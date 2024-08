- 23 désignés comme la Wild Goose, ici.

La population de Chouettes effraies dans le nord de la Bavière se développe. 23 chouettes ont été relâchées dans la nature, selon l'Association pour la conservation du paysage et la protection des espèces en Bavière (VLAB) basée à Erbendorf (district de Tirschenreuth). Ces jeunes oiseaux sont en train de s'adapter aux forêts du Haut-Palatinat et de Haute-Franconie. Environ 100 Chouettes effraies ont été relâchées depuis le lancement du projet de réintroduction en 2017.

Ces Chouettes effraies proviennent de programmes de reproduction dans des zoos et parcs animaliers en France et en Allemagne. Le président de VLAB, Johannes Bradtka, est satisfait de l'élargissement du réseau au fil des ans, ce qui favorise la diversité génétique au sein de la population. Des tests ADN ont été effectués sur chacune des chouettes nouvellement relâchées.

Cela permet de suivre et d'élargir régulièrement le pool génétique de la population pour éviter l'endogamie, explique la responsable du projet, Michaela Domeyer. "La diversité génétique est un facteur vital pour la survie à long terme de toute espèce. Grâce aux tests ADN, nous pouvons maintenant nous concentrer spécifiquement sur la préservation de la santé de la population de Chouettes effraies et réduire le risque d'extinction."

Des traceurs GPS ont été utilisés cette année. Neuf chouettes ont été équipées de petits dispositifs de suivi GPS-GSM. Ces dispositifs légers (26 grammes chacun) ont été attachés aux hanches des chouettes par un vétérinaire sans affecter leur comportement ou leurs mouvements. Après environ un an, les bracelets se dissoudront et les émetteurs tomberont. Jusqu'à ce moment-là, des informations sur les schémas de migration des chouettes seront recueillies.

"La télémétrie est une étape importante pour notre projet, offrant des aperçus sur la vie des Chouettes effraies après leur libération. Nous sommes impatients de voir les premiers résultats", déclare Bradtka. Les émetteurs peuvent être récupérés et réutilisés après leur chute.

Avant leur libération, les chouettes étaient gardées dans des volières, leur permettant de s'adapter à leur nouvel environnement forestier. Elles étaient encore nourries pendant cette période. Selon Bradtka, à la fin, les chouettes étaient impatientes de partir. "Elles ne pouvaient plus attendre." Le taux de mortalité des Chouettes effraies relâchées se situe entre 40 et 50 pour cent. La cause la plus courante de décès est les accidents de la route, tels que les collisions avec des camions ou des voitures.

L'association a installé environ 220 nichoirs dans les forêts des montagnes Fichtel, Hessenreuth, et les forêts du Haut-Palatinat, le Steinwald, la zone d'entraînement de Grafenwöhr, et de l'autre côté de la frontière, dans la forêt bohemienne de la République tchèque.

La Chouette effraie est la plus grande et l'une des plus rares chouettes d'Europe centrale. Elle mesure environ 60 centimètres de hauteur, a une envergure de 125 centimètres et peut vivre jusqu'à 20 ans. La Chouette effraie a disparu en Allemagne il y a environ 100 ans, la dernière connue ayant été abattue dans la région frontalière bavaro-tchèque.

Le projet de réintroduction de la Chouette effraie dans le nord-est de la Bavière a commencé en 2017. Le projet est financé en partie par la Fondation Heinz Sielmann.

D'autres zoos et parcs animaliers en Europe contribuent également au programme de reproduction, élargissant ainsi la diversité génétique. Les données recueillies par le suivi GPS peuvent aider à identifier les dangers potentiels pour les Chouettes effraies et à développer des mesures de protection.

