1. Jeux olympiques de Paris

Après deux semaines et demie d'une compétition passionnante, les Jeux olympiques d'été se sont terminés dimanche avec une somptueuse cérémonie de clôture au Stade de France. La célébration a présenté un éventail de musique, un défilé des nations et même Tom Cruise descendant en rappel du toit. C'était une fin hollywoodienne appropriée alors que les Jeux étaient officiellement remis à Los Angeles pour 2028. Dimanche également, l'équipe féminine de basket-ball des États-Unis a évité un coup de théâtre et a battu l'équipe hôte France, 67-66. La victoire a permis aux États-Unis de faire match nul avec la Chine pour le plus grand nombre de médailles d'or aux Jeux de 2024. Entre-temps, un feuilleton se déroule autour de la médaille de bronze au sol de la gymnaste américaine Jordan Chiles. Les officiels olympiques américains ont déclaré qu'ils faisaient appel d'une décision qui lui a retiré la médaille et l'a reléguée à la cinquième place.

2. Course à la présidence

La vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump font face à une autre semaine chargée dans leur course à la Maison Blanche. Harris a prononcé un discours lors d'un collecte de fonds à San Francisco dimanche tandis que Trump a déclaré que ses collectes de fonds du week-end dans le Montana et le Wyoming avaient rapporté 28 millions de dollars pour sa campagne. Samedi, le campagne de Trump a déclaré dans un communiqué que celle-ci avait été hackée par des opérateurs iraniens qui « entendaient interférer avec l'élection de 2024 ». Politico a rapporté qu'il avait reçu des emails d'une adresse anonyme contenant des documents de l'opération de campagne de Trump, mais il n'est pas clair si l'Iran était responsable du piratage. La Maison Blanche a condamné toute tentative d'ingérence étrangère dans les élections américaines.

3. Tensions au Moyen-Orient

Une salve de roquettes tirée par Hezbollah en Israël dimanche soir a encore exacerbé les tensions au Moyen-Orient. Le dernier tir a été effectué en soutien au peuple palestinien de Gaza et en retaliation contre les frappes israéliennes dans le sud du Liban, a déclaré le groupe dans un communiqué. Les tirs de roquettes vers Israël par les miliciens chiites du Hezbollah au Liban sont devenus un événement quasi quotidien depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, alors que les craintes d'une attaque iranienne qui pourrait dégénérer en un conflit régional plus large augmentent. Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin a ordonné à un sous-marin de se rendre au Moyen-Orient et a accéléré l'arrivée d'un groupe de frappe de porte-avions dans la région en prévision d'une attaque iranienne contre Israël, a déclaré le Pentagone dimanche.

4. Crash d'avion au Brésil

Tous les 62 corps ont été récupérés sur le site de l'accident d'avion mortel près de São Paulo vendredi, selon le gouvernement de l'État. Les données de suivi du vol montrent que l'avion de ligne a chuté de 17 000 pieds en une minute, mais la cause n'est pas encore claire. Le vol était parti de Cascavel, dans l'État brésilien du Paraná, et se rendait à Guarulhos, dans l'État de São Paulo. Des vidéos dramatiques circulant sur les réseaux sociaux ont montré la chute de l'avion et son fuselage détruit en flammes au sol. Les préparatifs pour une veillée funèbre à Cascavel sont prévus pour aujourd'hui, selon les reporters de la région.

5. Incendies en Grèce

Des évacuations ont été ordonnées près d'Athènes alors que les autorités s'efforcent de contenir des incendies de forêt près de la capitale grecque. Plus de 500 pompiers et bénévoles travaillent pour éteindre l'incendie qui a éclaté dimanche près de la ville de Varnavas, au nord d'Athènes. Les officiels n'ont pas précisé la taille de l'incendie, mais la télévision publique grecque ERT estime qu'il dépasse environ 30 kilomètres. Bien que les incendies de forêt soient courants en Grèce en été, les scientifiques du climat affirment que la chaleur et la sécheresse inhabituelles liées au réchauffement climatique rendent les incendies plus intenses et plus nombreux. Les autorités grecques ont combattu des dizaines d'incendies cet été après avoir connu juin et juillet les plus chauds jamais enregistrés.

LE CHIFFRE DU JOUR

1,3 millionC'est environ le nombre de femmes aux États-Unis qui entrent en ménopause chaque année. Cependant, environ 94 % des femmes américaines interrogées ont déclaré n'avoir jamais été enseignées sur la ménopause à l'école, selon une étude de 2023, et près de la moitié ont déclaré ne pas se sentir informées à ce sujet.

LA CITATION DU JOUR

"Le cœur du problème est que les États-Unis n'ont pas de norme nationale de sécurité thermique pour les travailleurs, en intérieur ou en extérieur."

— Brian Renfroe, président de l'Association nationale des facteurs, réclame de meilleurs moyens de protection contre la chaleur pour les travailleurs postaux américains alors que les températures augmentent dans tout le pays. Entre 2015 et 2021, environ 500 à 600 facteurs ont signalé des blessures liées à la chaleur, selon le département du Travail.

LA MÉTÉO D'AUJOURD'HUI

ET POUR FINIR ...

Les fans de Taylor Swift prennent d'assaut l'Autriche après l'annulation de concerts Les fans dévoués de Taylor Swift, surnommés les "Swifties", ont envahi les rues de Vienne pour chanter, danser et échanger des bracelets d'amitié après l'annulation de trois concerts de la popstar en raison d'une tentative d'attentat déjouée. Regardez la vidéo ici.

