33 ans disparu - la police arrête les suspects

Un homme de 73 ans de Haute-Franconie est suspecté d'avoir tué une femme de 33 ans. Il est actuellement en détention, selon la police. La femme a été portée disparue depuis le 1er août.

Les proches de la femme ont contacté la police après avoir perdu contact avec elle. Depuis lundi, la police a mené une recherche publique pour la femme de 33 ans. Selon la police, ils ont reçu des informations selon lesquelles la femme, qui était impliquée dans le quartier rouge, avait été vue pour la dernière fois à Eggolsheim près de Bamberg. Les témoins affirment qu'elle a été vue pour la dernière fois en visite chez le suspect de 73 ans.

L'homme de 73 ans a été arrêté jeudi

Au cours de l'enquête, ils ont trouvé des "indices insuffisants" qui ont conduit à une forte suspicion de meurtre, a déclaré un porte-parole de la police. L'homme du district de Forchheim a été arrêté jeudi et a été en détention depuis. Il est suspecté de meurtre.

Entre-temps, la police a publié le nom du suspect et des photos de lui et de sa voiture, demandant des informations sur ses déplacements le lundi dernier. Le porte-parole a déclaré que la femme et l'homme s'étaient rencontrés plusieurs semaines auparavant dans le quartier rouge. La nature exacte de leur relation fait encore l'objet d'une enquête.

La police considère la femme décédée

Bien que la recherche publique de la femme continue, la police doit considérer la possibilité qu'elle soit décédée, a déclaré le porte-parole. Avant sa disparition, elle était reportedly dans la région depuis plusieurs jours. Le calendrier exact fait encore partie de l'enquête.

Malgré l'arrestation du suspect, la police continue d'enquêter sur tous les angles, a déclaré le porte-parole. D'autres scénarios sont également possibles. Une commission spéciale d'environ 30 personnes a été mise en place à la police criminelle de Bamberg.

Les efforts de recherche précédents dans la région d'Eggolsheim, y compris ceux avec des chiens renifleurs et une force spéciale, ont été infructueux.

Le suspect de 73 ans a des liens avec Eggolsheim, une ville près de Bamberg en Bavière.

