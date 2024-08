- 5 500 visiteurs au nouveau musée du travail forcé de Weimar

L'équipe du nouveau musée de Weimar considère l'ouverture de la maison depuis mai comme un succès. "Nous sommes plutôt satisfaits, surtout en tenant compte que nous avons commencé juste après les vacances d'été", a déclaré Dorothee Schlüter, qui est également responsable des relations publiques de la maison.

D'ici la fin juillet, 5 500 visiteurs étaient venus. On s'attend à ce que ce nombre augmente plus clairement, avec de nombreux circuits pour les groupes d'élèves et d'étudiants déjà prévus. "Ça commence vraiment à décoller maintenant", a-t-elle déclaré.

Un lieu pour son propre destin

Le musée, porté par la Fondation mémoriale de Buchenwald et Mittelbau-Dora, présente plusieurs particularités qui attirent également les visiteurs internationaux, a rapporté Schlüter. "La réaction internationale a été vraiment bonne, nous avons déjà accueilli des groupes d'élèves de Norvège et de France, ainsi que des visiteurs individuels internationaux."

Des visiteurs sont également venus de République tchèque et de Pologne, car c'est de ces régions que les nazis ont transporté des gens pour les exploiter comme main-d'œuvre bon marché dans le Reich allemand.

Des victimes de travail forcé et leurs proches ont également visité le musée. Ils ont été touchés de trouver un lieu central qui raconte leur histoire et montre qu'ils ne sont pas seuls avec leur destin.

De nombreux visiteurs ont également proposé au musée des documents originaux de l'époque, a déclaré Schlüter. "Ils sont bien sûr importants. Nous ne pouvons pas les intégrer directement dans l'exposition, mais ils peuvent trouver leur place dans l'importante archive du mémorial."

Musée à l'endroit du "coupable"

L'emplacement du musée suscite également de l'intérêt : il est situé dans le célèbre Gauforum. De tels bâtiments monumentaux devaient être construits par les nazis dans tout le Reich allemand - mais seul à Weimar ils ont été presque achevés.

Le bâtiment du centre-ville devait être le siège de Fritz Sauckel, Gauleiter nommé "Plénipotentiaire général pour le déploiement du travail" en 1942. Sous sa direction, des millions de personnes ont été transportées pour le travail forcé.

Particularité de la revendication du musée

Alors que le travail forcé joue un rôle dans divers établissements historiques, seuls quelques-uns en Allemagne traitent du sujet seul. Outre Weimar, le Centre de documentation sur le travail forcé NS à Berlin en fait partie.

La maison de Weimar traite du travail forcé dans son ensemble, a déclaré Schlüter. "Notre exposition commence en 1933 pour montrer que le travail forcé dans le national-socialisme n'était pas juste un effet secondaire de la guerre, mais était planifié dès le début."

On estime qu'entre 20 et 26 millions de personnes ont dû effectuer un travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale dans les territoires occupés et dans le Reich allemand. Les femmes et les enfants étaient également touchés. L'industrie allemande, mais aussi les petites entreprises et les ménages privés ont bénéficié de la main-d'œuvre bon marché. "Le travail forcé était ubiquitous, c'était le crime de masse le plus public du national-socialisme", a déclaré Schlüter. Le traitement et l'indemnisation de ce crime ont été longtemps différés et ne sont toujours pas terminés.

