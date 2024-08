- 429 nouveaux électeurs à Hambourg

Avec la prestation de serment de 429 nouveaux stagiaires enseignants, Hambourg a atteint pour la première fois sa nouvelle capacité de formation maximale totale de 1 350 futurs éducateurs. "Avec les stagiaires (...) d'août 2023 et février 2024, nous avons plus de stagiaires que jamais auparavant et avons ainsi atteint notre objectif (...)", a déclaré la sénatrice de l'Éducation Ksenija Bekeris (SPD) lors d'une réception du Sénat pour les futurs éducateurs à l'hôtel de ville. Pour faire face au manque d'enseignants, le nombre de places de formation pour le service de préparation de 18 mois a été progressivement augmenté de 855 en 2019 à l'actuel 1 350.

"Nous avons (...) deux fois plus de candidats que nous n'avionsActually de places", a déclaré Bekeris. Pour rendre le métier d'enseignant attractif - Hamburg a besoin d'environ 900 nouveaux éducateurs par an - les indemnités de stage seront augmentées de 100 euros en novembre et de 5,5 % supplémentaires à 1 767,17 euros en février 2025. Par la suite, tous les nouveaux enseignants - qu'ils enseignent dans les gymnases ou les écoles primaires - recevront au moins la catégorie de rémunération A13, ce qui représente un salaire brut initial d'environ 4 700 euros, selon la grille.

Selon l'autorité éducative, il y avait environ 13 000 éducateurs et pédagogues responsables de plus de 161 000 élèves en 2011, lorsque le SPD a pris le pouvoir. Depuis, le nombre d'élèves à Hambourg a augmenté pour dépasser les 200 000, et le nombre d'éducateurs et de pédagogues a augmenté pour atteindre presque 18 000.

L'âge moyen des nouveaux éducateurs est de 30,6 ans, le plus âgé ayant 59 ans et le plus jeune 23 ans. La part masculine est de 29,3 %. La plupart des hommes sont attirés par les écoles professionnelles et les gymnases, où la part d'hommes stagiaires est de 46,3 % et 37,5 %, respectivement. Peu d'hommes souhaitent devenir enseignants du primaire, où la part de femmes est de 86,4 %.

Les nouveaux stagiaires enseignants ont prêté serment en commençant leur formation, s'engageant à respecter les principes de l'éducation. Cette augmentation du nombre de stagiaires est le résultat de l'engagement du SPD pour faire face au manque d'enseignants, comme en témoigne la forte augmentation des places de formation depuis 2019.

