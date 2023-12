3,4 milliards de dollars d'œuvres d'art dans un petit coin de Suisse

Elle réunit quelque 300 galeries d'art internationales provenant des cinq continents, pour une valeur estimée à 3,4 milliards de dollars d'œuvres d'art. Et si elle se déroule comme l'année dernière, elle attirera une foule de plus de 92 000 personnes au cours de la semaine qu'elle durera.

Les initiés savent qu'au moment où les portes s'ouvrent au public, la plupart des œuvres ont déjà été vendues ; dans les jours qui précèdent l'ouverture officielle, les collectionneurs fidèles munis de badges VIP s'arrachent comme des petits pains des œuvres d'art valant de cent mille à plusieurs millions de dollars. Pour tous les autres, les stands d'exposition sont un aperçu de ce qui se fait de mieux en matière d'art moderne et contemporain.

La première chose que vous verrez en entrant dans le lieu d'exposition conçu par Herzog & de Meuron(une merveille d'aluminium en soi) est le secteur Unlimited d'Art Basel, que la foire décrit comme une "plateforme pour les projets qui transcendent les limites d'un stand d'exposition d'art classique". En d'autres termes, c'est là que vous trouverez tout ce qui est énorme, immersif et digne d'Instagram en ce moment.

Juste avant l'entrée, l'artiste berlinois Julius von Bismarck se promène dans une chambre improvisée, se blottissant dans son lit, se levant parfois pour s'asseoir à son bureau et boire un verre de vin rouge. L'art de cette performance autrement banale réside dans le fait qu'elle se déroule sur les pentes d'un bol de béton géant en rotation, où les forces centrifuges sont les seules à maintenir les meubles en place.

"Nous avons demandé à l'artiste quel était son remède contre le mal des transports.

"Le mieux est de concentrer ses yeux sur un seul endroit", a-t-il répondu. "De préférence quelque chose à l'intérieur du bol.

Ailleurs dans la salle d'exposition d'Unlimited, des films d'artistes comme Ed Atkins, Sarah Morris et Wu Tsang sont projetés. Le photographe Ryan McGinley a collé 500 images sur les murs et les plafonds d'une pièce pour créer "YEARBOOK", un collage aux couleurs pop de jeunes gens sexy et nus.

L'artiste écossais David Shrigley a installé un cercle de chaises et de chevalets pour que les visiteurs puissent s'asseoir et dessiner "Life Model", une sculpture nue de trois mètres de haut ressemblant à Pinocchio, qui cligne des yeux et urine par intermittence.

Malgré l'éventail impressionnant d'Unlimited, le pilier d'Art Basel est le secteur des galeries, où 223 exposants présentent des œuvres des XXe et XXIe siècles, allant de la peinture et de la sculpture à la vidéo et au numérique. C'est là que vous trouverez les œuvres de taille plus modeste d'artistes contemporains de premier plan, les Picasso, les Giacometti et d'autres grands noms de la vente.

Parmi les autres secteurs, citons Parcours, des œuvres à grande échelle, spécifiques à un site, installées autour de la place historique de Münster ; Statements, un espace pour les artistes émergents ; et Feature, où les stands sont des présentations organisées autour d'un artiste ou d'un thème.

En dehors de la foire, l'art à Bâle est abondant.

Outre les vénérables institutions permanentes de la ville (Paul Gaugin et Marlene Dumas à la Fondation Beyeler, ainsi qu'Anicka Yi et Bernard Tschumi à la Kunsthalle Basel sont des incontournables), une myriade de foires satellites et d'installations ont vu le jour dans toute la ville. Il y a Volta et Liste, deux foires consacrées à l'art nouveau et émergent, sans oublier Design Miami/Basel, la foire sœur d'Art Basel. Là, l'accent est mis sur l'art fonctionnel.

Le rez-de-chaussée présente Design at Large, une étude architecturale des habitations historiques et d'avant-garde qui comprend des œuvres de l'emblématique Jean Prouvé et de l' Atelier contemporain Van Lieshout. À l'étage, les classiques du design français et scandinave du milieu du siècle ne manquent pas, tout comme les nouvelles inventions de science-fiction. La présentation inaugurale de Swarovski "Designer of the Future" met en vedette les jeunes talents Studio Swine, Tomás Alonso et Elaine Yan Ling Ng, dont le travail joue avec les thèmes de la lumière et de l'espace extra-atmosphérique.

L'horloger suisse de luxe Audemars Piguet a lancé une nouvelle série de commandes d'artistes qui auront lieu à chaque édition d'Art Basel. Robin Meier, artiste compositeur hybride, a créé un environnement vivant : un écosystème de diodes clignotantes, de plantes et d'instruments scientifiques dans une tente hermétiquement fermée, érigée à l'arrière de la galerie Volkshaus. La symphonie sonore et lumineuse qui s'ensuit - enregistrements de cricket, métronomes et vibrations subtiles - stimule les lucioles qui circulent de manière éthérée à l'intérieur, créant ainsi une expérience surréaliste pour le spectateur. Après une semaine de surcharge sensorielle, c'est peut-être la destination idéale pour un moment de paix et de tranquillité.

