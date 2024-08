5 choses à savoir pour le 16 août: les coûts de la drogue, les rassemblements de Trump, Moyen-Orient, le typhon Ampil, Matthew Perry

Pour bien démarrer votre journée

1. Coûts des médicaments

Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont fait une apparition conjointe dans le Maryland jeudi lors d'un événement axé sur les coûts des médicaments sur ordonnance. L'administration Biden a annoncé les résultats de négociations historiques sur les prix des médicaments Medicare qui permettront d'économiser une somme estimée à 6 milliards de dollars lorsque les prix plus bas entreront en vigueur pour certains médicaments en 2026. Le programme de négociation a été un point central de l'effort de la Maison Blanche pour réduire le coût de la vie pour plus d'Américains, y compris les citoyens âgés, un groupe électoral clé. L'industrie pharmaceutique puissante, qui s'est longtemps opposée à la possibilité pour Medicare de négocier les prix, a tenté de bloquer le processus de négociation, en déposant plusieurs poursuites dans les tribunaux fédéraux aux États-Unis, contestant que le programme est inconstitutionnel de différentes manières.

2. Rallies de Trump

Le verre pare-balles entourera l'ancien président Donald Trump lors de ses meetings de campagne à l'avenir, car le Service secret cherche à renforcer la sécurité sur la route de la campagne. Les mesures de sécurité accrues comprennent également l'augmentation du nombre d'agents et certains changements technologiques, a déclaré un responsable à CNN. Le verre pare-balles est couramment utilisé pour protéger les présidents en fonction et est déplacé par le Département de la Défense. Pour Trump, le Service secret placera stratégiquement le verre dans tout le pays où l'ancien président est censé se rendre dans les mois qui précèdent l'élection de novembre.

3. Moyen-Orient

Les médiateurs en pourparlers pour un accord de cessez-le-feu entre Hamas et Israël font une dernière tentative cette semaine pour relancer les négociations stagnantes alors que le Moyen-Orient se prépare à une attaque iranienne contre Israël. Une réunion de haut niveau s'est conclue jeudi et reprendra aujourd'hui, a déclaré à CNN un responsable diplomatique briefé sur les pourparlers. During the meeting, Qatar, Egypt and the US were expected to present a plan to implement a deal that could bring about a ceasefire in the 10-month-long war in Gaza and free the remaining hostages. While inconclusive so far, Thursday's talks marked “a promising start,” National Security Council spokesman John Kirby said.

4. Typhon Ampil

Des centaines de milliers de personnes sont invitées à évacuer dans certaines parties du Japon à mesure que le typhon Ampil approche de la capitale. La tempête, située à 121 milles marins au sud-est de Yokosuka, Grande Tokyo, a atteint l'intensité équivalente à un ouragan de catégorie 4, selon le Joint Typhoon Warning Center. Plus de 400 000 personnes au total ont reçu des conseils d'évacuation dans les villes de Mobara et Asahi près de Tokyo et Iwaki, préfecture de Fukushima, qui sont près de la côte est et devraient subir le plus gros de la tempête plus tard dans la journée. Des milliers ont déjà perdu leur électricité tandis que les compagnies aériennes et les chemins de fer annulent les services pendant la haute saison des voyages d'été.

5. Matthew Perry

Cinq personnes ont été inculpées dans le cadre de la mort de l'acteur Matthew Perry en 2023, selon le bureau du procureur des États-Unis. Les inculpations interviennent après que les enquêteurs aient découvert un réseau clandestin de vendeurs et de fournisseurs de drogue qu'ils estiment responsables de la distribution de la kétamine, une drogue potentiellement mortelle, qui a tué Perry. “Le parcours de Matthew Perry a commencé avec des médecins sans scrupules qui ont abusé de leur position de confiance parce qu'ils le voyaient comme une source de revenus, jusqu'aux dealers de rue qui lui ont donné de la kétamine dans des fioles non marquées”, a déclaré la directrice de l'DEA Anne Milgram. Au cours de deux mois, de septembre à octobre 2023, Perry s'est vu distribuer environ 20 fioles de kétamine qui lui ont coûté environ 55 000 dollars, a déclaré un procureur des États-Unis. L'acteur adoré qui a joué le rôle de Chandler Bing dans “Friends” est décédé en octobre 2023 à l'âge de 54 ans.

PETIT DÉJEUNER

Location gratuite et parking gratuit : les propriétaires offrent des sucreriesLe marché de la location aux États-Unis ralentit, contraignant de nombreux propriétaires à offrir des surprises pour convaincre les locataires de signer le contrat.

Les finalistes du photographe de l'année en mer révélésCes sont les meilleures images sélectionnées parmi les plus de 15 000 soumises par les meilleurs photographes côtiers, drones et sous-marins du monde.

Ying Ying, la plus vieille première maman panda, donne naissance à des jumeauxNous apportons bear-nantes bonnes nouvelles ! Un panda géant à Hong Kong a donné naissance à des jumeaux après plus d'une décennie d'essais infructueux pour s'accoupler avec succès.

Le maillot de Babe Ruth pourrait se vendre pour un montant record de 30 millions de dollarsLe maillot que le légendaire joueur des New York Yankees Babe Ruth portait lorsqu'il a frappé l'un des coups de circuit les plus célèbres de l'histoire du baseball est mis en vente.

Des pauses de 5 secondes peuvent aider à réduire l'agressivité entre les couplesInspirez, puis expirez. Prendre une pause de cinq secondes pendant une dispute avec votre partenaire pourrait aider à désamorcer la situation, selon de nouvelles recherches.

QUIZ

Les Jeux olympiques de Paris sont terminés, mais les Jeux olympiques de 2028 prennent déjà forme dans quelle ville ?A. AtlantaB. BerlinC. Los AngelesD. Rome

CHIFFRE DU JOUR

1,4 million C'est le nombre de filles en Afghanistan qui sont privees sciemment de l'éducation alors que le gouvernement taliban cherche à les exclure des écoles, selon l'UNESCO. Les talibans ont historiquement traité les femmes comme des citoyens de deuxième classe, les soumettant à la violence, aux mariages forcés et à une quasi-absence dans le pays.

CITATION DU JOUR

"Il est essentiel que nous ne stigmatisions pas les voyageurs ou les pays/régions. Seule la coopération, le partage des données et la prise des mesures de santé publique nécessaires nous permettra de contrôler la propagation de ce virus."

— L'Organisation mondiale de la santé, qui publie des directives après que la Suède a confirmé son premier cas d'infection virale mpox jeudi, le premier cas en dehors de l'Afrique. L'organisation s'attend à plus de cas de mpox en Europe dans les jours et les semaines à venir.

LA MÉTÉO D'AUJOURD'HUI

ET POUR FINIR ...

À l'intérieur d'une enchère de décors et de accessoires de cinéma et de télévision Une immense enchère de décors et d'accessoires de cinéma et de télévision est en cours à Los Angeles. Regardez cette vidéo pour découvrir certains des objets de collection iconiques actuellement en vente.

