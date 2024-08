- 253 noyés dans les eaux allemandes

En eaux allemandes, les sept premiers mois de cette année ont connu une augmentation significative des décès par noyade par rapport à la même période de l'année dernière. Le nombre de noyades a atteint 253, soit 35 de plus qu'en 2021, selon l'Association allemande de sauvetage (DLRG). "Si l'été avait été plus constant, encore plus de vies auraient été perdues", a déclaré la présidente de la DLRG, Ute Vogt.

Pour la troisième année consécutive, plus de personnes sont mortes dans les rivières. Cette année, il y a eu 92 décès, contre 77 l'année dernière. "Les eaux courantes représentent les risques les plus élevés", a déclaré Vogt.

En réponse à ces chiffres en hausse, les autorités allemandes ont émis une deuxième alerte pour les zones de baignade en raison du risque élevé de noyade. De plus, la DLRG a exhorté le public à être particulièrement prudent dans les situations d'urgence impliquant de l'eau.

