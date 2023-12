24 choses à attendre en 2024

Il y a beaucoup de choses à attendre de 2024. En voici 24.

1. Une année bissextile

Tous les quatre ans, le calendrier grégorien s'ajuste pour tenir compte du léger décalage entre nos habitudes terrestres et le cycle des événements célestes. Bref, pour les bébés du 29 février, c'est le moment de briller ! Pour tous les autres, c'est un jour de plus pour profiter de la vie.

2. Les Jeux olympiques et paralympiques

Oui, votre intuition est bonne. Les années bissextiles coïncident également avec deux événements importants dont les niveaux de plaisir sont très différents*. Le premier est celui des Jeux olympiques et paralympiques d'été, qui se déroulent cette année à Paris. Le break, ou breakdance, fera ses débuts en tant que sport cette année, et ce sera la première fois que les athlètes olympiques masculins et féminins seront représentés en nombre égal.

*L'autre événement est l'élection présidentielle américaine, dont nous pouvons probablement tous convenir qu'elle serait beaucoup plus amusante avec un peu de breakdance et de parité hommes-femmes.

3. Nouveaux films

Lorsque rien d'autre ne semble se dérouler comme prévu, nous pouvons toujours compter sur la magie du cinéma. (En supposant qu'il n'y ait pas de grève. Ou de pandémie. Ou de lutte entre les géants du streaming). 2024 apportera des sorties très attendues comme :

- "Mean Girls : La comédie musicale" le 12 janvier

- Dune : Deuxième partie" le 1er mars

- Furiosa : A Mad Max Saga" le 24 mai

- Inside Out 2" le 14 juin

- Wicked Part 1" le 27 novembre

4. Une éclipse solaire totale

Certaines parties du Mexique, des États-Unis et du Canada auront droit à une éclipse solaire totale le 8 avril. Si vous vous souvenez de la folie des éclipses de 2017, les éclipses solaires totales se produisent lorsque la lune passe entre la Terre et le soleil, bloquant complètement la face du soleil. Les observateurs du ciel qui se trouvent en dehors de la trajectoire directe de l'éclipse pourront voir une éclipse solaire partielle, ce qui est tout de même très cool.

C'est la dernière fois que la trajectoire d'une éclipse solaire totale traverse les États-Unis jusqu'en 2044.

5. Un retour sur la Lune

La mission Artemis II de la NASA permettra à des humains de retourner en orbite lunaire pour la première fois depuis la fin du programme Apollo en 1972. Quatre astronautes s'aventureront à la surface de la lune, dont le premier astronaute noir et la première femme astronaute. Ils rejoindront un club d'élite de 12 personnes seulement à avoir foulé le sol lunaire.

Selon la NASA, cette mission permet à l'homme de franchir une étape supplémentaire dans l'établissement d'une présence à long terme sur la lune, et de tester d'autres capacités et mécanismes. Le lancement est prévu pour le mois de novembre, et il y a fort à parier que tout le monde en sera ravi.

6. Nouvelle télévision et anciennes émissions préférées

Pour ceux d'entre nous qui n'iront pas sur la Lune, la multitude de nouvelles émissions et de programmes déjà diffusés est une bonne consolation. Parmi les nouveautés, citons

- "Mr. and Mrs. Smith" sur Amazon Prime, qui promet d'étirer l'ambiance sexy et violente du film des Brangelina de 2005 en une intrigue sérielle.- "Avatar : The Last Airbender" sur Netflix, un remake en prise de vue réelle de la série animée bien-aimée.- "Shōgun" sur FX/Hulu, un drame se déroulant dans le Japon féodal qui donne vie au roman emblématique de James Clavell de 1975.- "A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight" sur Max, un autre préquel de "Game of Thrones" qui ne manquera pas d'attirer les fans de GoT, qu'ils le veuillent ou non.

Nous retrouverons également des personnages favoris qui reviennent sur le devant de la scène :

- Bridgerton reviendra pour une saison 3 sur Netflix (Polin s'élève !) - House of the Dragon reviendra sur HBO pour une deuxième saison enflammée - The Bear préparera sa troisième saison sur FX/Hulu - Curb Your Enthusiasm reviendra pour une douzième et dernière saison sur Max.

Vous avez tout ça ? Allez chercher un stylo ! C'est à cela que sert votre nouveau planificateur 2024.

7. Mickey devient public (en quelque sorte)

Une année de plus est synonyme d'un nouveau lot d'œuvres protégées par des droits d'auteur tombant dans le domaine public, ce qui signifie une plus grande liberté pour les utiliser, les partager et les mélanger. Cette année, les nouveaux venus dans le domaine public viennent des années 1920. La star du spectacle, attendue de longue date, est "Steamboat Willie", le film de 1928 de Disney qui a présenté Mickey et Minnie Mouse - ou du moins une première version d'eux.

Parmi les autres films présentés figurent "Peter Pan", le roman de J.M. Barrie, et "La maison de Pooh Corner" de A.A. Milne, qui introduit le personnage de Tigrou , qui rebondit, s'agite, s'enflamme et bondit. Pour un public plus mûr, il y a "L'amant de Lady Chatterly", de DH Lawrence.

Parmi les chansons tombées dans le domaine public figurent "Mack the Knife", "I Wanna Be Loved By You" et "Let's Do It (Let's Fall in Love)" de Cole Porter - peut-être la seule chanson d'amour de l'histoire à mentionner les puces.

8. Facebook a 20 ans

C'est en février 2004 que Mark Zuckerberg et quelques camarades de classe de Harvard ont lancé leur nouveau site social, appelé à l'époque TheFacebook. En plus de donner à tout adulte l'impression d'avoir 5 000 ans, le 20e anniversaire du grand-père des sites de réseautage social (désolé, MySpace) méritera également un documentaire de la BBC. Juste au cas où vous auriez besoin de PLUS de Facebook dans votre vie.

Cette fois-ci, les fans de football universitaire sont vraiment ravis. La saison 2024 s'achèvera par une nouvelle série éliminatoire à 12 équipes, ce qui représente une amélioration considérable par rapport à la structure actuelle à quatre équipes, qui est à l'origine de tant de conflits et de disputes chaque année. À l'avenir, les champions de conférence les mieux classés obtiendront une place en séries éliminatoires, tout comme les six autres équipes les mieux classées.

Il est certain que tout le monde sera d'accord avec ce nouveau format, que personne ne se sentira lésé et que le vaste réseau de conférences et d'équipes en lice sera réduit à un petit nombre satisfaisant ! Non, les véritables matchs éliminatoires n'auront lieu qu'en janvier 2025, mais le monde du football universitaire ne parlera que de cela dès le premier coup d'envoi.

10. La nouvelle musique

2024 apportera une nouvelle récolte de musique à nos oreilles, y compris "This is Me .... Now", le premier album studio de Jennifer Lopez depuis plus de 20 ans. En ce qui concerne les icônes, Green Day sortira son 14e album studio, "Savior". Nous pouvons également nous attendre à de la nouvelle musique de Usher, Cardi B., Dua Lipa et bien d'autres.

11. Nouvelles tournées

Il semble que tout le monde et sa mère seront sur la route en 2024 - y compris Taylor Swift, qui jouera en Asie et en Europe au printemps et à l'été prochains, avant de revenir en Amérique du Nord pour d'autres concerts à l'automne.

Envie d'un retour en arrière ? Billy Joel, Stevie Nicks, Blink-182 et Bruce Springsteen sont tous en tournée. Et puis, il y a les géants de la country : George Strait et Chris Stapleton montent sur scène ensemble, ce qui devrait être un succès. Lainey Wilson entamera sa très attendue tournée "Country's Cool Again". Kenny Chesney, Jason Aldean et d'autres grands noms de la musique country complètent la liste.

Mais si vous voulez vraiment vous replonger dans les années 90, Creed sera la tête d'affiche non pas d'une, mais de deux croisières pour sa tournée "Summer of '99". Évidemment, ces croisières sont complètes. Mais vous pouvez y assister en esprit.

12. Plus d'anniversaires historiques

Une fois que vous aurez traité les 20 ans de Facebook, vous pourrez commencer à envisager les 30 - oui, TRENTE - ans d'Amazon. L'entreprise a été fondée en 1994 sous le nom de "Cadabra". 2024 marque également le 60e anniversaire de la loi sur les droits civiques, le 100e anniversaire des Jeux olympiques d'hiver et le 135e anniversaire de l'inauguration de la Tour Eiffel.

13. Nouveaux livres

Comme si nous avions besoin d'autres titres sur notre liste "À lire", 2024 verra la sortie de nouveaux livres de stars littéraires comme Kevin Kwan, auteur de "Crazy Rich Asians", qui nous replonge dans la vie des richissimes asiatiques avec "Lies and Weddings" (Mensonges et mariages).

Quant aux fans de l'auteure de fantasy Sarah J. Maas, ils compteront les jours avant la sortie de "House of Flame and Shadow", le troisième tome de sa série "Crescent City".

Il est évident que nous pourrions passer toute la journée à parler des livres à venir. Voici donc quelques listes pour les amateurs de fantasy, de romance et de mémoires (dont un livre de Crystal Hefner sur la période où elle était l'épouse de Hugh Hefner).

14. Une nouvelle capitale pour l'Indonésie

La congestion, la surpopulation et les préoccupations liées au changement climatique ont conduit l'Indonésie à décider de déplacer sa capitale de Jakarta, qui est sujette aux inondations et s'enfonce dans la mer, vers une zone couverte de jungle sur l'île de Bornéo. La nouvelle capitale portera le nom de Nusantara, ou "archipel" en indonésien. Le processus a débuté en 2019 et prendra des décennies (il s'agit d'une ville entière, où vivent des dizaines de millions de personnes), mais c'est en 2024 que le changement officiel devrait avoir lieu.

15. Un nouveau regard sur la foi catholique

2024 marquera la fin de la série de réunions triennales de l'Église catholique appelée "Synode de synodalité" (la synodalité est en fait la version des dirigeants catholiques de la synergie). Il s'agit en fait d'une question à laquelle il convient de prêter attention, car l'assemblée a débattu de questions importantes telles que le rôle des femmes dans la direction de l'Église et la bénédiction des mariages entre personnes de même sexe. L'assemblée a été demandée par le pape François, qui est considéré comme un leader libéral pour l'une des plus grandes religions du monde.

16. Plus d'intelligence artificielle (utile)

Nous savons déjà que l'intelligence artificielle peut produire des musiques horribles, des œuvres d'art de la vallée de l'étrange et des projets de crochet maudits, mais peut-elle faire des choses qui sont, vous savez, utiles pour les gens de tous les jours ? Selon les experts, l'IA sera la plus grande tendance technologique de 2024, mais la grande question est de savoir comment les entreprises, les inventeurs et les chercheurs utiliseront cette technologie.

Les prédictions incluent des assistants IA de niveau supérieur qui pourraient surpasser Siri ou Alexa, des outils d'investissement alimentés par l'IA, la traduction linguistique en temps réel et le développement de logiciels rationalisés.

17. Nouveaux jeux vidéo

En 2024, les joueurs auront du mal à choisir les nouveautés dans lesquelles se plonger. La nouvelle installation de "Final Fantasy", "Final Fantasy VII Rebirth", sera certainement en tête de liste.

Digital Trends met également en lumière une nouvelle facette intéressante du jeu : le documentaire interactif. "Llamasoft : The Jeff Minter Story" explorera ce média en emmenant les joueurs à travers 40 jeux du célèbre développeur Jeff Minter, tout en préservant l'histoire et l'histoire des originaux pixelisés.

18. Une élection historique au Mexique

Il n'est pas partisan de dire que les élections présidentielles sont épuisantes, stressantes et qu'il n'y a pas de quoi se réjouir. La campagne de 2024 aux États-Unis ne semble pas enthousiasmer beaucoup d'électeurs.

Mais une élection intéressante se déroule à côté de chez nous, au Mexique, oùdeux femmes se présentent l'une contre l'autre pour devenir le prochain président du pays - une première historique. La candidate de l'establishment, Claudia Sheinbaum, est l'ancienne maire de Mexico et est considérée comme le successeur idéologique d'Andrés Manuel López Obrador, l'actuel président du Mexique. Xóchitl Gálvez, son opposant insurgé, est un ingénieur d'origine rurale qui encourage le Mexique à investir dans les énergies renouvelables.

19. Un art étonnant

La National Gallery of Art de Washington et le musée d'Orsay de Paris collaborent à une exposition incontournable pour célébrer le 150e anniversaire de la première exposition d'art impressionniste. L'exposition "Paris 1874 : Le mouvement impressionniste" se déroulera dans les deux musées et présentera 130 œuvres de grands peintres tels que Renoir, Monet et Degas. Les organisateurs de cette double manifestation affirment qu'elle a été conçue pour faire étroitement référence à cette exposition historique du XIXe siècle.

20. Percées dans la lutte contre le paludisme

Un nouveau vaccin antipaludique devrait être distribué dans plusieurs pays africains en 2024, apportant une nouvelle arme dans la lutte contre une maladie qui tue des centaines de milliers de personnes sur le continent chaque année. Le vaccin R21/Matrix-M est le deuxième vaccin antipaludique recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, et son efficacité est supérieure à celle du premier.

21. Des moustiques utiles

Une autre grande avancée en matière de santé publique pourrait avoir lieu au Brésil, où le World Mosquito Program, une organisation à but non lucratif, va lancer un programme de dix ans visant à lâcher des moustiques modifiés dans les zones urbaines du pays. Ces moustiques sont porteurs d'une bactérie qui les empêche de transmettre des virus. Avec le temps, cela pourrait sauver des millions de personnes de maladies mortelles évitables comme la dengue.

22. Progression de la pandémie

Les experts prévoient que 2024 n'apportera pas beaucoup de normalité en ce qui concerne les cas de Covid et les nouvelles variantes, mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Les chercheurs pourraient s'approcher du code du Covid long, et nous verrons probablement apparaître de nouveaux vaccins. Nous pourrions également voir apparaître un nouveau vaccin combinant la protection contre la grippe et la Covid en une seule piqûre.

23. Un marché de l'emploi plus favorable

Une prédiction économique positive ? Voilà qui est nouveau. Le ralentissement de l'inflation et les bonnes perspectives du marché boursier ont conduit certains experts économiques à prédire une amélioration du marché de l'emploi en 2024. L'idée est que ces facteurs et d'autres signes positifs augmenteront la confiance et les investissements, ce qui pourrait conduire à des opportunités d'emploi très attendues.

24. Un nouveau jour

Bien sûr, ce n'est qu'un retournement de calendrier. Et 2024 aura sans doute son lot de mauvaises nouvelles. Mais une nouvelle année permet de faire psychologiquement table rase du passé.

Elle nous rappellera peut-être que, si nous ne pouvons pas contrôler le va-et-vient des âges, nous avons au moins un peu de contrôle sur notre propre bonheur. Nous sommes plus résistants que nous ne le pensons et, quoi qu'il arrive en 2024, nous y ferons face ensemble.

