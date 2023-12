5 bonnes raisons de s'intéresser à ce qui se passe actuellement aux frontières

Je couvre l'immigration depuis plus de dix ans, sous trois administrations présidentielles différentes et à de nombreux moments où des personnes de tous bords ont mis en garde contre une situation de crise et où les autorités ont semblé débordées.

C'est ce qui se passe une fois de plus. Mais quelques facteurs différents font que ce moment est différent. La situation s'intensifie sur plusieurs fronts, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes tant dans la vie de tous les jours que sur la scène politique nationale.

Voici cinq raisons majeures pour lesquelles il est important de prêter attention à ce qui se passe en ce moment :

1. De nombreuses personnes dépendent des points d'entrée situés le long de la frontière. Or, nous assistons à la fermeture d'un nombre croissant d'entre eux.

Au cours des dernières semaines, l'administration Biden a fermé des points d'entrée aux piétons et aux véhicules à Eagle Pass (Texas), Lukeville (Arizona) et San Ysidro (Californie).

Dimanche, les autorités ont annoncé qu'elles fermeraient également temporairement les passages à niveau internationaux d'Eagle Pass et d'El Paso.

Pourquoi cela se produit-il ? Les autorités affirment que le nombre de migrants franchissant illégalement la frontière à certains endroits augmente tellement qu'elles doivent détourner des ressources des points d'entrée pour faire face à l'afflux.

Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (US Customs and Border Protection) accuse les organisations criminelles transnationales et les cartels de désinformation d'être à l'origine de ce récent pic. Le chef de la patrouille frontalière, Jason Owens, a récemment déclaré à Rosa Flores de CNN que les agents étaient "tout simplement débordés" et a fait remarquer que la fermeture des ports avait permis de libérer des employés pour aider à traiter les migrants, mais qu'elle avait aussi un coût.

"C'est une conséquence pour notre commerce et nos voyages légaux. Tout le monde le ressent en ce moment", a-t-il déclaré.

Les autorités locales affirment que les fermetures de ports ont un impact économique et personnel dévastateur sur les communautés.

La gouverneure démocrate de l'Arizona, Katie Hobbs, a déclaré dans un communiqué de presse que la décision de fermer le port de son État "a provoqué une crise sans précédent dans la région et mis en péril la sécurité et le commerce de l'Arizona".

2. Donald Trump fait à nouveau de l'immigration un thème central de sa campagne. Mais les mots qu'il utilise changent.

L'ancien président Donald Trump a lancé sa campagne électorale de 2016 en tenant des propos notoires décrivant les immigrés mexicains comme des criminels et des violeurs. À l'approche de l'élection de 2024, il semble doubler la mise.

Comme l'a récemment noté mon collègue Zachary B. Wolf, le "langage de plus en plus dur de Trump diabolisant les migrants" atteint de nouveaux extrêmes.

Lors d'un rassemblement dans le New Hampshire le week-end dernier, M. Trump a établi des comparaisons avec le langage de l'Allemagne nazie en déclarant que les migrants originaires principalement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud "empoisonnaient le sang de notre pays".

Le lendemain, M. Trump a affirmé, sans preuve, que les migrants arrivaient en grande partie aux États-Unis en provenance de prisons et d'institutions psychiatriques. Il a promis de réorienter le gouvernement américain afin de purger les migrants.

La répression de l'immigration clandestine a été l'une des priorités de la présidence de Trump, et il ne fait guère de doute qu'il en fera de nouveau une priorité s'il est réélu.

3. Joe Biden semble prêt à soutenir les types de restrictions qu'il a précédemment critiqués.

Avant son élection en 2020, le président Joe Biden s'est engagé à plusieurs reprises à revenir sur les politiques d'immigration de son prédécesseur. Mais dans le cadre des efforts déployés pour que le Congrès approuve une aide accrue à l'Ukraine, l'administration Biden s'est montrée disposée à mettre en œuvre des restrictions importantes qui font écho aux changements opérés par l'administration Trump.

Les négociations sont en cours. Mais les propositions envisagées comprennent le refoulement des migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique sans leur donner la possibilité de demander l'asile, l'extension d'une procédure d'expulsion accélérée à un plus grand nombre d'immigrés sans papiers et le relèvement du critère de crainte crédible pour les demandeurs d'asile, ont indiqué des sources à Priscilla Alvarez et Camila DeChalus, de CNN.

Les groupes de défense des droits des immigrés publient des déclarations de plus en plus frénétiques, dénonçant ce qu'ils considèrent comme la volonté de M. Biden de sacrifier la vie de personnes vulnérables qui ont légalement le droit de demander l'asile. Frustrée par le peu d'attention accordée à cette question, l'association RAICES a annoncé cette semaine qu'elle avait acheté un panneau d'affichage numérique de sept étages représentant une Lady Liberty enchaînée à Times Square, avertissant que "la fin de l'asile est dangereusement proche".

Pour sa part, l'administration Biden défend son bilan, un responsable de la Maison Blanche ayant déclaré à CNN que l'administration avait mené la plus grande expansion des voies légales d'immigration depuis des décennies.

Mais les défenseurs des droits de l'homme et certains législateurs estiment que M. Biden risque de perdre le soutien d'alliés clés s'il fait les concessions qu'il envisagerait de faire.

"S'il va trop loin dans la direction de Trump, cela se ressentira dans les urnes l'année prochaine, cela ne fait aucun doute", a déclaré le sénateur démocrate Alex Padilla à Manu Raju sur CNN.

4. Les États prennent les choses en main. L'impact potentiel d'une nouvelle loi au Texas est énorme.

Frustrés par ce qu'ils appellent l'incapacité du gouvernement fédéral à sécuriser la frontière, certains dirigeants d'État tentent de prendre les choses en main. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain qui critique ouvertement M. Biden, a signé cette semaine une nouvelle loi qui fait de l'entrée illégale sur le territoire de l'État un crime d'État, donne aux forces de l'ordre locales le pouvoir d'arrêter les migrants et donne aux juges de l'État la possibilité d'émettre des ordonnances de renvoi au Mexique.

L'objectif déclaré de cette loi, qui devrait entrer en vigueur en mars, est de réprimer l'immigration clandestine. Les défenseurs de cette loi la qualifient d'inconstitutionnelle et affirment qu'elle alimentera le profilage racial au Texas, où 40 % des habitants sont latinos.

L'auteur républicain du projet de loi texan a maintenu que la mesure était constitutionnelle. Toutefois, les fonctionnaires de l'État pourraient bientôt avoir à défendre cette nouvelle loi devant les tribunaux.

Des groupes de défense des droits civiques viennent en effet de déposer une plainte auprès d'un juge fédéral afin de bloquer la loi.

Le jour où M. Abbott a signé la loi, des manifestants des environs ont déclaré qu'ils craignaient déjà l'impact qu'elle pourrait avoir sur leurs communautés.

5. Aux États-Unis, la "frontière" est partout.

La frontière n'est pas seulement la ligne de 1 933 miles qui sépare les États-Unis du Mexique. C'est un phénomène que l'on peut observer dans toutes les communautés des États-Unis.

Depuis des mois, nous entendons de nombreux maires, y compris d'éminents dirigeants démocrates, dire que leurs villes ont du mal à faire face à l'afflux de migrants.

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré au début de l'année que la crise des migrants allait "détruire" la ville.

Un décret qu'il a signé pourrait bientôt conduire à l'expulsion de milliers de migrants des refuges de la ville, dans le cadre du plan d'Adams visant à appliquer une nouvelle limite de 60 jours pour les familles. Une règle similaire de 30 jours pour les adultes célibataires est en place depuis plusieurs semaines. Les familles qui reçoivent un avis d'expulsion peuvent se rendre au centre d'accueil de la ville pour déposer une nouvelle demande d'hébergement.

Les autorités municipales affirment qu'elles ont besoin d'un soutien accru de la part du gouvernement fédéral, et M. Adams a déclaré que le budget de la ville devrait être considérablement réduit afin de répondre aux besoins de la crise actuelle.

Le refus persistant des dirigeants locaux de son propre parti pourrait avoir des conséquences politiques pour M. Biden à l'approche des élections de 2024, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il semble aujourd'hui plus enclin à adopter une position plus ferme.

L'une ou l'autre de ces intrigues constitue à elle seule une nouvelle importante.

Si on les considère toutes ensemble, il est clair que les choses ont atteint un crescendo qu'il est impossible d'ignorer.

Dans les mois à venir, je suivrai de près ce qui se passe à la frontière.

L'avenir est souvent incertain, mais il ne fait aucun doute que ce que nous entendons et voyons se dérouler là-bas sera au cœur de la conversation en 2024.

Rosa Flores, Sara Weisfeldt, Priscilla Alvarez, Camila DeChalus, Zachary B. Wolf et Gloria Pazmino ont contribué à ce reportage.

