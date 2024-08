- 4600 demandes de prime thuringienne pour les réparations approuvées à ce jour

En main, machines à laver, ou lave-vaisselle - la demande de subvention nationale pour la réparation d'appareils électriques reste élevée en Thuringe. Depuis la nouvelle édition de la prime à la réparation de l'État en milieu de mai, plus de 6 200 demandes ont été reçues, a annoncé le ministère de l'Environnement. Environ 4 600 de ces demandes ont été approuvées, avec environ 350 000 euros de financement pour la réparation d'appareils électroniques déjà versés.

Promouvoir la prise de conscience environnementale et financière

Les fonds pour la prime ont maintenant été augmentés de 300 000 euros à 800 000 euros, a-t-on appris. Cela devrait suffire à tenir jusqu'à la fin de l'année. "Notre prime est un impulse important pour plus de droit à la réparation et de soutien financier dans tout le pays", a souligné le ministre de l'Environnement Bernhard Stengele (Les Verts). Les habitants de Thuringe ont beaucoup de déchets électroniques et ainsi économisent leur portefeuille et l'environnement.

Pour le programme lancé en 2021, il y a eu environ 30 000 demandes ces trois dernières années, selon le ministère. La moitié des coûts de réparation est couverte - jusqu'à un maximum de 100 euros par Thuringien et par an - avec une moyenne d'environ 75 euros actuellement réclamée. Sont principalement réparés des téléphones cassés, des machines à laver, des cafetières, ainsi que des lave-vaisselle et des fours. Des appareils anciens moins courants tels que les magnétoscopes ou les appareils de cuisine de l'ex-RDA sont également réparés par les habitants de Thuringe. La prime à la réparation est particulièrement populaire à Erfurt, Jena et dans le district de Saalfeld-Rudolstadt.

400 Tonnes de moins de déchets électroniques

La poursuite de cette année a été précédée d'une étude de l'Institut Fraunhofer pour la Fiabilité et la Microintégration (IZM) à Berlin. Selon celle-ci, la prime a généré presque 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires total sur le marché de la réparation - soit environ 2,3 millions d'euros soutenus ces dernières années. Les réparations ont été effectuées à moitié par des commerçants spécialisés, un quart par des ateliers, et parfois dans des cafés de réparation.

Plus d'un tiers des utilisateurs ont déclaré qu'ils n'auraient pas effectué les réparations sans la prime. Selon l'étude, cela a permis d'économiser environ 3 000 tonnes de CO2 et d'éviter presque 400 tonnes de déchets électroniques.

L'augmentation des fonds de la prime à la réparation permet la poursuite du programme, en soutenant la réparation d'appareils tels que les machines à laver et les lave-vaisselle. Avec la prime, les habitants de Thuringe ont réparé plus de 4 600 appareils, économisant à la fois leur portefeuille et l'environnement d'une estimation de 400 tonnes de déchets électroniques.

Lire aussi: