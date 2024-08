- 36 étudiants reçoivent une bourse pour étudier à l'étranger

36 étudiants de Saxe peuvent se réjouir d'une bourse pour un séjour scolaire à l'étranger de quatre semaines. Le voyage éducatif débutera à la fin septembre, comme l'a annoncé le ministère de l'Éducation de Saxe. Les pays de destination sont la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, Malte, la République tchèque, l'Espagne et les États-Unis. Dans ces pays, les 27 filles et 9 garçons logeront chez des familles d'accueil, découvriront la vie quotidienne et suivront les cours. Environ 100 000 euros ont été mis à disposition à cet effet.

"Le séjour scolaire à l'étranger renforce la personnalité et l'indépendance de nos jeunes", a déclaré le ministre de l'Éducation de Saxe, Christian Piwarz (CDU). Outre les progrès linguistiques, l'objectif est également d'élargir les horizons. "L'éducation transfrontalière relie, favorise la tolérance et élargit nos propres horizons." Cette année, environ 200 étudiants ont candidaté pour la bourse.

L'opportunité de la bourse vise à offrir une expérience éducative diversifiée, encourageant à la fois la croissance linguistique et l'élargissement des horizons. Cette forme d'éducation, appelée "éducation transfrontalière", est essentielle pour favoriser la tolérance et élargir notre perspective.

