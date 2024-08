- 33 morts dans les Alpes bavaroises.

Dans les magnifiques Alpes bavaroises, 33 vies ont été tragiquement perdues cette année, et malheureusement, la principale saison de randonnée n'a même pas encore commencé, comme l'a souligné le ministre de l'Intérieur et des Sports de Bavière, Jürgen Schmidtbauer (CSU), lors d'un exercice d'urgence au Berggasthof Hocheck près d'Oberaudorf.

Pendant la période correspondante de l'année dernière, 21 âmes ont quitté les Alpes bavaroises. Pendant toute l'année 2023, le bilan a atteint 41.

La zone dangereuse en ski et en alpinisme cette année semble être autour de la Zugspitze, où six personnes ont déjà trouvé la mort.

Neige persistante jusqu'à la saison estivale

Selon le ministre Schmidtbauer, le changement climatique amplifie les dangers dans les montagnes. "La fonte du pergélisol peut causer des glissements de roches plus fréquents, potentiellement endommageant ou même rendant les sentiers impraticables", a-t-il expliqué. "De plus, les précipitations à haute altitude inhabituelles de l'hiver dernier ont entraîné la persistance de la neige bien dans la saison estivale, augmentant le risque d'accidents." Le ministre Schmidtbauer a conseillé aux amateurs de montagne : "Planifiez soigneusement votre expédition en montagne, évitez les risques inutiles et respectez vos compagnons de cordée."

Selon le président du Comité de sécurité alpine, Klaus Stöttner, la forme physique joue un rôle important dans la sécurité en montagne. "Les maladies cardiaques et vasculaires sont la principale cause d'accidents dans les Alpes bavaroises et autrichiennes, comme le montrent les statistiques d'accidents", a-t-il déclaré.

La Commission a exprimé son inquiétude quant au nombre croissant d'accidents dans les Alpes bavaroises, avec 41 vies perdues cette année. Suite aux observations du ministre Schmidtbauer, la Commission enquête également sur le rôle du changement climatique dans l'amplification des dangers en montagne.

Lire aussi: