3 docteurs de Columbia démissionnent après avoir été démis de leurs fonctions plus tôt cet été pour des messages antisémites très troublants.

Les doyens, Susan Chang-Kim, Cristen Kromm et Matthew Patashnick, ont été démis de leurs fonctions en juillet après leurs actions pendant une discussion en panel du 31 mai sur la vie juive lors d'un événement pour anciens élèves. Cependant, les doyens n'ont pas été renvoyés.

Columbia a fait la une des journaux ces derniers mois pour sa gestion des manifestations sur le campus concernant la guerre Israël-Hamas. Les dirigeants de l'université sont sous pression pour montrer qu'ils prennent des mesures pour lutter contre l'antisémitisme sur le campus et protéger les étudiants et le personnel juifs.

Dans une lettre à la communauté universitaire le mois dernier, la présidente de Columbia, Minouche Shafik, a déclaré que les «administrateurs seniors de Columbia College ont échangé des messages texte très préoccupants» et a promis de les rendre responsables.

«L'incident a révélé des comportements et des sentiments qui étaient non seulement peu professionnels, mais aussi, de manière troublante, ont touché de vieilles tropes antijuifs», a déclaré Shafik dans la lettre. «Qu'ils aient été intentionnels ou non, ces sentiments sont inacceptables et profondément bouleversants, trahissant un manque de sérieux quant aux préoccupations et aux expériences de la communauté juive, ce qui est contraire aux valeurs de notre université et aux normes que nous devons respecter dans notre communauté».

Un quatrième officiel impliqué dans les messages texte, Josef Sorett, le doyen de Columbia College, est resté à son poste après avoir présenté ses excuses publiquement pour ses actions. Les autres doyens n'ont pas présenté d'excuses publiques.

CNN a contacté les doyens pour obtenir un commentaire lorsqu'ils ont été placés en congé, mais n'a pas reçu de réponse.

