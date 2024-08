- 33 cas de Mpox à Berlin depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année, 33 personnes ont été officiellement diagnostiquées avec la variole du singe à Berlin. Tous les personnes touchées sont des hommes, comme l'explique le rapport épidémiologique hebdomadaire de l'Office régional de la santé et des affaires sociales (Lageso). La variole du singe était auparavant connue sous le nom de monkeypox.

Berlin a rapporté jusqu'à présent le plus grand nombre de cas de variole du singe de tous les États fédéraux d'Allemagne, selon une base de données de l'Institut Robert Koch (RKI). Dans tout le pays, 86 cas de variole du singe ont été signalés au RKI cette année (au 15 août).

Par rapport à 2022, le nombre de cas en Allemagne est actuellement faible. L'an dernier, la maladie s'est particulièrement propagée, avec plus de 1 500 cas de variole du singe confirmés en laboratoire rien qu'à Berlin à mi-août.

Selon le sénateur, aucune campagne de vaccination spéciale n'est nécessaire

L'administration de la santé de Berlin surveille de près la situation et prépare des mesures appropriées, a déclaré la sénatrice de la santé Ina Czyborra (SPD). Berlin est sensibilisé en raison de l'épidémie de 2022 et peut s'appuyer sur son expérience. "Nous avons bien réagi à la situation à l'époque et avons rapidement rendu les vaccinations possibles. Heureusement, ceux-ci sont maintenant disponibles via le système régulier, donc aucune campagne de vaccination spéciale n'est nécessaire", a déclaré la sénatrice.

L'OMS tire la sonnette d'alarme

La situation est actuellement préoccupante en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a activé son niveau d'alerte le plus élevé mercredi en raison de nouveaux foyers de variole du singe sur le continent et d'une nouvelle variante du virus. Elle a déclaré une "Urgence sanitaire d'importance internationale" (USII). Plus de 14 000 cas suspects de variole du singe et plus de 500 décès ont été signalés cette année en République démocratique du Congo et dans d'autres pays - plus que lors de l'ensemble de l'année précédente.

Le spécialiste des maladies infectieuses Leif Erik Sander estime qu'il n'y a actuellement aucun danger immédiat pour les personnes en Allemagne. "Je ne pense pas qu'une entrée en Europe soit imminente maintenant, mais il est bien sûr tout à fait réaliste que cela puisse se produire avec une propagation further de l'infection", a déclaré Sander.

La variole du singe se transmet par un contact physique rapproché, en particulier lors de rapports sexuels. Le virus provoque principalement une éruption cutanée, mais également de la fièvre et des douleurs musculaires. Il n'y a eu aucun décès en Allemagne jusqu'à présent. Certains groupes de population en Allemagne sont recommandés pour être vaccinés contre la variole du singe. Il s'agit notamment des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et qui changent souvent de partenaires.

