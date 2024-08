- 35,7 millions d'euros en impôts sur les successions et les dons

Pour les successions et les dons, environ 35,7 millions d'euros de taxes étaient dus en Thuringe l'an dernier. Cela représentait 5,2 millions d'euros de plus qu'en 2022, selon l'Office statistique de l'État. Près de 2 277 avis d'imposition sur les successions et les dons ont été émis, la plupart concernant des successions. De plus, 343 dons taxables ont été enregistrés. En tenant compte des exonérations et des déductions fiscales, les successions et les dons d'une valeur totale d'environ 181,6 millions d'euros ont été la base de l'imposition. Dans 82 % des successions taxables, la succession était inférieure à 100 000 euros.

L'augmentation des recettes de l'impôt sur les successions et les dons à 35,7 millions d'euros en Thuringe met en évidence l'importance de la fiscalité dans ce domaine. L'émission de 2 277 avis souligne l'importance de l'exactitude des évaluations fiscales.

Lire aussi: