de vote de la primaire républicaine de 2024. M. Trump a été retiré du scrutin dans ces deux États pour son rôle dans l'émeute du Capitole le 6 janvier 2021. Dans le Maine, les avocats de M. Trump contesteront la décision devant un tribunal d'État, tandis que la décision du Colorado fera l'objet d'un recours devant la Cour suprême des États-Unis.

PETIT-DÉJEUNER EN LIGNE

Célébrations du Nouvel An dans le monde entierAdieu, 2023 ! Découvrez les photos des feux d'artifice célébrés dans le monde entier à l'occasion du passage à l'an 2024.

Unseul billet Powerball remporte le jackpot de 842 millions de dollarsUn seul billet vendu dans le Michigan a obtenu les six numéros du tirage Powerball de lundi soir. C'est une façon de commencer une nouvelle année !

Tout ce qu'il faut savoir sur le College Football PlayoffLesWolverines du Michigan et les Huskies de Washington se sont qualifiés pour le championnat national du College Football Playoff. Voici comment regarder le match de championnat la semaine prochaine.

CNN Travel nomme les meilleurs endroits à visiterSivoyager est l'une de vos résolutions, ces 24 destinations méritent une place sur votre liste de choses à faire.

Megalosaurus, la première découverte d'un dinosaureVoir la mâchoire fossilisée d 'un Megalosaurus, le premier dinosaure à avoir été scientifiquement décrit et nommé.

LE NUMÉRO D'AUJOURD'HUI

35 dollarsC'estle prix de l'insuline pour de nombreux Américains diabétiques, maintenant qu'un troisième grand fabricant de médicaments propose des plafonds de prix et des programmes d'épargne qui réduisent le coût du médicament. Les plafonds de prix ont été annoncés au printemps, mais certains ne sont entrés en vigueur que le 1er janvier.

CITATION DU JOUR

"J'ai décidé que c'était le bon moment".

- Lareine danoise Margrethe II, annonçant son abdication surprise à la fin du mois, après 52 ans de règne. La reine, âgée de 83 ans, a déclaré qu'elle céderait le trône à son fils, le prince héritier Frederik, après avoir été confrontée à des problèmes de santé. Margrethe est montée sur le trône en janvier 1972 et est devenue le plus ancien monarque d'Europe après la mort de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne l'année dernière.

LE TEMPS AUJOURD'HUI

ET ENFIN...

Leplus grand iceberg du mondeNomméA23a, cet iceberg a une épaisseur de plus de 1 300 pieds et une superficie de plus de 1 500 miles carrés, soit environ trois fois la taille de la ville de New York ! Regardez cette vidéo pour vous rendre compte de l'ampleur de l'iceberg.

