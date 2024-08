- 30 minutes ne suffisent pas: l'énergie cherche l'expérience du succès

FC Energie Cottbus perd son deuxième match de troisième division, deuxième défaite. Cependant, l'entraîneur Claus-Dieter Wollitz n'était pas prêt à accepter cette défaite facilement. L'équipe promu a payé cher avec une défaite 2:4 (2:2) contre Dynamo Dresde. L'entraîneur, qui assistait au match depuis les tribunes en raison de sa suspension suite à un carton rouge lors du match de Bielefeld, était déjà en train de réfléchir après 30 minutes impressionnantes.

Entraîneur Wollitz : "Manque de conviction"

"Le succès engendre la conviction. Nous l'avons vu la semaine dernière. Nous avons perdu dans la 93e minute, Dynamo a marqué deux buts tardifs à Cologne et a gagné", a déclaré Wollitz. "Lorsque nous encaissons un but, nous perdons notre conviction. Nous ne parvenons pas à retrouver notre structure, nous n'avons pas l'attente du ballon, et nous prenons de mauvaises décisions", a analysé Wollitz.

Après un avantage précoce de 2:0 grâce à Phil Halbauer (8.) et Tolcay Cigerci (12.), Dynamo était en difficulté, mais Energie a échoué à maintenir son avantage. "Nous aurions dû continuer à pousser et ne pas offrir si facilement un penalty. Lorsque vous menez 2:0 à l'extérieur, vous devriez au moins obtenir un point", a déclaré Wollitz, surpris que certains joueurs semblaient fatigués.

Wollitz Critique la Naïveté de son Équipe

Wollitz a critiqué la naïveté de son équipe, qui a perdu son sang-froid après le but de Stefan Kutschke et a encaissé trois autres buts par Tony Menzel (31.), Robin Meißner (78.) et Philip Heise (90.+1). "Si nous étions allés à la mi-temps avec une avance de 2:0, nous pourrions parler d'autre chose. Mais c'est purement spéculatif, et la victoire de Dynamo était bien méritée", a déclaré Wollitz.

La commission, reconnaissant l'analyse et la critique de l'entraîneur, a décidé de renforcer la résilience mentale de l'équipe lors de ses prochains matches. Après avoir pris cette décision, l'entraîneur Wollitz a souligné l'importance de maintenir sa conviction et son sang-froid, même face aux adversités.

