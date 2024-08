5 choses à savoir pour le 13 août: course présidentielle, tempête tropicale Ernesto, tremblements de terre, incursion en Ukraine, Moyen-Orient

1. Course à la présidence

L'ancien président Donald Trump a discuté avec le PDG de Tesla et propriétaire d'X, Elon Musk, lors d'une conversation en direct sur la plateforme lundi soir. Des difficultés techniques ont retardé le début de l'entretien de plus de 40 minutes, créant un faux pas public pour la campagne de Trump alors qu'elle cherche à regagner de l'élan dans la course. L'ancien président a finalement répondu à des questions amicales de Musk tout en critiquant les positions de la vice-présidente Kamala Harris sur l'économie et l'immigration. Une vérification des faits de CNN a révélé que Trump a fait au moins 20 fausses déclarations lors de la conversation. Entre-temps, les démocrates se préparent pour leur convention nationale à Chicago la semaine prochaine, où Harris acceptera officiellement la nomination de son parti pour la présidence jeudi soir.

2. Tempête tropicale Ernesto

La tempête tropicale Ernesto s'est formée dans l'Atlantique et se dirige vers les Caraïbes et Porto Rico avec des précipitations importantes, des vents soufflant et des mers dangereuses alors que la saison des ouragans prévue est en pleine effervescence. Le système rapide apportera des conditions de tempête tropicale - y compris des vents potentiellement destructeurs et des précipitations importantes - aux îles sous le vent aujourd'hui. Ces conditions sont prévues pour se propager aux îles Vierges et à Porto Rico à la fin de la journée. Les autorités mettent en garde contre la combinaison de la pluie et du vent qui pourrait causer des problèmes pour l'infrastructure électrique vulnérable de Porto Rico. Ernesto ne suivra pas le chemin vers les États-Unis continentaux de Debby mais se renforcera en ouragan sur l'eau très chaude de l'océan, mettant potentiellement Bermuda en danger.

3. Séismes

Un séisme de magnitude 4,4 s'est produit à Los Angeles à 12h20 PT lundi, selon le Service géologique des États-Unis. Le séisme a surpris les habitants, fait trembler les écoles et interrompu plusieurs émissions en direct et enregistrées. Les secousses de lundi ont mis le département des pompiers de Los Angeles en mode séisme, avec des équipages dans 106 stations de pompiers effectuant des Surveys de leurs districts. Il n'y a eu aucun rapport d伤害 ou de dommages structurels, a déclaré le département. Séparément, une grande partie de l'ouest du Japon est en alerte après un séisme de magnitude 7,1 qui a touché la région la semaine dernière. Le gouvernement a levé la plupart des avertissements, mais de nombreux habitants et officiels se préparent à une urgence potentielle pendant ce qui est normalement la période de pointe des vacances d'été.

4. Incursion en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a promis de "chasser l'ennemi" de son territoire après qu'il est apparu que les troupes ukrainiennes étaient aux commandes de dozens de villages russes une semaine après l'incursion surprise de Kyiv. Lundi, le chef militaire ukrainien Oleksandr Syrskyi a déclaré que 1620 kilomètres carrés de territoire russe étaient maintenant sous le contrôle ukrainien. Poutine a ensuite ordonné à ses chefs de sécurité d'expulser les forces ukrainiennes et de "détruire l'ennemi de nos territoires". Les avancées ukrainiennes ont déclenché une grande vague d'évacuations des régions frontalières. Environ 180 000 personnes ont été priées d'évacuer et on estime qu'environ 121 000 l'ont déjà fait, selon Aleksey Smirnov, le chef adjoint de la région de Kursk.

5. Moyen-Orient

Israël et les États-Unis se préparent à une attaque potentielle de l'Iran contre Israël alors que les efforts pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza s'intensifient avant la reprise prévue des négociations formelles cette semaine. Une attaque majeure contre Israël pourrait risquer de perturber les négociations que les officiels américains ont dit être à un stade avancé avant l'assassinat de le chef politique de Hamas, Ismail Haniyeh à Téhéran, que l'Iran a blâmé sur Israël. Israël n'a pas confirmé ou nié sa responsabilité. La Maison Blanche a déclaré lundi qu'elle partageait les préoccupations et les attentes d'Israël quant à une attaque de l'Iran dans les jours à venir, en pointant l'augmentation de la posture des forces américaines dans la région en préparation d'une riposte iranienne.

PETIT DÉJEUNER EXPRESS

L'appel de l'équipe USA de gymnastique est rejetéLa gymnaste américaine Jordan Chiles a été privée de sa première médaille olympique individuelle après que l'équipe de gymnastique roumaine a contesté son score final. L'appel de l'équipe USA a été rejeté lundi, mais la bataille pour le bronze n'est pas terminée.

Le Tour de France Femmes est lancéCette édition de l'année comprend les meilleures coureuses du monde, dont beaucoup viennent de participer à la course sur route des femmes aux Jeux olympiques de Paris. Elles doivent être fatiguées.

Les données montrent des preuves d'une réserve d'eau sur MarsLes données collectées à partir d'une mission NASA à la retraite suggèrent qu'il pourrait y avoir assez d'eau sous la surface de Mars pour couvrir la planète rouge.

Miley Cyrus devient la plus jeune Légende Disney : ‘Fière d'avoir été Hannah Montana’La musicienne primée aux Grammy était parmi les 14 artistes récemment honorés en tant que Légendes Disney.

Le pumpkin spice est-il un arôme estival ?Malgré les températures caniculaires d'août, le lancement de produits alimentaires au goût de pumpkin spice pourrait annoncer le début précoce de l'automne aux États-Unis. Ces détaillants épicent déjà leurs menus avec des plats à base de citrouille.

LE CHIFFRE DU JOUR

11C'est le nombre d'aqueducs qui ont été construits il y a des milliers d'années sous Rome pour fournir de l'eau à la ville. Regardez cette vidéo pour voir comment un aqueduc romain antique sous la fontaine de Trevi alimente toujours l'icône célèbre.

LA CITATION DU JOUR

"C'était un cauchemar qui n'aurait jamais dû se produire."

— Un ancien employé d'AppHarvest, affirmant avoir subi des conditions de travail "cauchemardesques" chez la société d'agriculture intérieure que JD Vance a aidé à financer. Les employés ont déclaré avoir été contraints de travailler dans des conditions épuisantes à l'intérieur de la serre du Kentucky de l'entreprise, où les températures dépassaient souvent les 30 degrés. Leurs histoires dressent le tableau d'une expérience de travail pénible pour de nombreux travailleurs de la classe ouvrière du Kentucky, que Donald Trump, son colistier, a promis d'aider.

LA MÉTÉO D'AUJOURD'HUI

ET POUR FINIR ...

Nouvelles images époustouflantes captées par la Station spatiale internationaleLe astronaute de NASA Matthew Dominick a publié une nouvelle vidéo de l'aurore boréale depuis la Station spatiale internationale. Découvrez ces images spectaculaires ici.

