4 résolutions quotidiennes simples en matière de santé qui comptent plus que vous ne le pensez

Une année, j'ai pris la résolution de préparer les repas de notre famille pour la semaine tous les dimanches. J'ai acheté des récipients pour conserver chaque repas, j'ai établi un menu et une liste de courses, je suis allée faire les courses et je suis rentrée à la maison avec toute la nourriture, pour me rendre compte que je n'étais pas du tout motivée pour consacrer mon dimanche après-midi à la préparation d'une semaine de repas en une seule fois. J'ai donc décidé de préparer chaque repas au fur et à mesure des besoins, comme je l'ai toujours fait.

Comme beaucoup d'autres personnes, ma noble résolution a échoué avant même d'avoir commencé.

Il faut de la maîtrise de soi et de la discipline pour modifier durablement ses habitudes et sa routine. Lorsque votre résolution comporte plusieurs étapes, qu'elle demande beaucoup de temps ou qu'elle n'offre pas une gratification immédiate, il est encore plus difficile de la tenir.

Pour vous aider, je vous présente quatre résolutions simples en matière de santé qui exigent un effort quotidien limité tout en offrant des avantages considérables pour la santé - ainsi qu'une certaine forme de gratification immédiate.

Ces résolutions exigent toujours une constance quotidienne, mais ne nécessitent qu'un effort unique et un engagement minimal en termes de temps. Pensez à ajouter une ou plusieurs de ces résolutions à vos habitudes saines de 2024 !

1. Utiliser du fil dentaire tous les jours

Avec seulement un tiers des Américains qui utilisent le fil dentaire quotidiennement, vous faites peut-être partie de la majorité qui pourrait bénéficier de l'ajout de cette habitude à sa routine d'hygiène dentaire.

Selon ma dentiste, le Dr Victoria Spindel Rubin, trop de gens n'utilisent le fil dentaire que lorsqu'ils mangent du pop-corn ou lorsqu'ils sentent que des aliments sont coincés dans leurs dents. "En réalité, la nourriture est toujours coincée entre les dents. ... Si vous ne passez pas le fil dentaire, vous ne nettoyez pas 40 % de chaque dent", a déclaré le Dr Spindel Rubin.

Outre la lutte contre les maladies des gencives, Spindel Rubin souligne que l'utilisation du fil dentaire est liée à une meilleure santé cardiaque et à un meilleur contrôle du diabète. Toutefois, les avantages ne peuvent être récoltés qu'avec la bonne technique.

Spindel Rubin précise qu'une bonne technique d'utilisation du fil dentaire consiste à "enrouler le fil autour de la dent et à monter et descendre plusieurs fois pour éliminer la plaque et le biofilm".

Ne laissez pas un peu de sang vous empêcher d'utiliser du fil dentaire. Selon Spindel Rubin, il est normal que vos gencives saignent lorsque vous commencez à utiliser le fil dentaire, mais ce saignement s'estompera au fur et à mesure que vous continuerez à utiliser le fil dentaire. "Si le saignement ne s'arrête pas... consultez votre dentiste pour qu'il évalue la maladie parodontale", ajoute-t-elle.

Le processus peut sembler complexe, mais l'utilisation du fil dentaire ne prend que quelques minutes supplémentaires avant le coucher. Pour ceux qui se brossent les dents tous les soirs mais qui ont tendance à ne pas passer le fil dentaire ensuite, Spindel Rubin suggère de passer le fil dentaire avant de se brosser les dents. Il s'agit d'une technique d'empilement des habitudes: effectuer la nouvelle activité juste avant l'habitude ancrée les associe de manière à faciliter le maintien de la nouvelle habitude.

Où est la gratification immédiate que j'ai mentionnée ? Après avoir utilisé le fil dentaire avec la bonne technique, faites glisser votre langue le long de vos dents et remarquez à quel point elles sont plus propres qu'après un simple brossage. Il y a de quoi sourire !

2. Mettez-vous debout et bougez votre corps une fois par heure

Vous avez un travail sédentaire qui vous amène à rester assis la majeure partie de la journée ? Le temps passé assis est associé à un risque accru de cancer, de maladie cardiovasculaire et de mortalité toutes causes confondues.

La bonne nouvelle, c'est qu'un petit effort pour interrompre une position assise prolongée par de courtes périodes de station debout et de mouvement peut faire une grande différence pour votre santé générale. Selon une étude de l'université Columbia publiée en janvier, se lever et bouger toutes les heures pendant cinq minutes seulement est efficace. Cette étude s'est penchée sur la quantité minimale d'activité nécessaire pour contrer les effets négatifs de la position assise excessive sur la santé. Même une minute de marche toutes les heures améliore la santé, comme le montre la baisse de la tension artérielle chez les participants à l'étude.

Pour vous aider à respecter votre résolution de vous lever toutes les heures, programmez une alarme sur votre téléphone ou d'autres appareils.

En termes de gratification immédiate, vous vous sentirez mieux mentalement et physiquement en vous levant et en vous étirant après une position assise prolongée, et l'ajout d'un peu d'activité cardiovasculaire peut améliorer votre humeur.

3. Exprimez quotidiennement votre gratitude

Il suffit d'un peu d'effort pour trouver des raisons d'être reconnaissant. L'expression quotidienne de la gratitude a de nombreux effets bénéfiques sur la santé et le bien-être, notamment en augmentant le bonheur et en réduisant le niveau de stress. De nombreuses études menées au plus fort de la pandémie ont montré que la pratique de la gratitude avait la capacité de réduire le stress et d'améliorer l'humeur. Les pratiques de gratitude peuvent également réduire la dépression et augmenter l'estime de soi.

Alors, comment s'y prendre pour pratiquer la gratitude au quotidien ? Il peut s'agir simplement de remercier toutes les personnes que vous rencontrez et qui vous donnent de leur temps et de leur énergie. Pour plus de cohérence et de routine, vous pouvez tenir un journal de gratitude et y écrire chaque soir trois choses pour lesquelles vous avez éprouvé de la gratitude ce jour-là. Depuis plus de dix ans, mon mari et moi tenons un tableau blanc de la gratitude dans notre salle de bain. Chaque soir, nous y inscrivons trois choses dont nous sommes reconnaissants pour la journée.

Reconnaître que l'on a des raisons d'être reconnaissant est déjà gratifiant en soi. Tous les bienfaits pour la santé sont la cerise sur le gâteau.

4. Faites plus de câlins à votre animal de compagnie

Selon l'Institut national de la santé, environ 68 % des ménages américains possèdent un animal de compagnie. Si vous êtes propriétaire d'un animal de compagnie, vous connaissez les effets positifs qu'il a sur la santé grâce à sa compagnie et à son soutien émotionnel. Les chiens, en particulier, peuvent également favoriser un mode de vie actif, et certains d'entre eux détectent même les crises d'épilepsie imminentes et la présence d'un cancer chez leurs compagnons humains.

Au-delà de la simple présence de votre animal dans votre foyer, le fait de passer du temps à interagir physiquement avec lui peut réduire le stress et l'anxiété. En caressant votre animal, avez-vous déjà remarqué un sentiment immédiat de calme et de satisfaction qui vous envahit tous les deux ?

Dans une petite étude portant sur 242 étudiants, les chercheurs ont constaté que les étudiants avaient un impact positif plus important sur leur niveau de stress, leur bonheur et leur bien-être lorsqu'ils touchaient des chiens que lorsqu'ils se contentaient de les observer, et que les effets positifs sur la santé mentale augmentaient avec la durée de l'expérience. La science le confirme : Vous devriez prendre la résolution de caresser davantage votre chien.

Sauf allergies ou autres problèmes, si vous n'avez pas d'animal de compagnie, c'est peut-être le moment d'envisager d'en avoir un. Les refuges regorgent de chiens et de chats qui ne demandent qu'à vous combler de bienfaits pour votre santé. Cela dit, l'ajout d'un animal de compagnie à votre foyer est une responsabilité émotionnelle, physique et financière majeure et à long terme - ce n'est pas une simple résolution du Nouvel An.

En tant que personne dont la famille compte cinq chiens de sauvetage, je peux témoigner à la fois de la responsabilité supplémentaire et des énormes avantages. Ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut largement la peine pour mon foyer. Assurez-vous que c'est le bon choix pour vous et votre famille avant de vous engager.

Source: edition.cnn.com