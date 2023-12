4 000 pas par jour suffisent à réduire le risque de décès, mais plus c'est mieux

"Plus vous faites de pas, meilleurs sont les effets sur votre santé, et chaque augmentation de 500 à 1 000 pas par jour peut être associée à une réduction significative de la mortalité", a déclaré par courriel le Dr Maciej Banach, premier auteur de l'étude et rédacteur en chef adjoint de la Société européenne de cardiologie.

Selon l'étude, tout ce qui est inférieur à 5 000 pas par jour est considéré comme un "mode de vie sédentaire".

"Nous avons montré que chaque augmentation de 1 000 pas/jour est associée à une réduction de 15 % du risque de décès, quelle qu'en soit la cause, et que chaque augmentation de 500 pas/jour est associée à une réduction de 7 % du risque de décès par maladie cardiovasculaire", a ajouté M. Banach, qui est également professeur adjoint de cardiologie à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins, à Baltimore, dans le Maryland.

Le fait qu'il faille moins de pas pour réduire le risque de maladie cardiovasculaire n'est pas surprenant, a déclaré le Dr David Katz, spécialiste de la médecine préventive et du mode de vie, qui n'a pas participé à l'étude.

"L'exercice conditionne directement le système cardiovasculaire, alors que le bénéfice pour d'autres systèmes ou conditions est un peu moins direct", a déclaré le Dr Katz, président et fondateur de l'organisation à but non lucratif True Health Initiative, une coalition mondiale d'experts qui se consacrent à une médecine du mode de vie fondée sur des preuves.

Les méthodes de l'étude étaient "robustes et à la pointe de la technologie" et confirment ce que les médecins disent souvent à leurs patients, a déclaré M. Katz. "Tout d'abord, il vaut mieux faire de l'exercice que pas d'exercice du tout, avec des avantages significatifs pour la santé cardiovasculaire et la santé en général à des niveaux très modestes", a-t-il ajouté. "Et pour la gamme d'activités qui concerne le grand public, plus il y en a, mieux c'est !

Une vaste analyse des études existantes

L'étude, publiée mardi dans le European Journal of Preventive Cardiology, a analysé des données sur près de 227 000 personnes provenant de 17 études réalisées en Australie, au Japon, en Norvège, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. "À notre connaissance, il s'agit de la plus grande analyse réalisée à ce jour", a déclaré M. Banach. L'analyse a également permis d'examiner "pour la première fois" si le fait de faire jusqu'à 20 000 pas par jour était associé à des bénéfices pour la santé, a-t-il ajouté.

Toutes les études étaient fondées sur l'observation et ne pouvaient donc montrer qu'une association entre le nombre de pas par jour et la santé, et non une relation directe de cause à effet.

Alors qu'environ 4 000 pas par jour étaient associés à une réduction "significative" du risque de décès prématuré, l'impact le plus important sur le risque se produisait lorsque les personnes marchaient plus de 7 000 pas par jour, le bénéfice le plus important se produisant à environ 20 000 pas, selon l'étude.

"Toutefois, je dois souligner que les données disponibles sur les pas allant jusqu'à 20 000 par jour sont limitées et que ces résultats doivent donc être confirmés sur des groupes de personnes plus importants", a déclaré dans un communiqué l'auteur principal de l'étude, le Dr Ibadete Bytyçi, cardiologue préventif au Centre clinique universitaire du Kosovo, à Pristina (Kosovo).

Selon l'étude, les avantages pour la santé étaient les mêmes dans tous les pays, tant pour les hommes que pour les femmes. Si les participants les plus âgés - définis comme ayant plus de 60 ans - et les plus jeunes ont constaté des avantages, "la réduction du risque de décès était moins importante (chez les personnes âgées) que chez les personnes de moins de 60 ans", a déclaré M. Banach.

Commencer tôt et continuer

Les adultes de 60 ans et plus qui ont marché entre 6 000 et 10 000 pas par jour ont vu leur risque de décès précoce diminuer de 42 %, tandis que les personnes de moins de 60 ans qui ont marché entre 7 000 et 13 000 pas par jour ont vu leur risque diminuer de 49 %.

Cette différence s'explique probablement par la formule "plus c'est tôt, mieux c'est", a déclaré M. Banach. C'est en commençant tôt toute intervention sanitaire, qu'il s'agisse d'une activité physique régulière aux niveaux recommandés, d'une alimentation saine ou d'autres changements positifs du mode de vie, que l'on aura le plus d'impact sur le cholestérol, la tension artérielle, la glycémie à jeun et d'autres facteurs déclencheurs de maladies, a-t-il ajouté.

"Si vous pratiquez l'activité physique de manière régulière et cohérente - nous parlons d'adhésion à l'activité physique - vous pouvez toujours vous attendre à des bénéfices significatifs pour votre santé et à vivre plus longtemps", a déclaré M. Banach.

Et si vous n'arrivez pas à faire le nombre de pas qui, selon l'étude, est le plus bénéfique ? Ne vous inquiétez pas, a déclaré le Dr Andrew Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être au National Jewish Health de Denver, dans le Colorado.

"Je pense que l'étude montre simplement qu'il est bon de faire de l'exercice, de ne pas être sédentaire et que plus on fait d'exercice, mieux c'est", a déclaré le Dr Freeman, qui n'a pas participé à l'étude.

Il est peu probable qu'il y ait un seuil magique dans le corps qui déclenche une petite minuterie et dise "C'est bon. Vous êtes prêt à partir" si vous faites 5 000, 10 000 ou 20 000 pas par jour", a-t-il ajouté.

"Ce que je dis aux personnes qui débutent et qui n'arrivent pas à faire beaucoup de pas, c'est de ne pas perdre espoir. Chaque exercice compte. Continuez à faire ce que vous faites jusqu'à ce que vous soyez essoufflé pendant au moins 30 minutes par jour.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com