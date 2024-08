5 choses à savoir pour le 14 août: surveillance des tempêtes, course 2024, manifestations sur le campus, incursion en Ukraine, recherche sur le cancer

1. TempêteErnesto

La tempête tropicale Ernesto se rapproche aujourd'hui de la catégorie de ouragan dangereux alors qu'elle contourne Porto Rico et d'autres parties des Caraïbes. Bien que le centre de la tempête ne passe pas directement sur Porto Rico - au lieu de quoi elle le contourne vers le nord-est - Ernesto est toujours susceptible de déverser entre 20 et 25 centimètres de pluie sur l'île, ce qui devrait entraîner des inondations éclair et des glissements de terrain dangereux, selon le Centre national des ouragans. Les habitants ont également été avertis de se préparer à des pannes de courant généralisées car le réseau électrique fragile et obsolète de l'île est toujours en cours de réparation après avoir été mis hors service par l'ouragan Maria en 2017. Certaines compagnies de croisière ont également modifié les itinéraires ou les dates de port de certains de leurs navires pour éviter les vents forts et les mers agitées.

2. Course à la présidentielle de 2024

L'ancien président Donald Trump continue de décrire l'accession de la vice-présidente Kamala Harris à la tête du ticket démocrate comme "inconstitutionnelle" et l'accuse de participer à un "coup d'État". Aucun effort sérieux n'est déployé pour contester le statut de Harris en tant que candidate démocrate, mais certains critiques de Trump avertissent qu'il pourrait être en train de poser les jalons pour contester le résultat de l'élection de 2024 s'il perd une deuxième fois. Le Comité national démocrate a officialisé la chose la semaine dernière : Harris et le gouverneur du Minnesota Tim Walz sont les candidats à la présidence et à la vice-présidence du parti, respectivement. Les délégués ont tenu un décompte virtuel avant la convention, Harris recevant 99 % des votes de ceux qui ont participé. Les républicains ont reconnu qu'après le vote du DNC, il n'y a plus aucun moyen de contester la place de Harris sur les bulletins de vote.

3. Manifestations sur les campus

Un juge fédéral a rendu mardi une décision selon laquelle l'Université de Californie à Los Angeles ne peut pas permettre aux manifestants pro-palestiniens de bloquer l'accès des étudiants juifs aux classes et à d'autres parties du campus. Il s'agit de la première fois qu'un juge américain rend une décision contre une université en raison des manifestations contre la guerre Israël-Hamas sur les campus cette année. Dans une plainte déposée en juin, trois étudiants juifs de l'UCLA ont affirmé avoir subi une discrimination sur le campus lors des manifestations en raison de leur foi, et que l'école n'avait pas garantit l'accès au campus pour tous les étudiants juifs. L'UCLA a argué qu'elle n'avait aucune responsabilité juridique en la matière, mais le juge a rendu une décision selon laquelle l'université ne peut pas fournir de classes et d'accès aux bâtiments du campus si les étudiants juifs en sont empêchés.

4. Incursion en Ukraine

La région frontalière russe de Belgorod a déclaré l'état d'urgence aujourd'hui après de nouvelles attaques des forces ukrainiennes, Kyiv revendiquant le contrôle de centaines de kilomètres carrés de territoire russe après sa rare incursion transfrontalière. Des dizaines de milliers de Russes ont été contraints de quitter leur foyer cette semaine en raison de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région. Les autorités régionales font maintenant appel au gouvernement russe pour déclarer une urgence fédérale. Cette incursion - la première fois que des troupes étrangères pénètrent sur le territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale - est un cuisant revers pour le Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine a promis de "chasser l'ennemi" de Russie, mais sa militaire épuisée n'a toujours pas réussi à stopper l'avancée ukrainienne.

5. Recherche sur le cancer

Le président Joe Biden a annoncé mardi un nouveau financement pour la recherche sur le cancer lors de son premier voyage officiel depuis son retrait de la course à la présidentielle de 2024. Le programme "Cancer Moonshot", fondé lorsque Biden était vice-président et renforcé de milliards de dollars de nouveaux financements depuis 2022, vise à fournir des recherches de pointe pour réduire de moitié le nombre de décès liés au cancer dans les décennies à venir. Biden a mis en avant 150 millions de dollars de nouvelles subventions de recherche pour huit organisations, dont 23 millions pour l'Université Tulane - le cadre de l'annonce. Cela intervient alors que la Maison Blanche travaille à répartir autant de fonds que possible dans le cadre des programmes actuels, avec une incertitude qui plane en novembre. Le sujet de ce voyage était également personnel pour le président : son fils aîné Beau Biden est décédé à l'âge de 46 ans en 2015 après avoir lutté contre un cancer du cerveau.

Le Premier ministre thaïlandais démis de ses fonctions dans une décision de justice surpriseLe Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a été démis de ses fonctions après une décision de justice selon laquelle il a violé la constitution - une décision choquante qui plonge le royaume dans une nouvelle période d'incertitude politique.

1,2 million de dollarsC'est le montant d'argent recueilli pour les œuvres caritatives au Royaume-Uni lors d'une série d'enchères qui ont vendu certaines des premières versions de billets de banque du roi Charles III sorties des presses d'imprimerie. De nouveaux billets de 5 £, 10 £, 20 £ et 50 £ portant le portrait du roi Charles ont été mis en circulation au Royaume-Uni en juin, marquant la première fois que la Banque d'Angleterre changeait de monarque sur ses billets. La reine Elizabeth II, décédée en septembre 2022, était la première monarque à apparaître sur les billets de banque en 1960.

"Tous les signaux préliminaires indiquent un événement de givrage."

— Peter Goelz, ancien directeur général du NTSB, suggérant que l'accident d'avion catastrophique de la semaine dernière au Brésil a été probablement causé par l'accumulation de glace sur l'avion. Le givrage en vol peut "déformer l'écoulement de l'air sur l'aile", selon les documents de l'Administration fédérale de l'aviation, déclenchant un avion pour "rouler ou piquer de manière incontrôlable". Les enquêteurs travaillent encore pour déterminer ce qui a causé l'avion à plonger brutalement près de São Paulo vendredi, tuant tous les 62 passagers à bord.

